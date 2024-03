Green pass globale dell’Oms, l’Italia non aderisce: cos’è e cosa implica per i cittadini

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Fonte: ANSA

L’Italia non adotterà il green pass globale, quello che l’Oms ha istituito, su base volontaria, prendendo ispirazione dal modello europeo adottato durante la pandemia Covid. A mettere in chiaro la posizione di Roma è il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che, a seguito dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto-legge del 26 febbraio, ha puntualizzato che il Governo non ha intenzione di aderire al cosiddetto green pass globale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ma di cosa si tratta esattamente? Cos’è il green pass globale e cosa significa per i cittadini?

L’Italia non adotterà il green pass globale

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha dichiarato che il governo a guida Meloni non adotterà il cosiddetto green pass globale dell’Oms. “In sede di conversione del decreto-legge, verrà presentato un emendamento per riformulare il testo e ricondurre la norma agli obiettivi Pnrr in tema di salute, a partire dalla piena operatività del fascicolo sanitario elettronico” ha affermato Schillaci, riferendosi proprio al certificato sanitario internazionale nato sul modello del Certificato digitale Covid dell’Unione europea.

Ma cerchiamo di capire bene cos’è il green pass globale e cosa significa per i cittadini nel concreto. L’idea nasce da un accordo definito storico tra l’Organizzazione mondiale della sanità e l’Unione europea, per la sanità digitale. La Commissione europea e l’Oms hanno firmato un accordo amministrativo non vincolante tra le due organizzazioni.

L’accordo amministrativo è un documento tecnico che stabilisce l’obiettivo tra la Commissione europea e l’Organizzazione mondiale della sanità di collaborare all’adozione del quadro del certificato Covid digitale dell’Ue e all’ulteriore sviluppo della rete globale di certificazione sanitaria digitale.

Cos’è il green pass globale dell’Oms

Il 1° luglio 2023 l’Oms ha adottato il sistema dell’Ue di certificazione digitale Covid per istituire un sistema globale che contribuirà a proteggere i cittadini di tutto il mondo dalle minacce sanitarie attuali e future, comprese le pandemie. Si tratta del primo elemento costitutivo della rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’Oms, che svilupperà un sistema di verifica globale dei documenti sanitari, sintetizzato nell’acronimo GDHCN, che svilupperà un’ampia gamma di prodotti digitali per offrire una salute migliore a tutti.

Basata sulla strategia sanitaria globale dell’Unione e sulla strategia globale dell’Oms sulla salute digitale, l’iniziativa fa seguito all’accordo del 30 novembre 2022 tra il commissario europeo Kyriakides e Tedros per rafforzare la cooperazione strategica sulle questioni sanitarie globali. La raccomandazione del Consiglio adottata il 27 giugno 2023 incoraggia tutti gli Stati membri ad aderire al sistema dell’Oms e a continuare a rilasciare certificati Covid su richiesta. L’adesione al green pass globale, però – è fondamentale sottolinearlo – è volontaria per gli Stati membri.

Certificato Covid Ue adottato come standard globale

Uno degli elementi chiave nel lavoro dell’Unione europea contro la pandemia Covid sono stati i certificati digitali Covid-19. Per facilitare la libera circolazione all’interno dei suoi confini, l’Ue ha rapidamente istituito certificati Covid interoperabili, basati su tecnologie e standard open source, consentendo anche la connessione di Paesi extra-Ue che emettono certificati secondo le specifiche europee, diventando la soluzione più utilizzata in tutto il mondo.

I certificati rilasciati sono stati oltre 2,3 miliardi. Il certificato, che riguardava la vaccinazione, il test e la guarigione in relazione al Coronavirus, ha aumentato la sicurezza dei viaggi per i cittadini ed è stato essenziale per sostenere l’industria del turismo europea, duramente colpita. Il certificato Ue non solo è stato uno strumento importante nella lotta contro la pandemia, ma ha dunque anche facilitato i viaggi e il turismo internazionali.

Con 80 Paesi e territori collegati al certificato digitale Covid dell’Ue, Bruxelles è riuscita a stabilire uno standard globale. “Sono lieto che l’OMS si baserà sui principi di tutela della privacy e sulla tecnologia all’avanguardia del certificato UE per creare uno strumento globale contro le future pandemie”, ha commentato il Commissario per il Mercato interno Thierry Breton.

