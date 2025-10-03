Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 3 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 2 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (97)
|88 (68)
|74 (66)
|31 (64)
|20 (62)
|Cagliari:
|85 (103)
|8 (83)
|48 (77)
|74 (53)
|49 (51)
|Firenze:
|42 (93)
|76 (80)
|89 (55)
|69 (54)
|67 (52)
|Genova:
|56 (70)
|49 (62)
|54 (58)
|73 (49)
|68 (45)
|Milano:
|25 (96)
|47 (63)
|56 (62)
|51 (59)
|71 (58)
|Napoli:
|25 (67)
|33 (57)
|42 (54)
|66 (53)
|10 (52)
|Palermo:
|59 (87)
|45 (63)
|4 (59)
|85 (55)
|35 (53)
|Roma:
|63 (79)
|16 (66)
|53 (52)
|86 (51)
|18 (46)
|Torino:
|7 (77)
|4 (73)
|46 (65)
|66 (57)
|36 (54)
|Venezia:
|5 (93)
|58 (72)
|16 (70)
|43 (58)
|49 (57)
|Nazionale:
|82 (106)
|59 (82)
|35 (76)
|58 (71)
|73 (61)