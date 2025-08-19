Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 19 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 19 Agosto 2025 16:09

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di lunedì 18 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (71) 23 (58) 13 (57) 63 (55) 84 (49)
Cagliari: 42 (80) 85 (77) 68 (76) 8 (57) 14 (54)
Firenze: 26 (150) 49 (131) 34 (81) 42 (67) 84 (60)
Genova: 2 (93) 15 (93) 11 (56) 56 (44) 88 (43)
Milano: 74 (123) 25 (70) 24 (68) 76 (64) 5 (61)
Napoli: 49 (51) 44 (50) 13 (49) 26 (45) 38 (41)
Palermo: 59 (61) 55 (57) 14 (48) 30 (39) 45 (37)
Roma: 87 (85) 73 (68) 21 (64) 31 (57) 63 (53)
Torino: 37 (51) 7 (51) 4 (47) 64 (47) 73 (42)
Venezia: 89 (96) 5 (67) 54 (59) 47 (57) 15 (50)
Nazionale: 21 (89) 82 (80) 69 (67) 51 (56) 59 (56)

