Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 21 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 19 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (72)
|23 (59)
|13 (58)
|63 (56)
|84 (50)
|Cagliari:
|42 (81)
|85 (78)
|68 (77)
|8 (58)
|14 (55)
|Firenze:
|26 (151)
|49 (132)
|34 (82)
|42 (68)
|84 (61)
|Genova:
|2 (94)
|15 (94)
|11 (57)
|56 (45)
|88 (44)
|Milano:
|74 (124)
|25 (71)
|76 (65)
|5 (62)
|6 (54)
|Napoli:
|49 (52)
|44 (51)
|13 (50)
|26 (46)
|38 (42)
|Palermo:
|59 (62)
|55 (58)
|14 (49)
|30 (40)
|41 (38)
|Roma:
|87 (86)
|21 (65)
|31 (58)
|63 (54)
|58 (47)
|Torino:
|7 (52)
|37 (52)
|64 (48)
|4 (48)
|73 (43)
|Venezia:
|89 (97)
|5 (68)
|54 (60)
|47 (58)
|15 (51)
|Nazionale:
|21 (90)
|82 (81)
|69 (68)
|59 (57)
|51 (57)