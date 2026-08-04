Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 4 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 4 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 01 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari<\/strong> del lotto:

Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.
Bari: 67 (141) 10 (120) 21 (66) 12 (63) 17 (62)
Cagliari: 19 (72) 62 (65) 54 (61) 90 (52) 34 (50)
Firenze: 53 (77) 66 (71) 16 (71) 24 (68) 11 (65)
Genova: 63 (82) 50 (73) 78 (63) 9 (61) 21 (53)
Milano: 65 (86) 39 (79) 6 (68) 55 (55) 9 (51)
Napoli: 70 (76) 5 (76) 67 (72) 79 (67) 4 (62)
Palermo: 53 (78) 83 (74) 13 (68) 25 (52) 68 (51)
Roma: 73 (61) 25 (57) 13 (57) 27 (53) 34 (48)
Torino: 37 (77) 50 (62) 25 (62) 29 (51) 9 (51)
Venezia: 31 (99) 47 (87) 57 (64) 28 (63) 81 (48)
Nazionale: 49 (98) 52 (76) 78 (73) 19 (70) 81 (45)

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 4 agosto 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti? Come si gioca al Lotto? Quando è l'estrazione successiva?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 01 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (141) 10 (120) 21 (66) 12 (63) 17 (62)
Cagliari: 19 (72) 62 (65) 54 (61) 90 (52) 34 (50)
Firenze: 53 (77) 66 (71) 16 (71) 24 (68) 11 (65)
Genova: 63 (82) 50 (73) 78 (63) 9 (61) 21 (53)
Milano: 65 (86) 39 (79) 6 (68) 55 (55) 9 (51)
Napoli: 70 (76) 5 (76) 67 (72) 79 (67) 4 (62)
Palermo: 53 (78) 83 (74) 13 (68) 25 (52) 68 (51)
Roma: 73 (61) 25 (57) 13 (57) 27 (53) 34 (48)
Torino: 37 (77) 50 (62) 25 (62) 29 (51) 9 (51)
Venezia: 31 (99) 47 (87) 57 (64) 28 (63) 81 (48)
Nazionale: 49 (98) 52 (76) 78 (73) 19 (70) 81 (45)

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