Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 19 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di lunedì 18 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (71)
|23 (58)
|13 (57)
|63 (55)
|84 (49)
|Cagliari:
|42 (80)
|85 (77)
|68 (76)
|8 (57)
|14 (54)
|Firenze:
|26 (150)
|49 (131)
|34 (81)
|42 (67)
|84 (60)
|Genova:
|2 (93)
|15 (93)
|11 (56)
|56 (44)
|88 (43)
|Milano:
|74 (123)
|25 (70)
|24 (68)
|76 (64)
|5 (61)
|Napoli:
|49 (51)
|44 (50)
|13 (49)
|26 (45)
|38 (41)
|Palermo:
|59 (61)
|55 (57)
|14 (48)
|30 (39)
|45 (37)
|Roma:
|87 (85)
|73 (68)
|21 (64)
|31 (57)
|63 (53)
|Torino:
|37 (51)
|7 (51)
|4 (47)
|64 (47)
|73 (42)
|Venezia:
|89 (96)
|5 (67)
|54 (59)
|47 (57)
|15 (50)
|Nazionale:
|21 (89)
|82 (80)
|69 (67)
|51 (56)
|59 (56)