Fonte: 123RF Bio ingegneria applicata alla carne sintetica realizzata nei bioreattori

Una frontiera innovativa della tecnologia alimentare promette di affrontare diverse problematiche contemporaneamente: dalla richiesta alimentare crescente della popolazione in aumento, alle conseguenze ambientali legate alla produzione di carne, fino al desiderio di consumare carne priva di sfruttamento degli animali. Si tratta della carne coltivata. Un aspetto distintivo di questa tipologia carne è la sua coltivazione in laboratorio, che solleva anche interrogativi sul suo impatto sulla salute umana.

La carne coltivata: un’alternativa sostenibile e salutare

La carne coltivata rappresenta un’alternativa all’approccio tradizionale alla produzione di carne. Viene prodotta attraverso il processo di coltura cellulare, che inizia con un piccolo prelievo di tessuto da un animale vivo, fornendo le cellule staminali. Queste, separate da quelle muscolari, vengono quindi coltivate in un ambiente ricco di nutrienti, facilitando la proliferazione cellulare. Man mano che le staminali si moltiplicano, si trasformano in cellule muscolari e adipose, dando vita al prodotto finale: la carne coltivata.

Le potenzialità della carne coltivata si estendono ben oltre l’aspetto etico. Questa alternativa ha il potenziale per affrontare le preoccupazioni ambientali legate alla produzione tradizionale di carne. Produrla richiederebbe meno energia, terra e acqua, offrendo una soluzione relativamente priva di crudeltà e rispettosa dell’ambiente. In un ambiente altamente controllato, la carne coltivata è protetta da microbi e contaminazioni, riducendo significativamente il rischio di patogeni intestinali comuni nella carne convenzionale, come E. coli e Salmonella. Inoltre, è priva degli ormoni di crescita, spesso iniettati negli animali da allevamento, rendendola un’opzione più salutare per i consumatori consapevoli della propria dieta.

Carne coltivata: sfide e vantaggi nutrizionali

La possibilità di modellare il contenuto nutrizionale della carne coltivata rappresenta un passo avanti nell’evoluzione della produzione alimentare. Questo approccio consente il controllo del tipo di grasso presente nella carne, sostituendo i grassi meno salutari con acidi grassi essenziali come gli omega-3, noti per ridurre l’infiammazione e il rischio di malattie cardiache. Inoltre, la carne coltivata può essere arricchita con vitamine essenziali come la B12, offrendo un profilo nutrizionale su misura per le esigenze del corpo umano.

Nonostante questi vantaggi, ci sono sfide significative da affrontare nel percorso della carne coltivata. Attualmente, il mezzo di coltura utilizzato, che include il siero fetale bovino ottenuto dal sangue di vitelli, è costoso e in contraddizione con l’etichetta di “cruelty free” (senza crudeltà verso gli animali) associata alla carne coltivata. Inoltre, la necessità di sviluppare un muscolo completo con vasi sanguigni, tessuti connettivi e nervi presenta sfide che rendono difficile alla carne coltivata replicare il gusto originale e la varietà di tagli della carne tradizionale.

La carne coltivata approvata della FDA

Nonostante queste problematiche, la carne coltivata è sempre più considerata da molti uno dei “cibi del futuro” per varie ragioni. Pulita, verde e prodotta con minori risorse, è priva di malattie zoonotiche e antibiotici. Teoricamente, il suo profilo nutrizionale può essere controllato, rendendola una scelta salutare. Mentre la tecnologia della carne continua a evolversi, migliorando efficienza e qualità, è fondamentale affrontare le questioni sociali e culturali circostanti.

La Food and Drug Administration (FDA) ha dichiarato che la carne coltivata è sicura per il consumo umano. Questa decisione, sebbene rappresenti un passo fondamentale nel processo, non implica necessariamente un incoraggiamento da parte dell’agenzia al consumo di carne coltivata. La FDA ha utilizzato le evidenze disponibili per stabilire che questa carne è sicura per essere venduta ai consumatori, ma al momento i prodotti non sono ancora disponibili commercialmente.

I benefici nutrizionali e l’impatto ambientale della carne coltivata

Per alcuni i benefici della carne coltivata sono evidenti. Secondo UPSIDE Foods, azienda californiana di tecnologia alimentare, il profilo nutrizionale dipenderà dal prodotto specifico e dall’azienda produttrice. Ad esempio, il pollo di UPSIDE Foods ha meno calorie e meno grassi rispetto a un pezzo medio di pollo prodotto in modo convenzionale. L’obiettivo è offrire ai consumatori carne con profili nutrizionali migliorati. La carne coltivata conterrà probabilmente meno antibiotici e additivi rispetto alla carne tradizionale, presentando un ulteriore vantaggio per la salute.

La sostenibilità ambientale è uno dei vantaggi più ampiamente propagandati della carne coltivata. La produzione tradizionale, con il suo impatto sulla deforestazione, il consumo eccessivo di acqua e il contributo alle emissioni di gas serra, è al centro delle preoccupazioni ambientali di molti. Secondo alcune stime, la carne coltivata utilizza il 77% in meno di acqua e il 62% in meno di terra rispetto alla carne convenzionale. Questo potrebbe rappresentare una svolta significativa nella riduzione dell’impatto ambientale dell’industria della carne.

Carne coltivata: promesse e sfide per l’alimentazione del futuro

Sebbene la carne coltivata non sia ancora disponibile nei supermercati e in Italia sia vietata, Paesi come Singapore ne hanno già approvato la vendita. Tuttavia, nonostante i progressi e le promesse della carne coltivata, è importante notare che è ancora un prodotto relativamente nuovo e le sue conseguenze sulla salute pubblica sono in gran parte sconosciute. La possibilità di disregolazione delle linee cellulari e le proprietà cancerogene delle cellule che si moltiplicano in vitro rappresentano legittime preoccupazioni per la salute umana.

La carne coltivata in laboratorio offre un’alternativa etica e sostenibile a quella tradizionale, con il potenziale di rivoluzionare il settore alimentare. I vantaggi ambientali, etici e potenziali benefici per la salute sono evidenti, ma è cruciale affrontare le sfide rimanenti e condurre ricerche approfondite sulla sua sicurezza a lungo termine. Mentre la carne coltivata potrebbe essere il “cibo del futuro”, è essenziale considerare attentamente la sua integrazione nella dieta umana, bilanciando l’etica, la salute e l’impatto ambientale. La complessità scientifica dietro la carne coltivata richiede una valutazione rigorosa a lungo termine sugli impatti sulla salute umana, stabilendo regolamenti attenti sia all’ambiente che alla salute dei consumatori.

La carne coltivata è una soluzione promettente alle sfide alimentari globali, affrontando la domanda crescente, l’impatto ambientale e l’etica del consumo di carne. Il suo processo di produzione innovativo offrirebbe vantaggi evidenti, da un profilo nutrizionale migliorato a minori impatti ambientali. Però, le sfide, come il processo di coltura molto costoso e la necessità di replicare fedelmente il gusto tradizionale, richiedono ancora soluzioni. Nonostante la sicurezza affermata dalla FDA, la carne coltivata rimane una novità, con implicazioni sulla salute ancora sconosciute. L’approccio prudente è essenziale mentre si esplora questa “frontiera” alimentare, bilanciando progresso, etica e salute.