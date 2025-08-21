Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 21 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 21 Agosto 2025 16:09

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 19 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (72) 23 (59) 13 (58) 63 (56) 84 (50)
Cagliari: 42 (81) 85 (78) 68 (77) 8 (58) 14 (55)
Firenze: 26 (151) 49 (132) 34 (82) 42 (68) 84 (61)
Genova: 2 (94) 15 (94) 11 (57) 56 (45) 88 (44)
Milano: 74 (124) 25 (71) 76 (65) 5 (62) 6 (54)
Napoli: 49 (52) 44 (51) 13 (50) 26 (46) 38 (42)
Palermo: 59 (62) 55 (58) 14 (49) 30 (40) 41 (38)
Roma: 87 (86) 21 (65) 31 (58) 63 (54) 58 (47)
Torino: 7 (52) 37 (52) 64 (48) 4 (48) 73 (43)
Venezia: 89 (97) 5 (68) 54 (60) 47 (58) 15 (51)
Nazionale: 21 (90) 82 (81) 69 (68) 59 (57) 51 (57)

