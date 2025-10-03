Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 3 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato: 3 Ottobre 2025 16:00

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 3 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 2 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (97) 88 (68) 74 (66) 31 (64) 20 (62)
Cagliari: 85 (103) 8 (83) 48 (77) 74 (53) 49 (51)
Firenze: 42 (93) 76 (80) 89 (55) 69 (54) 67 (52)
Genova: 56 (70) 49 (62) 54 (58) 73 (49) 68 (45)
Milano: 25 (96) 47 (63) 56 (62) 51 (59) 71 (58)
Napoli: 25 (67) 33 (57) 42 (54) 66 (53) 10 (52)
Palermo: 59 (87) 45 (63) 4 (59) 85 (55) 35 (53)
Roma: 63 (79) 16 (66) 53 (52) 86 (51) 18 (46)
Torino: 7 (77) 4 (73) 46 (65) 66 (57) 36 (54)
Venezia: 5 (93) 58 (72) 16 (70) 43 (58) 49 (57)
Nazionale: 82 (106) 59 (82) 35 (76) 58 (71) 73 (61)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto