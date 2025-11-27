Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi giovedì 27 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di 83,33 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 27 novembre 2025:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

9 28 43 50 61 88 Jolly: 83 Superstar: 62

Quote SuperEnalotto

• 6 punti: 0 vincitori

• 5 punti + Jolly: 0 vincitori

• 5 punti: 6 vincitori totalizzano € 27.666,24

• 4 punti: 375 vincitori totalizzano € 452,56

• 3 punti: 16339 vincitori totalizzano € 31,18

• 2 punti: 283008 vincitori totalizzano € 5,58

Quote SuperStar

• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori

• 4 punti più SuperStar: 5 vincitori totalizzano € 45.256,00

• 3 punti più SuperStar: 63 vincitori totalizzano € 3.118,00

• 2 punti più SuperStar: 1184 vincitori totalizzano € 100,00

• 1 punti più SuperStar: 8044 vincitori totalizzano € 10,00

• 0 punti più SuperStar: 17277 vincitori totalizzano € 5,00

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 30 6 24 65 34 Cagliari: 3 65 15 77 79 Firenze: 4 74 10 45 18 Genova: 32 21 45 81 48 Milano: 25 5 15 78 86 Napoli: 34 49 52 16 5 Palermo: 1 66 76 19 11 Roma: 60 16 79 22 21 Torino: 7 31 23 14 83 Venezia: 75 9 6 34 31 Nazionale: 64 12 18 30 88

Estrazione del 10eLotto serale

1 3 4 5 6 7 9 16 21 25 30 31 32 34 49 60 65 66 74 75 Numero oro: 30 Doppio oro: 30 6

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 28 novembre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 83,33 milioni e il montepremi complessivo è di 84,00 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di martedi 25 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Estrazioni del mese

Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto