Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 4 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 01 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (141)
|10 (120)
|21 (66)
|12 (63)
|17 (62)
|Cagliari:
|19 (72)
|62 (65)
|54 (61)
|90 (52)
|34 (50)
|Firenze:
|53 (77)
|66 (71)
|16 (71)
|24 (68)
|11 (65)
|Genova:
|63 (82)
|50 (73)
|78 (63)
|9 (61)
|21 (53)
|Milano:
|65 (86)
|39 (79)
|6 (68)
|55 (55)
|9 (51)
|Napoli:
|70 (76)
|5 (76)
|67 (72)
|79 (67)
|4 (62)
|Palermo:
|53 (78)
|83 (74)
|13 (68)
|25 (52)
|68 (51)
|Roma:
|73 (61)
|25 (57)
|13 (57)
|27 (53)
|34 (48)
|Torino:
|37 (77)
|50 (62)
|25 (62)
|29 (51)
|9 (51)
|Venezia:
|31 (99)
|47 (87)
|57 (64)
|28 (63)
|81 (48)
|Nazionale:
|49 (98)
|52 (76)
|78 (73)
|19 (70)
|81 (45)