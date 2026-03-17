Certificazione Unica 2026 su NoiPA, come scaricarla per la dichiarazione dei redditi

La Certificazione Unica è già online: come scaricarla da NoiPA e quali sono gli altri canali. Quali verifiche prima della dichiarazione

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

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Certificazione Unica 2026 su NoiPA, come scaricarla per la dichiarazione dei redditi
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Dichiarazione redditi 2026: dove trovare e scaricare la Certificazione Unica NoiPA.
Come funziona NoiPA? Cosa contiene la Certificazione Unica? Quali sono i canali d'accesso all'INPS?

È ufficialmente disponibile anche su NoiPA la Certificazione Unica 2026, documento indispensabile per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno fiscale 2025.

Si può già accedere alla CU direttamente online o tramite app, senza necessità di richieste cartacee o intermediari, fermo restando il fatto che i canali d’accesso garantiti sono molteplici, come specificato dall’Inps. La CU, lo ricordiamo, contiene tutti i dati necessari per compilare correttamente il modello 730 o Redditi.

Certificazione Unica 2026 su NoiPA, chi può scaricarla

La CU 2026 è disponibile per tutto il personale amministrato da NoiPA, in particolare:

  • docenti di ruolo e docenti supplenti;
  • personale Ata della scuola;
  • tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione gestiti dal sistema.

Il documento riporta:

  • i redditi percepiti nel 2025 dal lavoro dipendente;
  • ritenute Irpef;
  • contributi previdenziali;
  • eventuali detrazioni e familiari a carico.

Va da sé che chi ha più fonti di reddito (affitti, rendite, lezioni private o altre prestazioni professionali non gestite da un sostituto d’imposta) non le troverà tutte nella Certificazione Unica. La CU riporta invece i redditi percepiti tramite sostituti d’imposta, come lavoro dipendente, pensioni o provvigioni.

Come scaricare la Certificazione Unica 2026 da NoiPA

Il download della Certificazione Unica da NoiPA è immediato e può essere effettuato in pochi passaggi, sia da computer che da smartphone o tablet.

Dal portale NoiPA

Per scaricare la CU 2026 dal sito ufficiale:

  • accedere all’Area riservata NoiPA;
  • entrare nella home dell’area personale;
  • selezionare la sezione Certificazione Unica (CU);
  • cliccare sull’icona Pdf per scaricare il documento.

Il file sarà disponibile in formato Pdf, pronto per essere salvato o stampato.

Dall’app NoiPA

Chi preferisce utilizzare lo smartphone o il tablet può procedere tramite l’app ufficiale:

  • aprire l’app NoiPA.
  • toccare “Documenti” nel menu in basso;
  • selezionare Certificazione Unica;
  • scegliere l’anno 2026 (redditi 2025);
  • toccare l’icona di condivisione per scaricare o inviare il file.

L’app consente anche l’invio diretto via email o app di messaggistica.

Perché la CU è fondamentale per la dichiarazione dei redditi 2026

La Certificazione Unica rappresenta il documento base per:

  • compilare il modello 730/2026;
  • verificare redditi e trattenute;
  • controllare eventuali errori prima della dichiarazione.

Senza CU, infatti, non è possibile procedere correttamente con la dichiarazione fiscale.

CU 2026, scadenze e tempistiche

La Certificazione Unica viene rilasciata ogni anno entro metà marzo.

Per il 2026:

  • rilascio entro il 16 marzo 2026;
  • utilizzo per la dichiarazione dei redditi 2025;
  • base per il modello precompilato dell’Agenzia delle Entrate.

Non solo NoiPA, la CU è disponibile anche tramite Inps

Oltre a NoiPA, la Certificazione Unica 2026 è stata resa disponibile anche dall’Inps, con oltre 26,7 milioni di documenti elaborati.

La CU può essere scaricata:

  • dal sito Inps con Spid, Cie o Cns;
  • tramite app mobile;
  • tramite Caf e patronati;
  • via Pec o contact center.

Questo è particolarmente utile per chi ha percepito redditi misti (stipendi + pensioni o prestazioni).

Attenzione: prima di utilizzare la CU per la dichiarazione dei redditi è consigliabile verificare la correttezza dei dati anagrafici, gli importi dei redditi, le ritenute applicate ed eventuali incongruenze. In caso di errori, è necessario rivolgersi al proprio ufficio amministrativo o al sostituto d’imposta.

Dichiarazione dei redditi INPS Modello 730