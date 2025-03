Ecco quali sono le compagnie aeree che permettono di viaggiare con animali domestici e le linee guida per garantire un volo sicuro e confortevole per il proprio pet

Fonte: 123RF Ci sono compagne aeree che permettono di viaggiare con i propri animali

Gli animali domestici come cani, gatti e conigli sono considerati dei veri e propri membri della famiglia e, proprio per questo, quando si va in vacanza lasciarli a casa con altre persone non è sempre un’opzione che piace.

Si cercano quindi sempre più spesso compagnie aeree che accettino animali a bordo. Si mira ad avere la possibilità di viaggiare più sereni, senza l’ansia di dover trovare soluzioni alternative come pensioni o pet sitter. Ecco, dunque, i vettori con i quali viaggiare portando con sé il proprio animale.

Ita Airways dà la possibilità di portare animali a bordo

Oltre a cercare quali sono le compagnie aree più sicure, le persone si chiedono quali siano quelle che accettano gli animali a bordo e Ita Airways è una di queste. Il loro trasporto è però regolato da norme precise, che variano a seconda della specie, del peso e delle dimensioni dell’animale. Occorre tener conto inoltre delle disposizione nazionali e internazionali in vigore.

Di solito gli animali possono viaggiare in cabina o nella stiva climatizzata e pressurizzata. Ciò dipende però dalle politiche della compagnia aerea.

Il trasporto in cabina con Ita Airwyas è ammesso se il proprio animale rientra nei limiti di peso stabiliti. Deve però:

essere sistemato dentro ad un trasportino morbido, rigido o semirigido che deve essere ben areato e chiuso su tutti i lati. Inoltre, durante il volo l’animale deve restare all’interno di esso per tutta la durata. Significa che non può uscire nemmeno parzialmente;

pesare massimo dieci chili se si viaggia sui voli nazionali e otto chili su quelli intercontinentali e internazionali.

Così come esistono delle regole sul bagaglio a mano, ci sono norme specifiche anche sulle dimensioni del trasportino, che sono le seguenti:

l’altezza dovrà essere di 24 centimetri;

la lunghezza di 40 centimetri;

la larghezza di 30 centimetri per i voli nazionali e di 20 centimetri per quelli internazionali.

Ita Airways ammette inoltre soltanto alcune specie nel trasportino a bordo:

cane;

gatto;

furetto;

coniglio;

criceto.

Inoltre il trasportino potrà contenere fino a cinque animali della stessa specie, purché il peso totale non superi quello indicato.

Per quanto riguarda il numero di posti disponibili, essi sono limitati sia in cabina che in stiva. Il prezzo dipende invece dal peso dell’animale, dall’aeroporto di partenza e destinazione e dalla modalità di trasporto. Se si vuole viaggiare con il proprio “pet”, si dovrà prenotare il biglietto almeno 48 ore prima del volo, contattando il Customer Information Assistance Office fornendo le misure precise del trasportino.

In merito al trasporto nella stiva, invece, si dovranno rispettare i seguenti parametri:

la struttura del trasportino dovrà essere in plastica rigida o fibra di vetro in modo tale da garantire sicurezza e resistenza;

nel caso il trasportino abbia le rotelle, queste ultime si dovranno rimuovere prima dell’imbarco. Qualora siano invece retraibili si dovranno bloccare con il nastro adesivo per evitare che il trasportino si possa muovere durante il volo.

Nel caso nel trasportino vi sia un cane, oltre alle regole su indicate se ne dovranno rispettare altre più rigide:

la porta dovrà essere in metallo e avere un sistema di chiusura a serraggio;

dovrà avere delle prese di aria laterali in metallo.

Infine Ita Airways comunica che a bordo degli aerei non potranno viaggiare animali di età inferiore ai tre mesi.

Animali a bordo con Aegean

Con la compagnia aerea Aegean si possono portare animali a bordo. In cabina è permesso di:

portare un solo animale per passeggero (cane o gatto);

il peso dell’animale dovrà essere di massimo otto chili;

l’animale dovrà essere trasportato in un trasportino all’interno del quale dovrà restare per tutto il tempo del volo;

portare più animali della stessa specie che dovranno essere abituati a stare insieme e sistemati nello stesso trasportino senza che il loro peso complessivo superi gli 8 chili complessivi;

utilizzare un trasportino adeguato per il viaggio, ben ventilato e sicuro.

Nel caso si viaggi con un bambino, l’animale non si potrà portare in cabina. Inoltre alcune razze potrebbero non essere ammesse.

Le regole da rispettare per la stiva sono invece le seguenti:

nel caso il volo abbia scali superiori alle tre ore, l’animale non potrà viaggiare;

nel caso l’animale pesi più di otto chili (trasportino incluso) dovrà viaggiare in stiva climatizzata e pressurizzata;

saranno ammessi in stiva solo i gatti e i cani eccetto alcune razze;

il trasportino dovrà essere ben ventilato e sicuro.

Per quanto riguarda la prenotazione dei voli, essa dovrà avvenire con anticipo mediante il sito ufficiale della compagnia aerea o il call center.

Quali sono le altre compagnie aeree che accettano animali a bordo?

Tra le compagnie che accettano animali a bordo ci sono inoltre:

Vueling;

Klm

Iberia.

Informazioni sul trasporto animale con Vueling

Con la compagnia aerea Vueling si possono portare a bordo:

cani;

gatti;

uccelli (esclusi rapaci);

tartarughe.

Gli animali devono però viaggiare in un trasportino delle dimensioni massime di 45x39x21 centimetri e devono avere un peso complessivo di 8 chili (animale compreso). Inoltre, gli animali non sono ammessi nella stiva. Per quanto riguarda cani e gatti, se ne posono trasportare fino a due nello stesso trasportino, purché siano della stessa specie. Ovviamente non devono superare le dimensioni consentite.

Regole trasporto animali con Klm

Anche la compagnia aerea Klm dà la possibilità di portare animali a bordo (cani e gatti) sia in stiva che in cabina. In quest’ultima è ammesso un solo animale per passeggero che deve viaggiare in un trasportino chiuso, delle dimensioni massime di 46x28x24 centimetri. Il peso dell’animale insieme al trasportino, poi, non deve superare gli otto chili.

In stiva si possono portare, invece, fino a 3 animali domestici che potranno condividere lo stesso trasportino se non superano i quattordici chili ciascuno. In questo caso però sono ammessi solo due animali di taglia simile o tre fino a sei mesi di età che appartengono alla stessa cucciolata.

Come funziona il trasporto animali con Iberia

Con la compagnia aerea Iberia si possono portare a bordo degli aerei:

cani;

gatti;

tartarughe;

pesci;

uccelli esclusi i rapaci.

Per quanto riguarda il trasporto in cabina, sono ammessi quelli fino a otto chili, incluso il trasportino, che deve avere le dimensioni massime di 45x35x25 centimetri. Inoltre dev’essere ventilato e con un fondo impermeabile e sicuro.

Se l’animale pesa più di otto chili e massimo quarantacinque chili, invece, deve viaggiare nella stiva e rispettare le normative internazionali: avere una chiusura sicura e delle dimensioni adeguate, in modo tale che l’animale possa stare in piedi, girarsi e sdraiarsi in modo comodo.

L’elenco delle altre compagnie che accettano animali a bordo

Le altre compagnie aeree che accettano animali a bordo sono: