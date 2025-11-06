Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 6 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedi 4 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (81)
|46 (75)
|44 (46)
|56 (40)
|78 (39)
|Cagliari:
|8 (102)
|19 (63)
|72 (59)
|2 (56)
|55 (55)
|Firenze:
|42 (112)
|76 (99)
|89 (74)
|22 (60)
|87 (53)
|Genova:
|73 (68)
|10 (62)
|39 (55)
|52 (54)
|80 (52)
|Milano:
|56 (81)
|51 (78)
|46 (64)
|23 (62)
|49 (55)
|Napoli:
|33 (76)
|58 (65)
|59 (65)
|36 (62)
|90 (55)
|Palermo:
|89 (64)
|37 (55)
|16 (46)
|5 (44)
|1 (41)
|Roma:
|63 (98)
|16 (85)
|86 (70)
|45 (55)
|28 (52)
|Torino:
|4 (92)
|46 (84)
|88 (64)
|89 (63)
|57 (55)
|Venezia:
|16 (89)
|49 (76)
|71 (70)
|44 (64)
|30 (64)
|Nazionale:
|82 (125)
|59 (101)
|35 (95)
|73 (80)
|6 (55)