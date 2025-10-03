Quali sono i migliori conti correnti tradizionali e digitali di ottobre 2025, con cui si risparmia sul canone e si hanno bonus promozionali

Quali sono i migliori conti correnti oggi?

I conti correnti sono strumenti che permettono di depositare il proprio denaro presso una banca e di effettuare delle operazioni come il prelievo dei contanti, i bonifici e le domiciliazioni bancarie. Esistono due tipologie di conti correnti, ci sono quelli online o digitali e quelli tradizionali. Hanno spesso costi diversi che possono incidere in modo significativo sul risparmio finale. Quali sono dunque i migliori di ottobre 2025 di entrambe le categorie?

Migliori correnti digitali e tradizionali

I conti correnti tradizionali offrono la possibilità di recarsi presso una filiale fisica per svolgere le operazioni, Con quelli digitali, invece, la gestione avviene generalmente online anche se alcuni istituti prevedono un supporto fisico limitato, con filiali o partnership per specifiche operazioni.

Tutte e due le tipologie di conto, in ogni caso, danno la possibilità di ricevere lo stipendio o la pensione, gestire i propri soldi ed effettuare pagamenti.

In merito ai costi, dall’ultima indagine di Bankitalia del 2024 emerge che nel 2023 la spesa media annua dei conti tradizionali, ovvero allo sportello, è scesa a 100,7 euro, un calo di 3,3 euro rispetto al 2022. Il risparmio deriva dal canone più basso e da meno operazioni, soprattutto relative al prelievo di contante.

Il costo medio dei conti online è stato invece di 28,9 euro grazie al canone quasi sempre insesistente e alla possibilità di effettuare operazioni digitali senza commissioni aggiuntive.

Tra i migliori conti correnti digitali e tradizionali di ottobre 2025 ci sono:

Controcorrente Ibl banca;

conto corrente Arancio Ing;

Xme conto Silver di Intesa Sanpaolo;

conto Credem semplice.

Controcorrente digitale di Ibl Banca

Tra i migliori conti correnti digitali di ottobre c’è il Controcorrente di Ibl Banca, che offre un canone gratuito per sei mesi e interessi lordi del 2,50% fino al 31 dicembre per importi da 20mila a 150mila euro e dell’1,25% per cifre superiori a 150mila euro in caso di apertura entro il 31 ottobre.

Dopo la promozione si ottiene poi una remunerazione fino allo 0,75% lordo in base alla giacenza media annua e secondo gli scaglioni di importo.

Il canone mensile del pacchetto Semplice è pari a zero.

Inoltre:

per la carta prepagata il costo attivazione (se viene richiesta) è di 12 euro mentre il canone annuo è gratuito;

la carta di debito internazionale costa 2 euro al mese;

la carta di credito classic costa 49,90 euro all’anno;

i prelievi mensili presso Atm gli della medesima banca sono gratuiti;

i prelievi presso circuiti di altre banche costano 0,95 euro a operazione dopo i primi 2 che sono gratuiti;

un bonifico al mese è gratis mentre gli altri costano 1,25 euro;

i bonifici Sepa in filiale hanno un costo di 4,90 euro;

i pagamenti di Mav online e presso gli Atm evoluti costano 0,50 euro;

i pagamenti Rav online e presso gli Atm sono gratuiti;

i Cbill online costano 1,25 euro;

i pagamenti di bollettini postali online costano 2,20 euro, mentre in filiale 4,50 euro.

Conto corrente Arancio con codice promozionale

Tra le migliori proposte del mese di conti correnti c’è anche quello di Ing.

Se si apre il conto corrente Arancio insieme alla carta di debito e al conto Arancio entro l’11 ottobre utilizzando il codice promozionale ING2025 e si attivano i prodotti entro il 15 novembre, si riceve il 10% di cashback fino a 70 euro al mese per tre mesi per gli acquisti effettuati con la carta di debito.

Per fruire di tale promozione si deve inoltre mantenere un saldo di 100 euro sul conto per almeno un giorno dal 24 novembre 2025 e il 31 gennaio 2026.

Si possono inoltre ottenere fino a 500 euro di cashback portando i propri amici in Ing (50 euro per ogni persona che sceglie la banca, fino a un massimo di 10).

Veniamo al costo del conto corrente Arancio.

Per la versione Light:

il canone del conto è zero;

i prelievi con la carta di debito costano 0,95 euro;

i bonifici istantanei e i Sepa fino a 50.000 euro costano zero euro;

i bollettini postali costano 1,50 euro escluse le spese postali;

i Cbill e i PagoPa hanno un costo di 2,50 euro;

gli F24, i Mav e i Rav non si pagano;

il canone mensile della carta di credito è di 2 euro o zero euro con una spesa di 500 euro mensile o con PagoFlex attivo.

La versione Più costa invece 5 euro al mese, che sono azzerabili se:

si accredita lo accredito stipendio o la pensione;

si hanno entrate mensili di 1.000 euro;

si ha un’età fino a 30 anni.

Inclusi nel canone ci sono i Cbill, i PagoPa, gli F24, i Mav, i Rav, i bonifici e i prelievi. Inoltre anche il canone della carta di credito è gratuito.

Meglio il tradizionale? Xme conto Silver

Tra i migliori conti tradizionali di ottobre 2025 c’è Xme conto Silver di Intesa Sanpaolo. Con esso si ha la comodità di iniziare in un modo e terminare in un altro. Si può ad esempio iniziare sull’applicazione per poi continuare presso una filiale fisica o viceversa.

Il canone mensile di questo conto è di 5,90 euro, che si possono ridurre di:

2,90 euro se sul conto si accredita la pensione o lo stipendio;

1,90 euro se sul conto c’è un prodotto di tutela come Xme Protezione, Polizza Auto ViaggiaConMe o Polizza MotoConMe.

Inclusi nel canone mensile si hanno:

la prima carta di debito Xme;

il deposito amministrato e gli strumenti finanziari a custodia e amministrazione;

la possibilità di prelevare contanti allo sportello delle banche del gruppo Intesa Sanpaolo.

Hanno invece un costo di:

5,50 euro al mese la carta di credito del titolare;

2 euro i prelievi presso gli sportelli che non appartengono al gruppo Intesa Sanpaolo e quelli presso altra banca/intermediario dell’area Extra Sepa;

3,50 euro i bonifici Sepa disposti in filiale;

1,20 i bonifici Sepa disposti con servizio a distanza;

1,50 euro i Cbill/PagoPa con servizio a distanza.

Conto Credem semplice

C’è anche il conto Credem semplice tra i migliori tradizionali. Ha un canone mensile di 5 euro ma il primo mese è gratuito. I successivi invece sono rimborsati attivando almeno 4 prodotti o servizi a scelta tra:

accredito dello stipendio o della pensione;

carta di credito Ego Classic;

carta di debito CredemCard;

carta Credemcard internazionale;

investimento in tutti i titoli amministrati;

sottoscrizione internet banking;

investimento in tutti i fondi comuni o Sicav;

sottoscrizione di polizze assicurative ramo vita;

sottoscrizione polizza ramo danni;

sottoscrizione sottoconto tecnico;

sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla banca;

sottoscrizione prestiti personali;

sottoscrizione di mutuo;

investimento in tutte le gestioni patrimoniali;

domiciliazione utenze.

I nuovi correntisti di età compresa tra i 18 e i 29 anni invece non pagheranno il canone.

Inclusi in quest’ultimo si avranno:

la carta di debito nazionale;

i prelievi di contanti da Atm Credem;

i prelievi di contante in euro su Atm non Credem italia ed estero (Area Euro) per i primi dodici mesi.

Si dovrà sostenere invece un costo di:

2 euro per i prelievi di contante in euro su Atm non Credem italia ed estero (Area Euro) dopo il primo anno;

1,50 euro al mese per il canone della Credemcard Internazionale;

1,91 euro per bonifici verso paesi Sepa/ non See con addebito in C/c allo sportello/ Atm abilitati (versi conti Credem);

3,56 euro per bonifici verso paesi Sepa/ non See con addebito in C/c allo sportello/ Atm abilitati (verso conti di altri istituti).

In più sottoscrivendo tale prodotto si potrà aprire che il conto deposito Più grazie al quale si otterrà un tasso di interesse annuo lordo alla scadenza per 6 mesi del 2,25% su nuova liquidità di minimo di 5.000 euro.