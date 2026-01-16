Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Come cambiano i documenti in Italia

Il decreto legge collegato al Pnrr che arriverà in queste settimane in Consiglio dei Ministri introduce due misure di semplificazione. La prima riguarda la tessera elettorale in formato digitale, la seconda la durata della carta d’identità elettronica per i cittadini con almeno 70 anni. Entrambe le novità sono contenute nella bozza del provvedimento che sarà esaminato dal Consiglio dei ministri e rientrano nelle disposizioni dedicate allo snellimento delle procedure e alla digitalizzazione dei servizi.

Tessera elettorale digitale, cosa cambia

La principale innovazione riguarda l’introduzione della tessera elettorale digitale, che si affianca al documento cartaceo tradizionalmente rilasciato dai Comuni. L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso alla tessera, riducendo le richieste agli uffici comunali e limitando i casi di smarrimento o deterioramento del documento cartaceo.

La tessera elettorale in formato digitale sarà resa disponibile attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Il sistema utilizzerà i dati anagrafici già presenti nelle banche dati pubbliche per consentire ai cittadini iscritti di ottenere la propria tessera in versione digitale, accessibile tramite strumenti informatici e piattaforme nazionali. Le caratteristiche tecniche, le modalità di utilizzo e l’eventuale integrazione con il Sistema It-Wallet saranno definite con specifici decreti del Ministero dell’interno.

I decreti attuativi dovranno essere adottati entro dodici mesi dall’entrata in vigore della norma e saranno emanati di concerto con il Dipartimento per la trasformazione digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città e autonomie locali. In questa fase saranno chiariti anche gli aspetti legati alla sicurezza dei dati e alla tutela della privacy.

Uso della copia cartacea e prevenzione del doppio voto

Il decreto dovrebbe prevedere una disciplina puntuale sull’utilizzo della copia analogica della tessera elettorale. L’uso del documento cartaceo sarà limitato al solo seggio di iscrizione dell’elettore, con l’obiettivo di prevenire il rischio di doppio voto. Questa limitazione non varrà per le categorie di cittadini ammesse a votare in un seggio diverso da quello di appartenenza, per le quali resteranno in vigore le regole attuali.

L’intervento è finanziato nell’ambito del Pnrr e le attività tecniche di sviluppo e implementazione sono affidate a Sogei.

Carta d’identità elettronica, validità estesa per gli over 70

Accanto alla tessera elettorale digitale, il decreto introdurrà una modifica rilevante alla disciplina della carta d’identità elettronica per i cittadini con almeno 70 anni. Per questa fascia di età, la Cie avrà una validità di cinquanta anni, configurandosi di fatto come un documento a validità molto estesa.

La carta d’identità elettronica rilasciata agli over 70 potrà essere utilizzata anche per l’espatrio, restando ferma la possibilità per l’interessato di richiederne il rinnovo dopo dieci anni qualora vi siano esigenze legate al certificato di autenticazione digitale.

Il decreto, secondo quanto trapelato dalle pozze, dovrebbe chiarire anche il regime delle carte d’identità elettroniche già rilasciate a cittadini che avevano almeno 70 anni al momento dell’emissione. Questi documenti restano utilizzabili oltre la scadenza decennale, ma esclusivamente come documenti di riconoscimento sul territorio nazionale e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. In questi casi, la validità per l’espatrio non è riconosciuta.

I cittadini che hanno già compiuto 70 anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione potranno comunque richiedere il rinnovo anticipato della Cie a partire dal 1° novembre 2026, ottenendo così un documento con validità estesa.