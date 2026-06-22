ANSA Lotteria degli scontrini, estrazione da 25mila euro

Sta per svolgersi l’estrazione settimanale della lotteria degli scontrini. Il 25 giugno sarà possibile scoprire chi ha vinto i 25mila euro che, ogni settimana, o Stato mette in palio. Anche l’esercente che ha rilasciato lo scontrino vincitore verrà premiato, con 5mila euro. Gli scontrini validi saranno quelli rilasciati tra lunedì 15 e domenica 21 giugno.

Da quando esiste questo stratagemma per far diminuire l’evasione, la partecipazione dei cittadini è in continuo calo. Questo ha reso vincere in almeno una delle 65 estrazioni annuali sempre più probabile. La misura costa 50 milioni di euro all’anno e non è chiaro quanto aiuti a combattere l’evasione.

Come funziona la lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini è stata istituita nel 2020 come metodo per combattere l’evasione. Ogni cittadino può generare il proprio codice sul sito dedicato, inserendo semplicemente il proprio codice fiscale. Mostrando poi il codice della lotteria agli esercenti, si partecipa alle estrazioni.

Ogni euro speso è un biglietto. Se si spende meno di un euro non si può partecipare all’estrazione con quell’acquisto. Sono inclusi soltanto gli acquisti pagati attraverso pagamenti elettronici di persona, quindi sono esclusi:

i pagamenti in contanti;

i pagamenti digitali online.

Le estrazioni sono 65 ogni anno, con un montepremi che nel 2025 è stato di 43,5 milioni di euro, divisi in:

36,5 milioni di euro per i consumatori;

7,3 milioni per gli esercenti.

Vengono infatti premiati anche gli esercenti che partecipano alla lotteria, non soltanto i clienti. La cadenza delle estrazioni è:

settimanale, ogni giovedì si estrai lo scontrino vincente della settimana precedente;

mensile, ogni secondo giovedì del mese;

annuale, la prossima sarà il 9 luglio.

Quanto vale e quanto costa la lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini è attiva dal 2020 e il suo costo per lo Stato è di circa 50 milioni di euro all’anno. Buona parte, come visto, va in montepremi, quindi nelle vincite che clienti ed esercenti si dividono. Il resto si disperde nella gestione della lotteria, che dovrebbe aiutare a combattere l’evasione fiscale, molto calata negli ultimi anni.

Le vincite vengono comunicate tramite Pec se questa è indicata nell’area riservata del sito della lotteria, lo stesso da cui si ottiene il codice per partecipare. Se non è indicata alcuna Pec o la casella risulta piena, l’eventuale comunicazione viene inviata tramite raccomandata tradizionale.

Vincere alla lotteria degli scontrini è sempre più probabile

Dopo il picco dei primi anni, la lotteria degli scontrini ha visto un netto calo della partecipazione, di circa l’80%. Nel 2025 hanno partecipato soltanto 25 milioni di scontrini, o stesso numero del 2024, meno di un quinto di quelli del 2021. Questo significa che vincere a questa lotteria sta diventando progressivamente più facile.

Ci sono però pochi dati sull’efficacia di questa misura in termini di contrasto all’evasione fiscale. I critici della misura sostengono che sarebbe stata più utile se ristretta solo agli esercenti dove si concentra buona parte dell’evasione, le piccole attività, escludendo ad esempio la grande distribuzione, i supermercati.

Nell’ultimo anno inoltre c’è stato un significativo calo dell’evasione fiscale, dovuto principalmente all’obbligo di collegare Pos e registratori di cassa. Un meccanismo che ha fatto emergere 115 milioni di scontrini con un aumento della base imponibile, quindi degli introiti su cui poi gli esercenti dovranno pagare le tasse, di 5,3 miliardi di euro.