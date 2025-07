Ecco come organizzare un viaggio con il proprio animale domestico senza stress e senza spendere troppo: come risparmiare sui trasporti e alcuni consigli pratici

iStock Come viaggiare con il proprio animale domestico e risparmiare

Viaggiare con il proprio animale domestico sta diventando la priorità di molte persone in quanto quest’ultimo è considerato a tutti gli effetti un membro della famiglia. Inoltre, è sempre più importante perché rinunciare alla sua compagnia può essere una fonte di stress sia per i proprietari che per l’animale. Lasciarlo in una pensione o affidarlo ad altre persone spesso può essere costoso o scomodo.

È possibile però viaggiare con il proprio amico senza spendere troppo, ecco come fare.

Quando costa viaggiare con il proprio animale domestico

Lasciare il proprio animale in una pensione per cani o gatti o affidarlo ad altri spesso può comportare dei costi non proprio irrisori.

A ciò si aggiunge poi la preoccupazione che il proprio animale possa avere delle difficoltà di adattamento per cui sempre più persone cercano di organizzare dei viaggi pet friendly senza spendere troppo. Con un po’ di anticipo e attenzione è possibile risparmiare sui costi di trasporto con:

Trenitalia;

Italo;

Ita Airlines;

Grimaldi Lines.

Animali a bordo con Trenitalia

Trenitalia dà la possibilità di trasportare il proprio animale domestico come cani di piccola taglia, gatti ed altri di compagnia gratuitamente in seconda classe e in prima nei livelli di servizio:

Executive;

Business inclusa l’area del silenzio, quella meeting e il salottino;

Standard;

Premium.

L’animale, però, deve essere custodito in un apposito trasportino delle dimensioni di 70x30x50 centimetri e ogni viaggiatore può al massimo portarne con sé uno.

Nel caso di vagoni letto, cuccette o cabine superior, è necessario acquistare l’intero compartimento a meno che non si tratti di un cane di assistenza. Quest’ultimo può anche transitare, a differenza di tutti gli altri animali, nelle carrozze ristorante e bar.

Con Trenitalia, poi, è possibile anche trasportare un cane di qualsiasi taglia al di fuori del trasportino. È necessario però che sia soltanto uno, che abbia il guinzaglio e la museruola.

Se si rispetta questa condizione, l’animale potrà viaggiare:

in prima classe;

in seconda classe;

nel livello di servizio executive;

nel livello di servizio business;

nel livello di servizio standard.

Non potrà viaggiare:

nel livello di servizio Premium;

nell’area meeting;

nell’area silenzio;

nel salottino;

sugli autoservizi sostitutivi;

sul servizio bus FrecciaLink;

nelle carrozze ristorante o bar.

Il biglietto andrà acquistato sul sito ufficiale di Trenitalia oppure:

presso le biglietterie;

presso le macchinette Self-Service;

presso le agenzie di viaggio abilitate;

chiamando il call center.

Per quanto riguarda il costo, è di 5 euro per viaggi dalla domenica al venerdì mentre di 1 euro se si viaggia il sabato. Si potrà poi viaggiare gratis con il cane o il gatto fino al 15 settembre grazie alla promozione dell’estate.

Infine nelle cuccette, nei vagoni letto e nelle cabine Superior si potranno portare massimo due cani ma sempre 1 per ogni passeggero e verrà chiesto l’acquisto dell’interno compartimento.

Italo Treno, viaggio con l’animale domestico

Anche con Italo Treno è possibile viaggiare con cani di piccola taglia, gatti ed altri animali da compagnia gratuitamente purché stiano nel loro trasportino e vicino al proprietario per tutta la durata del viaggio.

Per i cani di piccola taglia, fino a 5 chili di peso, come detto, non si pagherà il biglietto mentre se essi sono di media e grossa taglia, si dovrà prenotare e acquistare un servizio online compilando l’apposito campo durante la fase di ricerca del biglietto. Il costo non è fisso ma è variabile.

Ecco un esempio:

se si vuole partire lunedì 4 agosto da Napoli centrale per Roma Termini alle 5.50 del mattino con l’offerta ExtraMagic, il costo del biglietto per adulto è di 17,90 euro mentre quello per il cane è di 39,90 euro per un totale di 57,80 euro.

Si potrà risparmiare quindi solo se si ha un cane o un animale domestico di piccola taglia.

Ita Airways permette di viaggiare con il proprio animale

Viaggiare con il proprio animale è possibile con alcune compagnie aeree tra cui Ita Airways ma a fronte di un supplemento. L’animale si potrà portare in cabina ma il suo peso massimo incluso il trasportino e il cibo dovrà essere di 12 chili sui voli nazionali e di 10 chili su quelli internazionali.

I costi sono i seguenti:

per i voli nazionali, 73 euro;

per quelli nazionali da e per la Sicilia, 73 euro dal 1° luglio al 31 agosto e dal 15 dicembre al 15 gennaio e 59 euro dal 16 gennaio al 30 giugno e dal 1° settembre al 14 dicembre;

per i voli da e per l’Europa del Nord e il Nord Africa, escluso l’Egitto, 95 euro.

Per risparmiare quindi sul costo del biglietto per il proprio amico a quattro zampe non si deve viaggiare in alta stagione.

Bisogna poi ricordare che i posti sono limitati per cui si deve prenotare il servizio con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data del volo mediante il customer information assistance office oppure presso le biglietterie aeroportuali.

Animali a bordo con Grimaldi Lines

I cani e gatti possono viaggiare sulle navi Grimaldi Lines in alloggi a loro dedicati mentre altri animali come conigli, uccelli e rettili devono viaggiare in trasportini o teche di proprietà del passeggero.

Nessun animale, però, può accedere alle cabine a meno che non si acquisti il servizio pet in cabin.

Ovviamente si dovrà comunicare che si viaggia insieme al proprio animale in fase di prenotazione, sia online che mediante call center o agenzia di viaggio.

Per portare con sé l’amico in cabina, sarà necessario acquistare il servizio di bordo “pet in cabin” il cui costo è di 10 euro a tratta con il vantaggio che l’animale potrà avere accesso a qualsiasi tipo di cabina scelta durante la prenotazione e restare lì insieme al suo padrone nel massimo comfort.

Dove dormire con l’animale domestico

È importante anche scegliere l’alloggio più consono alle proprie esigenze se si viaggia con il proprio animale per evitare dei costi in aggiunta o degli imprevisti. Molti siti danno ad esempio la possibilità di filtrare le ricerche in base agli alloggi che consentono di portare animali al proprio seguito.

Prima di prenotare una qualsiasi casa o albergo, in ogni caso, è importante leggere bene le condizioni in quanto alcune strutture accettano gli animali gratuitamente mentre altre chiedono un supplemento che può arrivare anche a 20 euro.

Un altro modo per risparmiare è quello di viaggiare in camper o in tenda in modo tale da gestire il proprio animale autonomamente risparmiando sul trasporto e sull’alloggio.

Viaggiare con il proprio animale domestico, quindi, è possibile anche se si ha un budget minimo. Sarà però importante: