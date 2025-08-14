Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 14 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato: 14 Agosto 2025 16:22

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 14 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 12 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (68) 23 (55) 13 (54) 63 (52) 84 (46)
Cagliari: 42 (77) 85 (74) 68 (73) 86 (56) 8 (54)
Firenze: 26 (147) 49 (128) 34 (78) 42 (64) 84 (57)
Genova: 2 (90) 15 (90) 83 (58) 11 (53) 1 (48)
Milano: 74 (120) 14 (76) 25 (67) 24 (65) 76 (61)
Napoli: 54 (49) 49 (48) 44 (47) 70 (46) 13 (46)
Palermo: 59 (58) 55 (54) 57 (48) 14 (45) 24 (40)
Roma: 87 (82) 73 (65) 21 (61) 31 (54) 63 (50)
Torino: 7 (48) 37 (48) 4 (44) 64 (44) 55 (43)
Venezia: 89 (93) 5 (64) 54 (56) 47 (54) 15 (47)
Nazionale: 21 (86) 82 (77) 69 (64) 50 (61) 75 (53)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto