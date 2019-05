Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi Martedì 7 Maggio 2019: numeri e combinazione vincente

editato in: da

Come ogni martedì tornano le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per chi si fosse perso l’estrazione precedente, non è ancora uscito nessun 6 o 5+, mentre il jackpot è salito a 142 milioni di euro.

In attesa di scoprire la combinazione vincente, ecco i numeri ritardatari:

BARI 53 (80) 59 (75) 37 (69) 32 (63) 35 (57)

CAGLIARI 84 (114) 80 (57) 29 (53) 5 (52) 2 (51)

FIRENZE 41 (121) 2 (72) 65 (70) 88 (56) 18 (49)

GENOVA 68 (102) 3 (78) 52 (51) 76 (50) 13 (44)

MILANO 36 (103) 49 (83) 43 (83) 52 (71) 85 (71)

NAPOLI 76 (115) 69 (61) 39 (54) 85 (52) 15 (51)

PALERMO 76 (65) 10 (58) 87 (50) 22 (46) 36 (43)

ROMA 80 (97) 23 (59) 64 (53) 90 (50) 3 (45)

TORINO 58 (76) 25 (59) 2 (58) 89 (56) 52 (49)

VENEZIA 14 (105) 15 (65) 52 (56) 20 (52) 72 (48)

TUTTE 15 (10) 23 (8) 57 (7) 41 (6) 13 (5)

NAZIONALE 51 (81) 6 (66) 53 (58) 36 (53) 60 (52)