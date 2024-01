Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Fonte: 123RF Carne coltivata: sempre più aziende nel mondo fiutano il business

La carne coltivata, un’innovazione un tempo relegata alla fantascienza, si sta trasformando in una realtà tangibile. Le imprese che investono ingenti risorse in questa tecnologia si confrontano con sfide importanti del settore alimentare. L’evoluzione in corso è una risposta alla crescente consapevolezza dei danni ambientali causati dalla produzione tradizionale di carne. In passato, questa tecnologia era limitata a pochi ricercatori, ma oggi oltre 150 aziende nel mondo dedicano risorse considerevoli allo sviluppo della carne coltivata, che va dal macinato e le bistecche a prodotti a base di pollo, maiale e pesce. Questa rivoluzione coinvolge anche la produzione di latte e altri derivati ottenuti tramite l’agricoltura cellulare, inclusa la pelle.

Il futuro della carne coltivata, tra approvazioni e ricerca

L‘approvazione delle carni coltivate negli Stati Uniti rappresenta un passo significativo, posizionando il Paese al secondo posto globale nell’introduzione di questi prodotti sul mercato. Aziende leader come UPSIDE Foods a Berkeley e GOOD Meat di Eat Just ad Alameda, California, hanno ora l’autorizzazione per commercializzare il loro pollo coltivato. Gli esperti prevedono che presto almeno un prodotto sarà disponibile in un ristorante statunitense, anche se inizialmente potrebbe essere venduto in perdita. L’entusiasmo intorno a questo settore si riflette negli investimenti che hanno raggiunto la straordinaria cifra di 2,78 miliardi di dollari, secondo un rapporto del settore e potrebbero arrivare a 25 miliardi totali.

Accanto all’avanzamento della carne coltivata, accademici provenienti da diverse discipline, dalle scienze alimentari alla biotecnologia medica, contribuiscono al miglioramento della coltura cellulare e delle diverse fasi del processo. Il Good Food Institute (GFI), un’organizzazione no-profit con sede a Washington DC, ha stanziato 17 milioni di dollari attraverso oltre 100 sovvenzioni di ricerca, di cui poco più della metà è destinata alla carne coltivata. Nel 2021, la Tufts University nel Massachusetts ha fondato un Centro per l’Agricoltura Cellulare, che ospita circa due dozzine di ricercatori impegnati su vari aspetti, dalla produzione alla commercializzazione della carne coltivata. Ad aprile, il Regno Unito ha finanziato un Hub di Manifattura per l’Agricoltura Cellulare, guidato dall’Università di Bath.

La carne coltivata potrebbe essere la risposta a molte sfide

I sostenitori di questa tecnologia sostengono che la carne coltivata potrebbe contribuire a ridurre gli impatti negativi derivanti dalla crescente richiesta di carne a livello globale. L’allevamento del bestiame utilizza vaste estensioni di terra e contribuisce al 15% delle emissioni globali di gas serra. Il consumo di carne rossa e lavorata è associato a malattie cardiache, diabete e cancro; le industrie avicole possono diffondere virus come l’influenza aviaria e favorire la resistenza agli antibiotici; le aziende ittiche possono inquinare le acque oceaniche. A livello mondiale, oltre 80 miliardi di animali muoiono ogni anno per soddisfare la domanda di carne, e un rapporto congiunto delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico prevede un aumento del 15% della domanda globale entro il 2031, a causa di una popolazione benestante in crescita.

In risposta a questa sfida, l‘industria alimentare sta esplorando alternative proteiche, dalle alghe agli insetti. Tuttavia, se l’esperienza sensoriale della carne è prioritaria, la carne coltivata potrebbe emergere come una soluzione chiave. Mark Post, ingegnere biomedico presso l’Università di Maastricht e pioniere della carne coltivata, afferma di aver parlato con persone vegane da 15 anni che continuano a desiderare la carne. Pertanto, se gli amanti della carne sono irremovibili, la carne coltivata potrebbe rappresentare una soluzione concreta.

Opinioni contrastanti sugli impatti della carne coltivata

Tuttavia, gli osservatori del settore sono in disaccordo su quanto la carne coltivata possa essere prodotta, a quale costo e se ne valga la pena. La consulenza no-profit CE Delft nei Paesi Bassi, sostiene che ci sono benefici evidenti in termini di utilizzo del suolo e impatti sulla biodiversità. Tuttavia, ci sono ancora grandi interrogativi sul consumo di energia, sviluppo tecnologico e mercato. Le versioni attuali sono centinaia o migliaia di volte più costose della carne convenzionale. Sostituire il 10% circa dei circa 300 milioni di tonnellate di carne standard consumata globalmente ogni anno potrebbe richiedere la costruzione di centinaia di migliaia di bioreattori.

