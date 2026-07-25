Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 25 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 24 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (136)
|10 (115)
|82 (72)
|80 (62)
|21 (61)
|Cagliari:
|19 (67)
|62 (60)
|54 (56)
|90 (47)
|34 (45)
|Firenze:
|53 (72)
|66 (66)
|16 (66)
|89 (65)
|24 (63)
|Genova:
|63 (77)
|50 (68)
|78 (58)
|9 (56)
|21 (48)
|Milano:
|65 (81)
|39 (74)
|31 (73)
|6 (63)
|55 (50)
|Napoli:
|70 (71)
|5 (71)
|67 (67)
|39 (65)
|79 (62)
|Palermo:
|61 (76)
|47 (74)
|53 (73)
|83 (69)
|52 (66)
|Roma:
|73 (56)
|25 (52)
|13 (52)
|27 (48)
|34 (43)
|Torino:
|37 (72)
|50 (57)
|25 (57)
|69 (51)
|29 (46)
|Venezia:
|31 (94)
|47 (82)
|61 (79)
|57 (59)
|28 (58)
|Nazionale:
|49 (93)
|52 (71)
|78 (68)
|19 (65)
|65 (51)