Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi giovedì 27 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di 83,33 milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 27 novembre 2025:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|9
|28
|43
|50
|61
|88
|Jolly: 83
|Superstar: 62
Quote SuperEnalotto
• 6 punti: 0 vincitori
• 5 punti + Jolly: 0 vincitori
• 5 punti: 6 vincitori totalizzano € 27.666,24
• 4 punti: 375 vincitori totalizzano € 452,56
• 3 punti: 16339 vincitori totalizzano € 31,18
• 2 punti: 283008 vincitori totalizzano € 5,58
Quote SuperStar
• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori
• 4 punti più SuperStar: 5 vincitori totalizzano € 45.256,00
• 3 punti più SuperStar: 63 vincitori totalizzano € 3.118,00
• 2 punti più SuperStar: 1184 vincitori totalizzano € 100,00
• 1 punti più SuperStar: 8044 vincitori totalizzano € 10,00
• 0 punti più SuperStar: 17277 vincitori totalizzano € 5,00
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|30
|6
|24
|65
|34
|Cagliari:
|3
|65
|15
|77
|79
|Firenze:
|4
|74
|10
|45
|18
|Genova:
|32
|21
|45
|81
|48
|Milano:
|25
|5
|15
|78
|86
|Napoli:
|34
|49
|52
|16
|5
|Palermo:
|1
|66
|76
|19
|11
|Roma:
|60
|16
|79
|22
|21
|Torino:
|7
|31
|23
|14
|83
|Venezia:
|75
|9
|6
|34
|31
|Nazionale:
|64
|12
|18
|30
|88
Estrazione del 10eLotto serale
|1
|3
|4
|5
|6
|7
|9
|16
|21
|25
|30
|31
|32
|34
|49
|60
|65
|66
|74
|75
|Numero oro: 30
|Doppio oro: 30 6
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 28 novembre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 83,33 milioni e il montepremi complessivo è di 84,00 milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di martedi 25 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
