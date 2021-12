Cos’è Million Day e come funziona

Diciamoci la verità: chi non ha mai sognato, almeno una volta, di diventare milionario all’improvviso per realizzare tutti i propri sogni? Da oggi si può tentare la fortuna grazie alla nuova lotteria “Million Day” firmata Lottomatica. Da qualche mese, la nuova lotteria sta reclutando con successo flotte di giocatori, grazie alle probabilità di vincere e alle modalità semplici e intuitive con le quali si può sperare di coronare il proprio sogno di diventare milionari. Su QuiFinanza, scopri come funziona il gioco a premi Million Day, qual è il regolamento, le modalità di gioco e le promozioni attive.

Come funziona Million Day?

“Come funziona Million Day” è probabilmente la domanda più cercata ultimamente sui motori di ricerca. Il perchè è semplice. Prima di iniziare a giocare, ogni giocatore vuole essere certo di aver capito bene quelli che sono i meccanismi di gioco. Fidatevi: giocare a Million Day è davvero intuitivo, ed ora ve ne daremo la prova. Il funzionamento alla base del gioco è semplice: il giocatore deve scegliere una delle seguenti tre modalità di gioco. Ognuna è basata sul principio cardine del gioco: 1 giocata equivale ad 1,00 €, e consiste nello scegliere, su una schedina che riporta in successione i numeri da 1 a 55, 5 numeri a piacere.

Million Day – giocata singola : permette di compilare la schedina con 5 numeri a piacere al costo di 1€;

: permette di compilare la schedina con 5 numeri a piacere al costo di 1€; Million Day – giocata plurima: permette di effettuare più giocate singole nella stessa schedina, ognuna con 5 numeri. Ogni giocata avrà, come detto, il costo di 1,00 €.

permette di effettuare più giocate singole nella stessa schedina, ognuna con 5 numeri. Ogni giocata avrà, come detto, il costo di 1,00 €. Million Day – giocata sistemistica: permette la compilazione di una giocata in cui sarà possibile selezionare da 6 a 9 numeri – sempre compresi tra 1 e 55 – e selezionare il tipo di sistema tra Integrale e Ridotto. Il Sistema Integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati. Si va da un minimo di 6 giocate singole, ad un massimo di 126 giocate singole. Anche in questo caso, ciascuna giocata singola composta da 5 numeri ha il costo di 1,00 €. Pertanto, la spesa per una giocata sistemistica integrale può variare da 6,00 € a 126,00 €. Il Sistema Ridotto genera una parte delle possibili giocate singole (6 numeri= 2 giocate, 7 numeri= 3 giocate, 8 numeri= 5 giocate, 9 numeri= 10 giocate) componibili con in numeri selezionati, ha quindi costi inferiori e consente di realizzare una vincita di almeno 1.000,00 € indovinando 5 numeri (tra i 6,7,8 o 9 selezionati)

Dove giocare

Una volta capito come giocare, è importante anche capire dove e quando giocare a Million Day. Per giocare alla lotteria quindi, dove andare? Lottomatica mette a disposizione tre opzioni di gioco: online, da App e in ricevitoria. Per giocare online, basterà effettuare la registrazione sul sito Lottomatica, compilare i campi richiesti (nome, cognome, email e dichiarazione di possedere la maggiore età) e acquistare direttamente la schedina da compilare.

Se si desidera giocare dall’App My Lotteries su smartphone, basterà mostrare il QR-Code in ricevitoria ed effettuare in loco il pagamento della schedina. Per giocare in ricevitoria, sarà necessario recarsi in un punto vendita autorizzato e compilare in loco la schedina. In seguito alla compilazione, verrà rilasciato uno scontrino che attesti la giocata, riportante i seguenti dati: numeri scelti, QR-Code da scansionare tramite app, data di estrazione, importo, data e ora della giocata.

Quando giocare e come assistere all’estrazione

Come dice lo stesso nome del gioco “Million Day”, viene effettuata una estrazione al giorno; più precisamente alle ore 19.00, dal lunedì alla domenica. In virtù di ciò, per poter partecipare all’estrazione a premi, è necessario giocare, potenzialmente in ogni giorno della settimana, almeno entro le ore 18.45: orario a partire dal quale, le giocate effettuate concorreranno all’estrazione del giorno successivo.

Assistere all’estrazione dei numeri vincenti di Million Day è facile! Basterà seguire le estrazioni in diretta presso un qualsiasi rivenditore Lottomatica autorizzato. Oppure potrai seguire l’estrazione ovunque tu sia! Cliccando su questo link potrai seguire l’estrazione online in streaming tramite il sito web (e visualizzare tutte le estrazioni della settimana), o ancora tramite l’App My Lotteries.

Da cosa dipende la vittoria e quanto si vince?

La situazione si fa un po’ più complicata quando entrano in gioco le statistiche. Da cosa dipende la vittoria a Million Day? Banalmente, la vittoria dipende dalla quantità di numeri giocati e indovinati, e a seconda della modalità di gioco scelta. La probabilità statistica di vincere 1 Milione, indovinando quindi tutti e 5 i numeri giocati è di 1 su 3.478.761.

La probabilità si abbassa ulteriormente, all’aumentare del montepremi, che arriva a sfiorare il Milione e 24mila €, all’aumentare dei numeri giocati, fino ad un massimo di 9. Per incassare una vincita, non è necessario per forza indovinare 5 numeri: indovinandone di meno, si otterranno anche premi di seconda, terza o quarta categoria, le cui probabilità di vittoria sono rispettivamente 1 su 13.915, 1 su 284 e 1 su 17,7. Sotto le somme in € in base ai numeri giocati e indovinati.

Numeri indovinati 2 : con 5 numeri giocati 2,00 € , con 6 numeri giocati 8,00 € , con 7 numeri giocati 20,00 € , con 8 numeri giocati 40,00 € , con 9 numeri giocati 70,00 € ;

: con 5 numeri giocati , con 6 numeri giocati , con 7 numeri giocati , con 8 numeri giocati , con 9 numeri giocati ; Numeri indovinati 3 : con 5 numeri giocati 50,00 € , con 6 numeri giocati 156,00 € , con 7 numeri giocati 324,00 € , con 8 numeri giocati 560,00 € , con 9 numeri giocati 870,00 € ;

: con 5 numeri giocati , con 6 numeri giocati , con 7 numeri giocati , con 8 numeri giocati , con 9 numeri giocati ; Numeri indovinati 4 : con 5 numeri giocati 1.000,00 € , con 6 numeri giocati 2.200,00 € , con 7 numeri giocati 3.612,00 € , con 8 numeri giocati 5.248,00 € , con 9 numeri giocati 7.120,00 € ;

: con 5 numeri giocati , con 6 numeri giocati , con 7 numeri giocati , con 8 numeri giocati , con 9 numeri giocati ; Numeri indovinati 5: con 5 numeri giocati 1.000.000,00 €, con 6 numeri giocati 1.005.000,00 €, con 7 numeri giocati 1.010.500,00 €, con 8 numeri giocati 1.016.520,00 €, con 9 numeri giocati 1.023.080,00 €.

Come riscuotere una vincita dopo l’estrazione Million Day?

Probabilmente ora non credi ai tuoi occhi: hai vinto davvero! Congratulazioni! Ora devi però conoscere quali sono le modalità con cui potrai riscuotere il tuo premio. Per la riscossione delle vincite, è necessario presentarsi entro e non oltre il tempo stabilito dal regolamento di 60 giorni, a partire dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale delle estrazioni. Le modalità di riscossione del premio variano in base al luogo in cui è stata effettuata la giocata. Se la giocata è stata effettuata in ricevitoria, qui dovrà essere riscossa. Nel caso in cui, invece, la giocata è stata effettuata online o dall’App My Lotteries, ci sono due differenti modalità di riscossione.

Se la vincita ammonta ad una somma che va da 2,00 a 10.500,00 €, è possibile ricevere l’ammontare della vincita direttamente sul proprio conto di gioco, dal quale potrà essere prelevato in tutta comodità seguendo le istruzioni online. Nel caso in cui la vincita ammontasse ad una cifra compresa tra i 10.500,00 € e 1.000.000,00 di €, il ritiro del premio dovrà essere effettuato previa prenotazione presso una qualsiasi filiale di Banca Intesa, oppure presso l’Ufficio Premi Lottomatica (in via Campo Boario 56/D, 00154 Roma). Soltanto in questo caso, per la riscossione del premio sarà necessario presentare l’ID della giocata vincente (il codice riportato nel Dettaglio Giocata), un documento di identità in corso di validità e il proprio codice fiscale. L’importo potrà essere ritirato entro 30 giorni, dopo che la Commissione ADM, per motivi di sicurezza, avrà verificato la vincita.

Ed ora il gran finale: esistono dei numeri fortunati?

Molti potrebbero stentare a crederci, ma sì, esistono dei numeri fortunati! O meglio: gli scaramantici li definiscono “numeri fortunati”, in realtà sono numeri che, dati alla mano, a causa del fato sono usciti in maniera più ricorrente. Sotto i numeri più frequenti, affiancati dal numero di giocate nelle quali sono stati estratti.

1 : Estratto 44 volte

: Estratto 44 volte 35 : Estratto 43 volte

: Estratto 43 volte 14 : Estratto 41 volte

: Estratto 41 volte 6 : Estratto 40 volte

: Estratto 40 volte 50 : Estratto 38 volte

: Estratto 38 volte 40 : Estratto 38 volte

: Estratto 38 volte 31 : Estratto 38 volte

: Estratto 38 volte 10 : Estratto 38 volte

: Estratto 38 volte 8 : Estratto 38 volte

: Estratto 38 volte 5: Estratto 38 volte

Oltre ai cosiddetti “numeri fortunati”, esiste anche una classifica dei “numeri ritardatari”, ossia i numeri che non escono da parecchie estrazioni. Questi potrete scoprirli qui sotto.

44 : Non viene estratto da 64 estrazioni

: Non viene estratto da 64 estrazioni 12 : Non viene estratto da 35 estrazioni

: Non viene estratto da 35 estrazioni 9 : Non viene estratto da 33 estrazioni

: Non viene estratto da 33 estrazioni 22 : Non viene estratto da 30 estrazioni

: Non viene estratto da 30 estrazioni 25 : Non viene estratto da 27 estrazioni

: Non viene estratto da 27 estrazioni 13 : Non viene estratto da 24 estrazioni

: Non viene estratto da 24 estrazioni 41 : Non viene estratto da 23 estrazioni

: Non viene estratto da 23 estrazioni 15 : Non viene estratto da 21 estrazioni

: Non viene estratto da 21 estrazioni 1: Non viene estratto da 21 estrazioni

In ogni caso, i numeri fortunati e i numeri ritardatari, potrete trovarli sempre aggiornati a questo link! Ora che avete la piena conoscenza di tutti i meccanismi afferenti al nuovo gioco a premi Million Day, non ti resta che giocare e provare finalmente a vincere un milione di € al giorno!