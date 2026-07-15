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iStock Un ufficio di Gen Z, la generazione che oggi ha tra i 15 e i 29 anni

Great Place to Work Italia ha pubblicato la classifica Best Workplaces for Gen Z 2026, che premia le 20 aziende italiane con il più alto tasso di fiducia tra i lavoratori più giovani, quelli nati tra il 1998 e il 2012.

È la stessa Gen Z a stilarla: sono i ragazzi a raccontare la propria esperienza e a indicare le organizzazioni che li valorizzano di più. In cima quest’anno c’è una realtà del Nord Est, davanti a due nomi noti del mondo digitale.

Come nasce la classifica e cosa dice sulla Gen Z

Great Place to Work è una società di ricerca e consulenza organizzativa nata negli Stati Uniti sulla scia delle ricerche dei giornalisti Robert Levering e Milton Moskowitz, autori nel 1984 del libro The 100 Best Companies to Work for in America.

Quell’indagine ha codificato il Trust Index, il questionario sul clima aziendale che ancora oggi fa da base alle sue classifiche in oltre 60 Paesi.

La graduatoria dedicata alla Gen Z si basa sulle opinioni di 5.048 collaboratori under 27 che hanno compilato il questionario tra marzo 2025 e aprile 2026.

Entrano in classifica le aziende certificate con media Trust Index dei Gen Z pari o superiore al 70%, valutando anche il peso di questa generazione sul totale dei rispondenti e la differenza rispetto al giudizio dei colleghi più grandi. Le 20 premiate segnano un tasso di fiducia del 91%.

A dominare la classifica sono i servizi: l’informatica pesa per il 35% delle aziende in classifica, i servizi professionali per un altro 25%, seguiti a distanza da ospitalità, finanza e retail.

Sul fronte dei desiderata, i dati raccontano cosa cercano i ventenni nel mondo del lavoro:

il 90% dei giovani nelle aziende premiate si sente ascoltato (contro il 28% della media nazionale);

(contro il 28% della media nazionale); l’84% vede reali possibilità di crescita (29% a livello nazionale);

(29% a livello nazionale); il 93% pensa di lavorare per conto di un management competente (36% la media del Paese).

La top 5 delle migliori aziende per i Gen Z

Vediamo, dalla più bassa alla più alta in classifica, le migliori 5 aziende per i Gen Z in Italia.

5 – Accuracy

Apre la top 5 Accuracy, società di consulenza finanziaria indipendente.

Rientra tra i servizi professionali ed è una realtà piccola, tra i 10 e i 49 dipendenti. La dimensione contenuta, in questa classifica, non è uno svantaggio.

4 – Jet HR

Al quarto posto troviamo Jet HR, startup che sviluppa tecnologia per la gestione del personale e delle paghe.

Inserita nel settore dell’informatica, è tra le realtà di grandezza medio-grande della graduatoria, con una forza lavoro tra i 150 e i 499 dipendenti.

3 – Quantyca

Gradino più basso del podio per Quantyca, società di data engineering e consulenza informatica. Con un organico tra i 50 e i 149 addetti, è l’esempio della media impresa tecnologica che intercetta bene le aspettative dei più giovani.

2 – Bending Spoons

La medaglia d’argento va a Bending Spoons, gruppo tecnologico milanese diventato uno dei nomi più conosciuti del software italiano dopo le acquisizioni di piattaforme come Evernote e WeTransfer.

È l’azienda più grande del podio, con una forza lavoro tra i 500 e i 999 dipendenti.

1 – Edera Nordest

In vetta c’è Edera Nordest, realtà del settore finanziario e assicurativo.

È una struttura piccola, tra i 10 e i 49 dipendenti, e conquista il primo posto proprio sul terreno che pesa di più in questa classifica: la fiducia dichiarata dai suoi collaboratori più giovani.

La classifica dei 20 Best Workplaces for Gen Z 2026

Di seguito la classifica completa dei migliori posto di lavoro per i Gen Z.