È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente il nuovo regolamento generale delle lotterie a estrazione differita, con il quale il legislatore riconosce e disciplina per la prima volta la possibilità di partecipare alle estrazioni anche a distanza, attraverso biglietti digitali.
Il testo disciplina in maniera dettagliata ogni fase delle lotterie, dalla vendita dei biglietti alle estrazioni, fino alla riscossione dei premi ed entrerà in vigore il 25 luglio 2026, ovvero 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 10 luglio).
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Arrivano i biglietti digitali per le lotterie in Italia
Fino ad oggi la partecipazione alle lotterie a estrazione avveniva quasi esclusivamente acquistando un biglietto fisico presso una ricevitoria o un punto vendita autorizzato. Con il nuovo sistema sarà invece possibile acquistare il proprio titolo di gioco anche online.
Il decreto, in particolare, prevede due tipi di acquisto per partecipare:
- il biglietto cartaceo, acquistato presso i punti vendita fisici;
- il biglietto digitale, acquistato attraverso i canali autorizzati del gioco a distanza.
In questo modo viene riconosciuta ufficialmente la doppia modalità, rendendo le lotterie nazionali più accessibili anche a chi preferisce utilizzare strumenti digitali.
Come si acquistano i biglietti
Come stabilito dal regolamento, i biglietti digitali potranno essere acquistati esclusivamente dai titolari di un conto di gioco presso operatori autorizzati. L’acquisto si considera perfezionato nel momento in cui il prezzo del biglietto viene addebitato sul conto del giocatore e la transazione viene registrata dal sistema informatico dell’affidatario del servizio.
Contestualmente il giocatore riceverà il formato digitale del biglietto con:
- l’identificativo univoco, una combinazione composta da una serie indicata con una o più lettere dalla A alla Z e sei cifre numeriche comprese tra 0 e 9;
- gli eventuali codici di validazione aggiuntivi, utili per verificare automaticamente se il biglietto è vincente oppure destinati a eventuali giochi collegati o iniziative promozionali;
- tutte le informazioni necessarie per partecipare alle estrazioni.
In questo modo la procedura garantisce tracciabilità delle operazioni e maggiore sicurezza rispetto ai sistemi tradizionali.
Ok a nuove lotterie nazionali
Il decreto ha confermato la Lotteria Italia come principale lotteria nazionale. L’estrazione finale continuerà a svolgersi il 6 gennaio di ogni anno, mantenendo quindi la tradizionale conclusione durante il periodo dell’Epifania.
Resta inoltre il collegamento con una trasmissione televisiva di rilievo nazionale. Dal prossimo anno, però, l’emittente televisiva non sarà individuata automaticamente, ma attraverso una manifestazione di interesse gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo le regole del Codice degli appalti.
Inoltre, lo Stato Italiano riconosce la possibilità di istituire nuove lotterie a estrazione differita. In particolare, ogni anno, il ministero dell’Economia, entro il 15 dicembre, potrà autorizzare ulteriori lotterie nazionali abbinate:
- a manifestazioni di interesse nazionale;
- a grandi eventi;
- a trasmissioni televisive di particolare rilevanza.
Le richieste dovranno essere presentate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 31 luglio dell’anno precedente.
Gli enti promotori potranno inoltre ottenere:
- il rimborso delle spese promozionali autorizzate;
- una compartecipazione agli utili pari all’1%.
Ok a estrazioni elettroniche certificate
Il nuovo regolamento interviene poi sulle modalità di estrazione, autorizzando l’uso di sistemi digitali quali:
- generatori certificati di numeri casuali;
- urne elettroniche;
- in caso di emergenza, urne manuali.
Come nei principali sistemi di gioco regolamentati, questi dovranno ottenere apposite certificazioni che attestino il corretto funzionamento dei dispositivi e basarsi su principi di funzionamento universali, quali:
- casualità;
- imprevedibilità;
- equiprobabilità.
Prezzi e premi, cosa cambia
Il legislatore non ha fissato un prezzo unico per i biglietti. Tuttavia, ha fissato dei limiti, stabilendo che la tariffa può variare da 1 a 100 euro, ma non può andare oltre.
Ogni singola vincita, invece, potrà arrivare fino a 20 milioni di euro. La massa premi verrà determinata dopo la chiusura delle vendite, sulla base dei biglietti effettivamente acquistati.
Dal totale degli incassi verranno detratti:
- gli aggi riconosciuti ai rivenditori;
- il compenso del soggetto affidatario;
- le spese promozionali;
- gli eventuali premi già assegnati.
La parte residua sarà così ripartita:
- il 50% costituirà la massa premi destinata ai giocatori;
- il 50% sarà destinato in gran parte all’Erario, con una quota dell’1% riconosciuta agli enti promotori delle eventuali lotterie abbinate.
La Commissione di vigilanza potrà incrementare la massa premi utilizzando parte degli utili disponibili.
Come si riscuoteranno le vincite
Infine, anche la procedura di riscossione cambia per adeguarsi alla presenza dei biglietti digitali:
- per i biglietti cartacei sarà necessario presentare il titolo originale integro, insieme a un documento di identità e indicando uno strumento di pagamento tracciabile;
- per i biglietti digitali, invece, sarà sufficiente presentare il promemoria di gioco associato al conto utilizzato per l’acquisto, sempre accompagnato da un documento di riconoscimento.
Per alcune vincite di importo ridotto il regolamento consente inoltre che le future disposizioni prevedano:
- il pagamento diretto presso il punto vendita, nel caso dei biglietti cartacei;
- l’accredito automatico sul conto di gioco per quelli digitali.
La richiesta di pagamento dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del bollettino ufficiale delle estrazioni finali. Decorso tale termine, il diritto alla vincita decade definitivamente e le somme non riscosse saranno versate all’Erario.