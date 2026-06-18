Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 18 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 18 giugno 2026: numeri e combinazione vincente
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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 16 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (114) 66 (102) 10 (93) 3 (83) 55 (74)
Cagliari: 12 (77) 19 (45) 89 (40) 38 (40) 62 (38)
Firenze: 17 (58) 59 (50) 53 (50) 29 (46) 9 (46)
Genova: 3 (75) 4 (68) 45 (64) 82 (62) 76 (57)
Milano: 77 (98) 63 (63) 26 (61) 65 (59) 39 (52)
Napoli: 40 (126) 1 (105) 84 (63) 49 (60) 45 (53)
Palermo: 12 (73) 61 (54) 47 (52) 53 (51) 86 (50)
Roma: 77 (69) 88 (68) 75 (61) 51 (57) 66 (45)
Torino: 49 (103) 88 (99) 59 (72) 28 (65) 20 (64)
Venezia: 31 (72) 39 (71) 25 (61) 4 (61) 47 (60)
Nazionale: 58 (74) 49 (71) 47 (50) 52 (49) 78 (46)

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