Pensione in aumento e rivalutazione nel 2025, le tabelle Inps aggiornate

Fonte: ANSA Pensioni, aumenti e rivalutazioni nel 2025

Cambiano gli importi delle pensioni. Nel 2025, milioni di pensionati italiani saranno interessati da importanti aggiornamenti, tra rivalutazioni, adeguamenti e possibili modifiche ai requisiti per l’accesso alla pensione. L’Inps ha confermato l’aggiornamento degli importi, con le misure che coinvolgeranno oltre 20 milioni di persone e potrebbero comportare un ulteriore innalzamento dell’età pensionabile, che, secondo le stime, potrebbe salire a 68 anni, con un incremento di 13 mesi rispetto alla normativa attuale.

Gli importi per le pensioni nel 2025

Per la rivalutazione degli assegni, il decreto interministeriale del 15 novembre 2024 ha fissato l’indice definitivo per il 2023 al 5,4%, applicato a partire dal 1° gennaio 2024, senza la necessità di conguagli per l’anno precedente. Per il 2025, invece, è stato stabilito un incremento provvisorio dello 0,8%, con la possibilità di un successivo conguaglio nel 2026. L’adeguamento interesserà anche il trattamento minimo pensionistico, parametro di riferimento per il calcolo delle prestazioni collegate al reddito.

Pertanto, ecco i nuovi importi minimi per il 2024:

Pensione minima per lavoratori dipendenti e autonomi: 598,61 euro mensili e 7.781,93 euro annui

mensili e 7.781,93 euro annui Assegno vitalizio: 341,24 euro mensili e 4.436,12 euro annui

Di seguito gli importi delle pensioni 2025 comunicati dall’Inps nella circolare del 28 gennaio 2025. Le cifre sono provvisorie.

Periodo Trattamenti minimi Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali Dal 1° gennaio 2025 603,40 euro 343,97 euro 443,95 euro 538,69 euro Importo annuo 7.844,20 euro 4.471,61 euro 5.771,35 euro 7.002,97 euro

Gli aumenti per il costo della vita

Dal 1° gennaio 2025 gli aumenti del costo della vita sono divisi in tre fasce.

Fasce % indice perequazione Aumento del Da un importo complessivo di A un importo complessivo di Fino a 4 volte il trattamento minimo 100 0,8% – 2.394,44 euro Oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo 90 0,72% 2.394,45 euro 2.993,05 euro Oltre 5 volte il trattamento minimo 75 0,6% 2.993,06 euro –

Aumenti per i pensionati all’estero

Nel 2025, le regole per i pensionati residenti all’estero prevedono alcune eccezioni. Coloro che percepiscono un trattamento pensionistico superiore al minimo Inps, ovvero oltre 603,40 euro al mese, non beneficeranno della rivalutazione automatica dello 0,8% provvisorio. Tuttavia, è prevista un’eccezione parziale per chi ha una pensione di poco superiore al trattamento minimo: in questi casi, l’aumento verrà applicato solo nella misura necessaria a coprire la differenza tra il minimo e il valore rivalutato. Di conseguenza, chi percepisce una pensione leggermente superiore al minimo potrebbe comunque ottenere un lieve incremento.