Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 18 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 16 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (114)
|66 (102)
|10 (93)
|3 (83)
|55 (74)
|Cagliari:
|12 (77)
|19 (45)
|89 (40)
|38 (40)
|62 (38)
|Firenze:
|17 (58)
|59 (50)
|53 (50)
|29 (46)
|9 (46)
|Genova:
|3 (75)
|4 (68)
|45 (64)
|82 (62)
|76 (57)
|Milano:
|77 (98)
|63 (63)
|26 (61)
|65 (59)
|39 (52)
|Napoli:
|40 (126)
|1 (105)
|84 (63)
|49 (60)
|45 (53)
|Palermo:
|12 (73)
|61 (54)
|47 (52)
|53 (51)
|86 (50)
|Roma:
|77 (69)
|88 (68)
|75 (61)
|51 (57)
|66 (45)
|Torino:
|49 (103)
|88 (99)
|59 (72)
|28 (65)
|20 (64)
|Venezia:
|31 (72)
|39 (71)
|25 (61)
|4 (61)
|47 (60)
|Nazionale:
|58 (74)
|49 (71)
|47 (50)
|52 (49)
|78 (46)