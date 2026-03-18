Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Come scaricare la Certificazione Unica 2026 sul sito Inps.

L’Inps ha annunciato la disponibilità della Certificazione Unica 2026 sul proprio sito. È la certificazione relativa ai redditi percepiti nel 2025 ed è possibile accedervi sia attraverso i canali digitali, sia attraverso quelli tradizionali.

Si tratta di un documento importante che viene rilasciato ogni anno dal datore di lavoro oppure dall’Inps stesso e che esplicita i redditi, le ritenute Irpef, i contributi previdenziali e assistenziali del cittadino. La Certificazione Unica è stata rilasciata il 16 marzo 2026 a chi ha effettuato la trasmissione all’Agenzia delle Entrate utilizzando il “modello ordinario”. Entro il 30 aprile 2026 vanno invece inviate le certificazioni contenenti i redditi da prestazioni di lavoro autonomo.

Cos’è e a cosa serve?

La Certificazione Unica è il documento che attesta gli importi corrisposti dall’Inps nell’anno di imposta di riferimento ai titolari di prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito.

Questo documento si rivolge a tutti i cittadini che hanno percepito redditi da:

lavoro dipendente;

assimilati;

pensione;

lavoro autonomo;

provvigioni per prestazioni;

anche occasionali;

frutto di rapporti di commissione;

agenzia;

mediazione;

rappresentanza commerciale;

procacciamento d’affari;

redditi di altra natura.

Attenzione: in caso di più prestazioni, il modello le aggrega.

La Certificazione Unica viene rilasciata ogni anno e serve per compilare la dichiarazione dei redditi. Permette anche all’Agenzia delle Entrate di predisporre il 730 precompilato per i lavoratori dipendenti e facilita i controlli sui compensi dichiarati.

Quando è disponibile la Certificazione Unica?

Come ogni anno, la Certificazione Unica è disponibile a partire dalla metà del mese di marzo. L’attuale è la Certificazione Unica 2026 ed è relativa ai redditi percepiti nel 2025.

Dove trovare la CU nel sito Inps?

Come ricorda anche l’ultima nota dell’Inps, per accedere alla Certificazione Unica 2026 ci sono diversi sistemi. Il più intuitivo è il servizio online offerto tramite la pagina Certificazione Unica o accedendo all’area personale MyInps con le credenziali dell’identità digitale.

Dal servizio MyInps, accedendo alla sezione “I tuoi servizi e strumenti”, si può raggiungere la Certificazione Unica 2026 cliccando su “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da Inps”.

A differenza dei redditi da lavoro, per i pensionati la Certificazione Unica è accessibile attraverso il servizio “Cedolino della pensione”.

Attenzione: si può accedere alla Certificazione Unica anche attraverso l’app Inps Mobile.

Richiedere la CU

Per arrivare a tutti i cittadini e le cittadine, è possibile richiedere la Certificazione Unica anche attraverso sedi fisiche. Per esempio, si può raggiungere un patronato o un Caf e, una volta prenotato il proprio appuntamento, farne richiesta.

Altra possibilità è attraverso forme telematiche, senza accesso diretto al sito o all’app. Per esempio, si può inviare una Pec o effettuare una chiamata per la richiesta della CU.

Nello specifico: