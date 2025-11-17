Il 18 novembre 2025 sarà pubblicato il cedolino degli stipendi della pubblica amministrazione nell'app NoiPA: in arrivo anche alcune emissioni speciali

Sull’app NoiPa sarà disponibile entro domani 18 novembre 2025, per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, il cedolino che permette di visualizzare in anticipo di qualche giorno sul pagamento l’entità del proprio stipendio. Le emissioni erano cominciate il 15 novembre, ma sono state scaglionate nei giorni successivi.

Tra le novità introdotte nel mese di novembre ci sono alcune emissioni speciali, che riguardano principalmente i dipendenti precari del comparto scolastico e i volontari dei vigili del fuoco. I pagamenti degli stipendi sono previsti invece entro il 21 novembre.

Come visualizzare il cedolino NoiPa di novembre

Tutti i dipendenti della pubblica amministrazione dovrebbero essere in grado di vedere il proprio cedolino nel portale NoiPa del ministero dell’Economia e delle Finanze a partire da domani 18 novembre. In questa data, infatti, terminano le pubblicazioni scaglionate del documento riassuntivo dello stipendio dei dipendenti pubblici.

Per visualizzare il cedolino, è necessario seguire questi passaggi:

accedere all’area riservata del portale NoiPa o all’app mobile ufficiale NoiPa o NoiPa+;

effettuare il login con le proprie credenziali (Spid, Carta d’Identità Elettronica o Cns);

navigare nella sezione dedicata ai pagamenti.

Anche se il cedolino potrà essere visualizzato per intero soltanto dal 18 novembre, gli importi netti dello stipendio sono già disponibili da più di due settimane, più precisamente dal 31 ottobre, su NoiPa. Gli stipendi visualizzati all’interno del cedolino saranno disponibili soltanto a partire dal 21 novembre.

Normalmente gli stipendi vengono accreditati al 23 del mese, ma a novembre questa data cade di domenica e, di conseguenza, ci sarà un anticipo. Molti dipendenti della Pa, tra cui quelli della scuola, troveranno inoltre nel loro cedolino gli aumenti previsti dai molti rinnovi dei contratti conclusi a ottobre.

Le emissioni speciali di novembre 2025

Nella stessa data in cui verranno terminate le operazioni di pubblicazione del cedolino, su NoiPa arriveranno anche due emissioni speciali, dedicate al comparto della scuola e ai volontari dei Vigili del Fuoco. L’operazione riguarderà le rate che riportano la dicitura “Autorizzato pagamento”.

Per quanto riguarda la scuola, a essere coinvolti nelle emissioni speciali saranno:

il personale supplente breve;

il personale con contratti saltuari.

Rientreranno in questa emissione le rate autorizzate entro le 14:00 del 18 novembre. L’accredito, a differenza di quello dello stipendio regolare, dovrebbe essere disponibile sui conti correnti dei lavoratori e dei volontari coinvolti tra il 26 e il 28 del mese. La data precisa del bonifico può essere visualizzata alla voce “data riscossione” nei dettagli del pagamento.

Le novità tecniche dell’app NoiPa

A novembre l’app e il portale di NoiPa non avranno aggiornamenti tecnici particolari. Da ottobre, però, è disponibile per tutti i dipendenti della Pa una nuova funzione che permette di aggiornare in autonomia la modalità di riscossione dello stipendio.

Per raggiungere la nuova funzione è sufficiente:

accedere a NoiPa;

entrare nella sezione servizi;

selezionare l’opzione self service;

accedere alla sezione riscossione;

compilare il modulo con le nuove coordinate bancarie.

In questo modo i dipendenti della pubblica amministrazione potranno cambiare a piacimento il conto corrente sul quale ricevono lo stipendio.