Il certificato ha facilitato i viaggi sicuri per i cittadini in tutta l’Unione europea quando gli Stati membri hanno limitato i viaggi per motivi di salute pubblica. Inoltre, ha consentito di coordinare la revoca di restrizioni e lockdown dal momento in cui è stato possibile. In effetti, dall’agosto 2022 non ci sono più restrizioni di viaggio all’interno dell’Europa a 27.

Il green pass digitale dell’Ue è stato un successo anche a livello mondiale: ha fissato uno standard globale per i viaggi internazionali ed è stato l’unico sistema operativo a livello internazionale, tanto che ben 51 Paesi di 4 continenti ne hanno beneficiato.

Cosa prevede la partnership tra Oms e Ue

Dall’inizio della pandemia, l’Oms ha collaborato con tutte le regioni per definire linee guida generali per questi certificati. Per contribuire a rafforzare la preparazione sanitaria globale di fronte alle crescenti minacce sanitarie, l’Organizzazione mondiale della sanità sta creando una rete globale di certificazione sanitaria digitale che si basa sulle solide basi del quadro europeo.

“Basandosi sulla rete di certificazione digitale di grande successo dell’Ue, l’Oms mira a offrire a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione mondiale della sanità l’accesso a uno strumento sanitario digitale open source, basato sui principi di equità, innovazione, trasparenza, protezione dei dati e privacy“, ha spiegato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. “I nuovi prodotti sanitari digitali in fase di sviluppo mirano ad aiutare le persone di tutto il mondo a ricevere servizi sanitari di qualità in modo rapido ed efficace”.

Come spiegato dalla commissaria europea per la Salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides, “questa partnership rappresenta un passo importante per il piano d’azione digitale della strategia sanitaria globale dell’UE. Utilizzando le migliori pratiche europee contribuiamo agli standard sanitari digitali e all’interoperabilità a livello globale, a vantaggio dei più bisognosi. È anche un ottimo esempio di come l’allineamento tra l’Ue e l’Oms possa garantire una salute migliore per tutti, nell’Ue e nel mondo. In quanto autorità di direzione e coordinamento del lavoro sanitario internazionale, non esiste partner migliore dell’OMS per portare avanti il ​​lavoro avviato nell’UE e sviluppare ulteriormente soluzioni sanitarie digitali globali”.

Cos’è la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’Oms

Questa partnership include una stretta collaborazione nello sviluppo, nella gestione e nell’implementazione del sistema GDHCN dell’Oms, beneficiando dell’ampia competenza tecnica della Commissione europea nel settore. Un primo passo è garantire che gli attuali certificati digitali dell’Unione europea continuino a funzionare in modo efficace.

Obiettivo è anche facilitare questo processo a livello globale sotto la propria struttura con l’obiettivo di consentire al mondo di beneficiare della convergenza dei certificati digitali. Questo significa anche definizione di standard unici e convalida delle firme digitali per prevenire le frodi. In questo modo – precisa – l’organo dell’Onu non avrà accesso ad alcun dato personale sottostante, che continuerebbe ad essere di dominio esclusivo dei governi.

A tendere, la partnership lavorerà per sviluppare tecnicamente il sistema dell’Oms con un approccio graduale per coprire ulteriori casi d’uso, che potrebbero includere, ad esempio, la digitalizzazione del certificato internazionale di vaccinazione o profilassi. Soluzioni digitali per garantire una salute migliore ai cittadini di tutto il mondo: questa la sintesi.

Questa cooperazione si basa su valori e principi condivisi di trasparenza e apertura, inclusività, responsabilità, protezione dei dati e privacy, sicurezza, scalabilità a livello globale ed equità. L’OMS e la Commissione Europea lavoreranno insieme per incoraggiare la massima adozione e partecipazione globale. Particolare attenzione sarà prestata alle eque opportunità di partecipazione da parte dei più bisognosi: i paesi a basso e medio reddito.

La rete globale di certificazione sanitaria digitale è un sistema volontario che può aiutare i cittadini a convalidare i loro documenti sanitari e a utilizzare i loro dati sanitari elettronici in modo sicuro e protetto. L’adesione alla rete mondiale di certificazione sanitaria digitale dell’Oms è volontaria per gli Stati membri.