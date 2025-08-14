Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 14 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 12 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (68)
|23 (55)
|13 (54)
|63 (52)
|84 (46)
|Cagliari:
|42 (77)
|85 (74)
|68 (73)
|86 (56)
|8 (54)
|Firenze:
|26 (147)
|49 (128)
|34 (78)
|42 (64)
|84 (57)
|Genova:
|2 (90)
|15 (90)
|83 (58)
|11 (53)
|1 (48)
|Milano:
|74 (120)
|14 (76)
|25 (67)
|24 (65)
|76 (61)
|Napoli:
|54 (49)
|49 (48)
|44 (47)
|70 (46)
|13 (46)
|Palermo:
|59 (58)
|55 (54)
|57 (48)
|14 (45)
|24 (40)
|Roma:
|87 (82)
|73 (65)
|21 (61)
|31 (54)
|63 (50)
|Torino:
|7 (48)
|37 (48)
|4 (44)
|64 (44)
|55 (43)
|Venezia:
|89 (93)
|5 (64)
|54 (56)
|47 (54)
|15 (47)
|Nazionale:
|21 (86)
|82 (77)
|69 (64)
|50 (61)
|75 (53)