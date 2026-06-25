ANSA Scadenza del 30 giugno per Pos e cassa: cosa bisogna fare davvero e chi è obbligato.

Il 30 giugno 2026 coincide con una scadenza relativa al collegamento tra Pos e registratore di cassa. Ma facciamo subito chiarezza: non si tratta di un termine valido per tutti gli esercenti, né una scadenza fiscale generale: si tratta invece di una data che deriva da un meccanismo a finestre temporali previsto per la comunicazione delle variazioni dei sistemi di pagamento elettronico.

Il chiarimento è importante perché qualcuno potrebbe interpretare il 30 giugno come un obbligo universale, mentre riguarda esclusivamente chi ha effettuato attivazioni o modifiche al Pos in uno specifico intervallo di tempo, come vedremo.

Come funziona davvero il collegamento fra Pos e cassa

Il sistema introdotto dal Fisco prevede che ogni esercente debba collegare i dispositivi di pagamento elettronico, sia esso un Pos fisico o virtuale, al registratore di cassa telematico utilizzato per l’emissione degli scontrini.

Le operazioni devono essere comunicate tramite il portale ufficiale della Agenzia delle Entrate, all’interno dell’area “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione dedicata alla gestione dei collegamenti.

Il collegamento diventa così un flusso continuo di aggiornamento ed ogni nuova attivazione, sostituzione o dismissione deve essere registrata.

Collegamento Pos-registratore di cassa, la scadenza del 30 giugno

La regola chiave non fissa una data unica, ma una finestra mobile:

dal 6° giorno;

fino all’ultimo giorno del secondo mese successivo;

all’attivazione o modifica del Pos.

Questo significa che la scadenza varia in base al momento in cui avviene la variazione.

Il 30 giugno 2026 (come ogni altro ultimo giorno del mese) diventa quindi una scadenza ricorrente, quando le operazioni rientrano nel periodo che porta naturalmente al secondo mese successivo di giugno. In altre parole, non è il 30 giugno a generare l’obbligo, ma l’operazione effettuata nei mesi precedenti a determinare quella data come termine ultimo.

Chi è interessato dalla scadenza

Il termine riguarda esclusivamente:

nuove attivazioni di Pos;

sostituzioni di terminali di pagamento;

modifiche ai sistemi (anche software o app);

dismissioni di dispositivi precedentemente collegati.

Per pura combinazione, la Guida operativa dell’Agenzia delle Entrate cita espressamente la scadenza del 30 giugno al fine di fare un esempio:

Relativamente ai Pos attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei Pos. Gli stessi termini sono validi anche nel caso in cui sia intervenuta una variazione rispetto ai dati già registrati.

La conseguenza:

Quindi, ad esempio, i collegamenti tra Pos e RT relativi al mese di aprile 2026, dovranno essere registrati, se modificati, tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026.

Esclusioni

Chi non ha effettuato variazioni nel periodo di riferimento non ha alcun adempimento legato alla data del 30 giugno.

Perché il sistema è stato introdotto

L’obiettivo è allineare i flussi tra pagamenti elettronici e trasmissione degli scontrini telematici, garantendo una corrispondenza tra incassi e certificazione fiscale. Il collegamento consente al Fisco italiano di avere una mappatura in tempo reale degli strumenti utilizzati dagli esercenti e ridurre discrepanze nei dati dichiarati.

Sanzioni in caso di mancato aggiornamento

Il mancato collegamento o l’aggiornamento tardivo dei dispositivi può comportare:

sanzioni amministrative da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 4.000 euro;

possibili sospensioni dell’attività nei casi più gravi o reiterati;

ulteriori sanzioni per errori o omissioni nella trasmissione dei dati.

Pos e registratore di cassa collegati, quali effetti

È di fine maggio una notizia relativa agli effetti del collegamento obbligatorio fra Pos e registratore di cassa: il Fisco ha reso noto che nei primissimi mesi del 2026 sono emersi 5,3 miliardi di euro aggiuntivi frutto di 115 milioni di scontrini in più. “È la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza tecnica, apertura al dialogo e know how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare”, commentò con soddisfazione il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone.