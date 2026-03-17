È ufficialmente disponibile anche su NoiPA la Certificazione Unica 2026, documento indispensabile per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno fiscale 2025.
Si può già accedere alla CU direttamente online o tramite app, senza necessità di richieste cartacee o intermediari, fermo restando il fatto che i canali d’accesso garantiti sono molteplici, come specificato dall’Inps. La CU, lo ricordiamo, contiene tutti i dati necessari per compilare correttamente il modello 730 o Redditi.
Indice
Certificazione Unica 2026 su NoiPA, chi può scaricarla
La CU 2026 è disponibile per tutto il personale amministrato da NoiPA, in particolare:
- docenti di ruolo e docenti supplenti;
- personale Ata della scuola;
- tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione gestiti dal sistema.
Il documento riporta:
- i redditi percepiti nel 2025 dal lavoro dipendente;
- ritenute Irpef;
- contributi previdenziali;
- eventuali detrazioni e familiari a carico.
Va da sé che chi ha più fonti di reddito (affitti, rendite, lezioni private o altre prestazioni professionali non gestite da un sostituto d’imposta) non le troverà tutte nella Certificazione Unica. La CU riporta invece i redditi percepiti tramite sostituti d’imposta, come lavoro dipendente, pensioni o provvigioni.
Come scaricare la Certificazione Unica 2026 da NoiPA
Il download della Certificazione Unica da NoiPA è immediato e può essere effettuato in pochi passaggi, sia da computer che da smartphone o tablet.
Dal portale NoiPA
Per scaricare la CU 2026 dal sito ufficiale:
- accedere all’Area riservata NoiPA;
- entrare nella home dell’area personale;
- selezionare la sezione Certificazione Unica (CU);
- cliccare sull’icona Pdf per scaricare il documento.
Il file sarà disponibile in formato Pdf, pronto per essere salvato o stampato.
Dall’app NoiPA
Chi preferisce utilizzare lo smartphone o il tablet può procedere tramite l’app ufficiale:
- aprire l’app NoiPA.
- toccare “Documenti” nel menu in basso;
- selezionare Certificazione Unica;
- scegliere l’anno 2026 (redditi 2025);
- toccare l’icona di condivisione per scaricare o inviare il file.
L’app consente anche l’invio diretto via email o app di messaggistica.
Perché la CU è fondamentale per la dichiarazione dei redditi 2026
La Certificazione Unica rappresenta il documento base per:
- compilare il modello 730/2026;
- verificare redditi e trattenute;
- controllare eventuali errori prima della dichiarazione.
Senza CU, infatti, non è possibile procedere correttamente con la dichiarazione fiscale.
CU 2026, scadenze e tempistiche
La Certificazione Unica viene rilasciata ogni anno entro metà marzo.
Per il 2026:
- rilascio entro il 16 marzo 2026;
- utilizzo per la dichiarazione dei redditi 2025;
- base per il modello precompilato dell’Agenzia delle Entrate.
Non solo NoiPA, la CU è disponibile anche tramite Inps
Oltre a NoiPA, la Certificazione Unica 2026 è stata resa disponibile anche dall’Inps, con oltre 26,7 milioni di documenti elaborati.
La CU può essere scaricata:
- dal sito Inps con Spid, Cie o Cns;
- tramite app mobile;
- tramite Caf e patronati;
- via Pec o contact center.
Questo è particolarmente utile per chi ha percepito redditi misti (stipendi + pensioni o prestazioni).
Attenzione: prima di utilizzare la CU per la dichiarazione dei redditi è consigliabile verificare la correttezza dei dati anagrafici, gli importi dei redditi, le ritenute applicate ed eventuali incongruenze. In caso di errori, è necessario rivolgersi al proprio ufficio amministrativo o al sostituto d’imposta.