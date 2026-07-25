Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 25 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 25 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 24 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari<\/strong> del lotto:

Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.
Bari: 67 (136) 10 (115) 82 (72) 80 (62) 21 (61)
Cagliari: 19 (67) 62 (60) 54 (56) 90 (47) 34 (45)
Firenze: 53 (72) 66 (66) 16 (66) 89 (65) 24 (63)
Genova: 63 (77) 50 (68) 78 (58) 9 (56) 21 (48)
Milano: 65 (81) 39 (74) 31 (73) 6 (63) 55 (50)
Napoli: 70 (71) 5 (71) 67 (67) 39 (65) 79 (62)
Palermo: 61 (76) 47 (74) 53 (73) 83 (69) 52 (66)
Roma: 73 (56) 25 (52) 13 (52) 27 (48) 34 (43)
Torino: 37 (72) 50 (57) 25 (57) 69 (51) 29 (46)
Venezia: 31 (94) 47 (82) 61 (79) 57 (59) 28 (58)
Nazionale: 49 (93) 52 (71) 78 (68) 19 (65) 65 (51)

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 25 luglio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti del Lotto? Come si gioca al Superenalotto? Informazioni sui premi del 10eLotto.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 24 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (136) 10 (115) 82 (72) 80 (62) 21 (61)
Cagliari: 19 (67) 62 (60) 54 (56) 90 (47) 34 (45)
Firenze: 53 (72) 66 (66) 16 (66) 89 (65) 24 (63)
Genova: 63 (77) 50 (68) 78 (58) 9 (56) 21 (48)
Milano: 65 (81) 39 (74) 31 (73) 6 (63) 55 (50)
Napoli: 70 (71) 5 (71) 67 (67) 39 (65) 79 (62)
Palermo: 61 (76) 47 (74) 53 (73) 83 (69) 52 (66)
Roma: 73 (56) 25 (52) 13 (52) 27 (48) 34 (43)
Torino: 37 (72) 50 (57) 25 (57) 69 (51) 29 (46)
Venezia: 31 (94) 47 (82) 61 (79) 57 (59) 28 (58)
Nazionale: 49 (93) 52 (71) 78 (68) 19 (65) 65 (51)

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