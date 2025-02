Fonte: ANSA I pagamenti Inps di febbraio 2025

Anche a febbraio l’Inps continuerà a erogare sia le prestazioni aggiornate con la Manovra 2025 sia quelle rimaste invariate. Tra queste, le pensioni, che come al solito saranno accreditate nel primo giorno bancabile feriale, l’Assegno unico per le famiglie con figli e le misure di sostegno al reinserimento lavorativo. Di seguito, il calendario completo con le date dei pagamenti previsti per febbraio 2025.

Quando arrivano le pensioni di febbraio

Nel mese di febbraio, il pagamento dei trattamenti pensionistici, previdenziali e assistenziali inizierà sabato 1° febbraio per chi ritira l’assegno in contanti presso gli uffici postali, mentre coloro che ricevono l’accredito su conto corrente bancario o postale vedranno l’importo disponibile da lunedì 3 febbraio.

Si ricorda che il ritiro presso gli uffici di Poste Italiane avviene secondo un calendario scaglionato in base all’iniziale del cognome del pensionato. La turnazione alfabetica per febbraio 2025 è la seguente:

A – B : sabato 1° febbraio (solo mattina);

: sabato 1° febbraio (solo mattina); C – D : lunedì 3 febbraio;

: lunedì 3 febbraio; E – K : martedì 4 febbraio;

: martedì 4 febbraio; L – O : mercoledì 5 febbraio;

: mercoledì 5 febbraio; P – R : giovedì 6 febbraio;

: giovedì 6 febbraio; S – Z: venerdì 7 febbraio.

La pensione di febbraio 2025 subirà un aumento legato al recupero dell’inflazione, pari allo 0,8%, come stabilito dal decreto del Ministero del Lavoro. Tuttavia, non tutti beneficeranno della rivalutazione piena: l’incremento del 100% dell’inflazione si applica solo alle pensioni fino a quattro volte il minimo, ovvero fino a 2.394,44 euro.

Nel pagamento di febbraio 2025 verranno inoltre accreditati gli arretrati relativi al mese di gennaio, poiché molti pensionati non hanno ricevuto l’aumento sul primo assegno dell’anno.

Il pagamento dell’Assegno di Inclusione

Per quanto riguarda l’Assegno di Inclusione, l’Inps ha pubblicato il calendario dei pagamenti per l’intero anno 2025. Se l’istruttoria e il patto di attivazione digitale avranno esito positivo, il primo pagamento sarà effettuato il 15 febbraio.

Inoltre, la nota dell’Inps specifica anche le date di pagamento per le domande già accettate: nel caso in cui vengano confermati i requisiti, gli importi relativi al rinnovo mensile delle carte di inclusione saranno disponibili a partire dal 27 febbraio.

Quando ci saranno gli accrediti di Naspi e Dis-Coll

Dal 10 al 15 febbraio è previsto l’accredito della Naspi, l’indennità di disoccupazione destinata ai dipendenti che perdono il posto di lavoro, per un massimo di 24 mesi. L’erogazione dell’indennità, calcolata sulla base della retribuzione percepita prima della cessazione dell’attività, dipende dal giorno in cui è stata presentata la domanda di disoccupazione (che deve essere presentata entro 68 giorni dall’interruzione del rapporto di lavoro).

Per coloro che attendono il primo pagamento della Naspi, potrebbe essere necessario più tempo, in quanto l’Inps deve completare la revisione della domanda. Per verificare lo stato del pagamento, è possibile accedere al Fascicolo Previdenziale tramite il sito dell’Istituto. Le stesse tempistiche e modalità di verifica degli accrediti si applicano anche per i percettori della Dis-Coll.

Le date per il Supporto formazione e lavoro

Il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) offre un sostegno di 350 euro al mese per i percettori “occupabili” iscritti a percorsi formativi di ricollocamento lavorativo.

Il calendario dei pagamenti segue lo stesso schema dell’Assegno di Inclusione, con l’accredito previsto il 15 febbraio per le domande inviate all’Inps dopo il 15 gennaio. Per le istanze trasmesse entro il 15 gennaio e per quelle successive al primo pagamento, l’accredito è atteso a partire dal 27 febbraio.

Assegno unico universale di Febbraio 2025

Infine, l’Assegno unico universale viene riconosciuto a tutte le famiglie con figli a carico. L’entità del contributo mensile varia in base all’età e al reddito del nucleo (Isee).

Ancora non è chiaro quando verrà pagato esattamente l’Assegno unico per i figli di febbraio, dato che non è stata pubblicata ancora l’apposita circolare dell’Inps; ma si può ipotizzare che gli accrediti seguiranno lo stesso schema dei mesi precedenti e cioè tra il 15 e il 20 febbraio. Per le nuove domande o per coloro che hanno presentato modifiche, invece, sarà necessario aspettare la fine del mese.