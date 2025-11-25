Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 25 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 22 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (92)
|46 (86)
|56 (51)
|78 (50)
|1 (45)
|Cagliari:
|8 (113)
|19 (74)
|72 (70)
|2 (67)
|55 (66)
|Firenze:
|42 (123)
|5 (64)
|65 (59)
|63 (59)
|37 (47)
|Genova:
|73 (79)
|10 (73)
|52 (65)
|30 (57)
|82 (55)
|Milano:
|23 (73)
|89 (63)
|73 (55)
|50 (52)
|36 (50)
|Napoli:
|33 (87)
|58 (76)
|37 (59)
|45 (53)
|11 (46)
|Palermo:
|16 (57)
|5 (55)
|30 (49)
|76 (48)
|36 (47)
|Roma:
|63 (109)
|16 (96)
|6 (60)
|70 (56)
|51 (56)
|Torino:
|88 (75)
|89 (74)
|57 (66)
|41 (65)
|18 (62)
|Venezia:
|71 (81)
|44 (75)
|57 (72)
|39 (57)
|12 (50)
|Nazionale:
|82 (136)
|59 (112)
|35 (106)
|6 (66)
|30 (56)