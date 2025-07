123RF In treno gratis con un animale domestico: Trenitalia propone la promozione “Viaggia con il tuo cane”.

Un’estate all’insegna della mobilità pet-friendly: Trenitalia annuncia la promozione “Viaggia con il tuo cane”.

Viaggiare con il proprio cane (o gatto o altro animale domestico di piccola taglia) diventa più semplice e conveniente.

Come funziona la promozione

Fino al 15 settembre 2025, si possono portare con sé a bordo del treno i amici a quattro zampe, gratuitamente, sui treni a media e lunga percorrenza: Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte.

L’opportunità è pensata per agevolare gli spostamenti estivi delle famiglie che vogliono viaggiare in compagnia dei propri animali domestici, evitando disagi o costi aggiuntivi.

La promozione “Viaggia con il tuo cane” si rivolge a tutti i possessori di cani di qualsiasi taglia, che potranno viaggiare fuori dal trasportino, a patto che siano tenuti al guinzaglio e muniti di museruola. L’offerta è valida tutti i giorni della settimana, e riguarda esclusivamente i treni Frecce e Intercity, sia in prima che in seconda classe.

Per usufruire della promozione, è necessario selezionare l’opzione “Viaggia con il tuo cane” durante l’acquisto del biglietto, disponibile su tutti i canali Trenitalia: sito web, app, biglietterie, self-service, agenzie di viaggio abilitate e call center.

Ma attenzione: anche se è gratuito, il biglietto per il cane deve essere emesso obbligatoriamente, altrimenti si rischia di essere considerati sprovvisti di titolo di viaggio per l’animale e si va incontro alle sanzioni del caso.

Animali di piccola taglia in treno: sempre gratis

I cani di piccola taglia, così come gatti e altri animali domestici, possono viaggiare gratuitamente tutto l’anno, purché trasportati in un contenitore di dimensioni massime 70 x 30 x 50 cm. È ammesso un solo trasportino per ciascun passeggero.

Cosa cambia sui treni Regionali

Sui treni Regionali i cani di grossa taglia (con l’esclusione dei cani per assistenza) possono salire a bordo acquistando un biglietto pari alla tariffa di seconda classe scontata del 50%. Anche in questo caso è necessario che siano al guinzaglio e con la museruola.

Documenti richiesti per il viaggio

Per viaggiare con il proprio cane è obbligatorio portare con sé:

certificato di iscrizione all’anagrafe canina;

libretto sanitario del cane.

Per i passeggeri stranieri, in alternativa, è valido il passaporto dell’animale.

Fanno eccezione, come detto, i cani da assistenza per i quali è sufficiente un certificato di addestramento rilasciato da un centro cinofilo o istituto di riferimento. I cani guida per disabili visivi non necessitano di alcuna certificazione. Tali animali viaggiano sempre gratuitamente su tutti i treni, in qualsiasi classe e servizio, comprese carrozze ristorante/bar, autobus sostitutivi e FrecciaLink.

Servizi esclusi

Alcune aree restano non accessibili ai cani di taglia grande, anche in caso di promozione:

livello Premium;

area del silenzio;

area meeting;

salottini.

Negli altri ambienti delle Frecce e degli Intercity, invece, non sono previste restrizioni nel rispetto delle promozioni previste.

A bordo di cuccette, vagoni letto e Cabine Superior, si possono portare un massimo di due cani di qualsiasi taglia (sempre con il limite di un cane per passeggero) e verrà sempre richiesto l’acquisto dell’intero compartimento.

Terminata la promozione estiva, per i cani in treno torneranno le consuete tariffe: biglietto per il cane a 5 euro per viaggiare dalla domenica al venerdì e a 1 euro per viaggiare il sabato.