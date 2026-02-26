123RF

Addio al trasportino per i cani su Ita Airways. La compagnia di bandiera si appresta a lanciare il servizio “Large Pet Friendly”. Questo permetterà ai cani di taglia media e grande, fino a 30 chilogrammi di peso, di viaggiare in cabina accanto ai propri proprietari senza essere chiusi nel trasportino.

Ita Airways diventa così la prima compagnia aerea di linea al mondo a introdurre regole così permissive, grazie alle recenti modifiche regolamentari dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile.

Il test a settembre

Tutto è partito lo scorso settembre, quando un volo dimostrativo da Milano Linate a Roma Fiumicino ha trasportato in cabina due cani di grossa taglia senza trasportino. L’esperimento, riuscito, ha spinto la compagnia ad accelerare il lavoro per garantire tutti i requisiti operativi e di qualità necessari a trasformare l’iniziativa in un servizio strutturato.

Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways, ha dichiarato in una nota:

È una decisione che nasce dall’ascolto dei nostri passeggeri e dalla consapevolezza che gli animali domestici sono parte della famiglia: vogliamo che ogni viaggio possa iniziare e concludersi insieme, senza separazioni. Stiamo completando gli ultimi passaggi operativi e commerciali per mettere in vendita il servizio nel corso della prossima stagione estiva Iata, così da consentire ai passeggeri di programmare, già dalla prossima primavera/estate, i viaggi insieme ai propri amici a quattro zampe. Ita Airways conferma così il proprio impegno a rendere il volo sempre più inclusivo, nel pieno rispetto delle normative e dei più elevati standard di sicurezza e qualità.

Le razze consentite

Inizialmente fissato a 25 chilogrammi, il limite di peso è stato portato a 30. Un piccolo aumento che permetterà a molti cani di media taglia, finora esclusi per pochi chili, di rientrare nei parametri. L’elenco delle razze ammesse è ampio e comprende:

il Pastore tedesco e quello maremmano;

il Levriero;

l’Husky;

il Chow chow;

il Barbone;

il Pitbull;

il Bulldog;

il Golden Retriever;

il Labrador;

il Collie;

il Boxer;

il Dalmata;

il Setter.

È importante sottolineare che i cani non saranno ammessi su tutti i voli, ma solo su quelli contrassegnati come “Large Pet Friendly”. Sugli altri collegamenti i cani di piccola taglia continueranno a viaggiare nel trasportino secondo le regole attualmente in vigore.

Quando ci sarà il via ufficiale

La data precisa non è stata ancora comunicata. La compagnia sta completando gli ultimi passaggi operativi e commerciali con l’obiettivo di mettere in vendita il servizio per la stagione estiva Iata, a partire dalla primavera-estate 2026. L’intento è intercettare il traffico turistico che raggiunge il picco tra giugno e settembre. Nelle prossime settimane saranno resi noti tutti i dettagli, compreso il costo del servizio, che al momento non è stato ancora annunciato.

La decisione di Ita Airways arriva dopo le modifiche regolamentari introdotte dall’Enac, che hanno aperto la strada a questa possibilità. Non tutte le compagnie, però, sembrano intenzionate a seguire la stessa direzione: recentemente Ryanair ha respinto la proposta dell’Ente, citando ragioni di sicurezza e organizzative.