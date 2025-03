Il guasto al nodo ferroviario di Milano ha causato ritardi fino a 60 minuti su Frecce e Intercity. Disagi anche in Toscana e Basilicata per maltempo e verifiche sismiche

Mattinata difficile per i pendolari e i viaggiatori in partenza o diretti a Milano. Un guasto tecnico sulla rete ferroviaria gestita da Rfi ha causato ritardi e cancellazioni ai treni Alta Velocità, Intercity e regionali. Il problema si è verificato intorno alle 8:35 di oggi, 18 marzo 2025, nel nodo di Milano Centrale, coinvolgendo numerosi collegamenti nazionali e internazionali.

Nonostante l’intervento dei tecnici e una parziale ripresa della circolazione dalle 9:30, i treni ad Alta Velocità e Intercity accumulano ancora ritardi fino a 60 minuti. La situazione è aggravata dal maltempo, che ha costretto alla sospensione del traffico ferroviario anche in Toscana, con ulteriori disagi per i viaggiatori.

Guasto a Milano: le conseguenze

Il guasto è stato registrato alle 8:35 nel nodo ferroviario di Milano Centrale, causando una disconnessione temporanea degli impianti di circolazione, come riferito da Rfi. L’intervento dei tecnici ha permesso di ripristinare parzialmente la circolazione intorno alle 9:30, ma i ritardi si sono estesi ben oltre la mattinata.

I treni più colpiti sono stati:

Frecciarossa 9702 Venezia Santa Lucia – Torino Porta Nuova almeno 60 minuti;

Eurocity 21 Zurigo – Bologna Centrale più di 40 minuti;

ritardi fino a 30 minuti su numerosi Intercity e treni regionali.

Molti treni ad Alta Velocità sono stati deviati sulle linee convenzionali, aumentandone i tempi di percorrenza. Solo dopo le 10:30, il traffico ferroviario in partenza da Milano Centrale è tornato regolare, anche se con ripercussioni sull’intera rete nazionale e non solo. In un nostro recente approfondimento abbiamo spiegato a quanto ammonta la perdita economica del singolo e del Paese a causa dei ritardi dei treni.

Criticità dopo maltempo in Toscana e Basilicata

Alla criticità milanese si è poi aggiunto il maltempo che ha colpito diverse regioni italiane, causando ulteriori sospensioni e rallentamenti.

Le linee interessate sono quelle che passano o partono dalla Toscana, duramente colpita dal maltempo:

Firenze – Borgo San Lorenzo – Faenza, sospesa tra San Piero a Sieve e Faenza: attivi bus sostitutivi;

Firenze – Livorno, sospesa tra Renai e Samminiatello: danni causati dal maltempo.

In Basilicata, la circolazione è stata interrotta tra Tito e Potenza per verifiche tecniche dopo il terremoto registrato questa mattina. Secondo Trenitalia, i treni Intercity e Regionali potranno subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso su più linee in linea con i tempi delle verifiche o il ripetersi delle scosse. In caso di ritardi gravi e cancellazioni, si può sempre ottenere un rimborso, anche in maniera automatica.

Come verificare la circolazione ferroviaria

I tecnici di Rfi sono da ore al lavoro per cercare di far ripartire completamente la circolazione su binari. Le principali criticità sembrano essere state risolte, ma il sito ufficiale e in stazione si raccomanda di controllare in tempo reale lo stato dei treni prima di mettersi in viaggio.

