Fonte: 123RF Uno studio di McKinsey rivela che il mercato globale della carne coltivata potrebbe raggiungere i 25 miliardi di dollari entro il 2030

Scetticismo e miliardi in ballo: la carne coltivata punta a conquistare un mercato da 25 miliardi di dollari, sfidando non solo il gusto, ma anche la produzione alimentare tradizionale. Secondo un report della società di consulenza McKinsey & Company il mercato globale della carne coltivata in laboratorio potrebbe raggiungere i 25 miliardi di dollari entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, però, sono necessari diversi passaggi, tra cui l’accettazione da parte dei consumatori di questo nuovo prodotto, l’espansione su vasta scala e la riduzione dei costi di produzione.

Ostacoli e acceleratori del mercato miliardario della carne coltivata

Alla fine del 2020, un ristorante a Singapore ha fatto scalpore servendo un piatto di pollo al sesamo con carne coltivata in laboratorio come ingrediente principale. Il piatto, preparato utilizzando il prodotto di pollo della società americana Eat Just, composto per il 70% da carne coltivata e con l’aggiunta di proteine vegetali, è attualmente approvato per il consumo solamente a Singapore. Questa industria è destinata a cambiare man mano che cresce e si espande. McKinsey stima che entro il 2030, l’industria potrebbe rappresentare fino al 0,5% della fornitura globale di carne, corrispondente a un mercato del valore di 25 miliardi di dollari. Superare questa sfida, tuttavia, richiederà di superare alcune problematiche.

Uno dei primi ostacoli è rappresentato dall’accettazione da parte dei consumatori. Molti clienti hanno legami culturali e psicologici profondi con la carne tradizionale, conoscendo bene il gusto e la consistenza dei loro piatti preferiti. McKinsey, tuttavia, sostiene che l’industria potrebbe superare il gusto e la consistenza della carne tradizionale, offrendo persino carni rare ed esclusive, come il manzo Wagyu, il salmone selvaggio e lo struzzo, a prezzi più convenienti.

Le sfide economiche della carne coltivata

Il prezzo rappresenta forse la sfida più difficile, dato che la produzione attuale avviene a livello di laboratorio e di pilota. McKinsey afferma che il 75% dei costi potrebbe essere eliminato aumentando la scala e migliorando i processi di produzione, mentre un ulteriore 25% potrebbe essere ridotto migliorando la ricerca e lo sviluppo. Ciò porterebbe il costo totale da migliaia di dollari a meno di 10 dollari per chilo. Tuttavia, secondo McKinsey, potrebbero essere necessari circa dieci anni prima che i consumatori possano pagare meno per la carne coltivata rispetto a quella tradizionale.

Le aziende devono anche convincere le persone che la carne coltivata è altrettanto sicura e nutriente rispetto a quella tradizionale. Per fare ciò è necessaria, non solo la già avvenuta approvazione della Food And Drug Administration (FDA), l’agenzia federale responsabile della regolamentazione di farmaci, terapie e prodotti alimentari, ma anche la dimostrazione scientifica che ne certifichi la sicurezza. La ricerca e lo sviluppo possono anche essere perfezionati per produrre prodotti con profili nutrizionali superiori, comprese varianti definite più magre.

Implicazioni economiche e sociali dell’industria della carne coltivata

A seconda di fattori come l’accettazione da parte dei consumatori e il prezzo, la crescita della carne coltivata potrebbe creare diverse problematiche economiche e sociali. Resterebbe un articolo di lusso per i consumatori benestanti fino a quando non si raggiungeranno prezzi di produzione concorrenziali. Ciò potrebbe ridurre le dimensioni delle aziende agricole e influenzare la produzione di carne tradizionale, aumentandone i prezzi. Per quanto riguarda l’occupazione, nonostante il settore della carne tradizionale richieda un numero simile di lavoratori, i ruoli sarebbero molto diversi.

La maggior parte dei nuovi posti di lavoro sarebbe destinato a operai di linea, compresi operatori di impianti e supervisori, ma fino al 20% potrebbero essere ruoli di bio-ingegneri. Per McKinsey chi si occupa di politiche del lavoro dovrebbe analizzare come la forza lavoro dovrà essere riqualificata e ricollocata. Esiste comunque il rischio di perdite di posti di lavoro in assoluto, se i lavori nella produzione di tutte quelle sostanze necessarie alla produzione in laboratorio (glucosio, supporti di coltura, ecc.) non saranno equivalenti a quelli persi nell’allevamento animale.

Sostenibilità della carne coltivata

L’industria potrebbe essere più attraente data la sua potenziale sostenibilità, che è tuttavia molto discussa nella comunità scientifica internazionale. McKinsey riporta che la carne coltivata ha un profilo di sostenibilità simile a quello della carne avicola o suina in termini di produzione di CO2 e utilizzo di terra e acqua (ridotto del 75% rispetto alla produzione di carne bovina). Ciò potrebbe essere ulteriormente ridotto mediante miglioramenti nei processi, secondo McKinsey.

“In quanto fonte proteica in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori con un impatto ridotto sul pianeta, la carne coltivata ha suscitato notevole attenzione. Tale potenziale è reale. Saranno probabilmente necessari ulteriori investimenti, ingegnosità e impegno per trasformare questo concetto da un prodotto innovativo in piccoli lotti a una delle allettanti opzioni proteiche su milioni, se non miliardi, di tavole in tutto il mondo”, riferisce la società di consulenza strategica McKinsey & Company nel suo report.

Gli investimenti nel mercato della carne coltivata

Secondo il Good Food Institute, un’organizzazione no-profit che promuove alternative ai prodotti animali, in particolare carne, latticini e uova, gli investimenti nelle proteine alternative si avvicinano ai 15 miliardi di dollari. Nel 2022, l’industria delle proteine alternative ha raccolto 2,9 miliardi di dollari in investimenti, rappresentando il 21% dell’investimento totale di sempre. Nel primo semestre del 2023, sono stati aggiunti altri 500 milioni di dollari, portando gli investimenti totali nell’ultimo decennio a 14,6 miliardi di dollari. L’80% di questa somma, 11,7 miliardi di dollari, è stato raccolto dall’inizio del 2020, quando la pandemia di coronavirus ha inizialmente rallentato i mercati globali.

Gli investimenti hanno subito un rallentamento significativo nel 2023 a seguito di una generale contrazione nei mercati privati, causata dall’esplosione dei tassi di interesse, da una notevole frenata negli investimenti dei fondi privati e l’assenza di investitori non tradizionali, che avevano alimentato i flussi di capitale privato negli anni precedenti. Per il Good Food Institute risorse ulteriori, sia dal settore pubblico che privato, sono necessarie per mitigare gli impatti ambientali e sulla salute pubblica della produzione animale e alimentare così in modo sostenibile la crescente popolazione globale. Lo studio di McKinsey prevede che il mercato globale della carne coltivata possa raggiungere i 25 miliardi di dollari entro il 2030, ma per farlo dovrà affrontare e risolvere sfide come l’accettazione dei consumatori e la riduzione dei costi di produzione. Il settore sta sì crescendo, con investimenti significativi, ma sono necessarie altre risorse per affrontare gli impatti ambientali, sociali e sanitari.