La London School of Hygiene & Tropical Medicine, esprime il suo scetticismo nei confronti della carne coltivata, ritenendola una cattiva idea dal punto di vista della salute, della sicurezza alimentare e, al momento, anche dell’ambiente. Ha contribuito a una relazione del World Economic Forum del 2019 sulle proteine alternative e alla relazione EAT Lancet del 2019 sulle diete sane e sostenibili.

Sfide scientifiche e ingegneristiche della carne coltivata

Il processo generale per la carne coltivata coinvolge il prelievo di una biopsia da un animale, la coltivazione delle cellule in una soluzione nutritiva affinché si moltiplichino, la loro differenziazione in muscolo o grasso maturo, e forse l’esercizio delle cellule muscolari per farle legare in fibre. Alcuni prodotti, come quelli offerti da GOOD Meat, combinano cellule animali con materiali vegetali per creare nuggets dal sapore di carne. Altri, come quelli di Aleph Farms in Israele, puntano a realizzare strutture complesse, tra cui bistecche.

Le sfide scientifiche e ingegneristiche principali dell’industria della carne coltivata sono in gran parte le stesse di un decennio fa: trovare le migliori cellule iniziali, creare un buon “pasto” per aiutarle a crescere e affinare la logistica di produzione. Il costo è al primo posto in tutte queste considerazioni. Il biotecnologo Paul Wood presso la Monash University di Melbourne, Australia, critico nei confronti dell’industria, afferma che nutrire le cellule animali è molto più difficile e quindi più costoso rispetto alle coltivazioni di microrganismi.

Costo e cellule animali rimangono un’incognita per la carne coltivata

In un rapporto la CE Delft ha prospettato diverse possibilità per la produzione di carne coltivata. Lo scenario più ottimistico ipotizzava che i costi di produzione potessero, in teoria, essere abbattuti a circa 6 dollari per chilogrammo, mentre il loro riferimento per la carne convenzionale era di 2 dollari per kg. Altre analisi nel 2021 sono meno ottimistiche: nel caso peggiore, il costo immaginato più basso della produzione di carne coltivata in futuri impianti era di 37 dollari per kg, una cifra che probabilmente escluderebbe la convenienza dei loro prodotti come cibo, concludeva l’autore dello studio.

Le opzioni per affrontare questa sfida sono diverse. Alcune aziende hanno annunciato di aver creato un alimento senza siero nel 2021, ma i loro prodotti iniziali utilizzano comunque un po’ di siero animale. Nel frattempo, la logistica del processo offre molte opportunità di miglioramento. L’Università della California ha ricevuto una sovvenzione del GFI per sviluppare perle commestibili come supporto per le cellule muscolari, in modo da migliorare la consistenza delle fibre. Altri ricercatori stanno lavorando su come far prosperare le colture cellulari in bioreattori sempre più grandi alimentandole con ossigeno, eliminando i loro rifiuti e evitando danni alla loro struttura. L’obiettivo della maggior parte delle aziende è produrre prodotti che siano equivalenti o migliori dal punto di vista nutrizionale rispetto alla carne convenzionale. Tuttavia, molte delle questioni di salute legate alla carne rossa tradizionale potrebbero persistere. I prodotti ibridi animali-vegetali processati, come i nugget di pollo realizzati con una combinazione di materie vegetali e grasso di pollo, potrebbero contenere coloranti artificiali o additivi che destano preoccupazioni in alcuni consumatori. Secondo la FAO, come per altri alimenti, anche la carne coltivata dovrà essere soggetta a limiti di batteri dannosi, allergeni, antibiotici residui, ormoni di crescita e altri fattori.

Carne coltivata e impatto ambientale

In termini di impatto ambientale, la coltivazione di carne utilizzerà meno terra e acqua rispetto alla produzione di carne bovina, suina o avicola. Tuttavia, il consumo di energia rappresenta una sfida significativa. Anche assumendo obiettivi ambiziosi per l’uso dell’energia, entro il 2030 la produzione di carne coltivata richiederà ancora circa il 60% in più di energia per chilogrammo rispetto alla produzione di carne bovina, attualmente il settore peggiore in termini di emissioni. Tuttavia, se questa energia proviene da fonti rinnovabili, l’impronta di carbonio della carne coltivata potrebbe essere inferiore a quella della carne convenzionale. Un rapporto dell’Università di Oxford, Regno Unito, suggerisce che le emissioni per chilogrammo di proteine della carne coltivata potrebbero essere inferiori persino a quelle delle proteine vegetali e insetticide. I primi prodotti a entrare timidamente sul mercato sono stati quelli a base di pollo, anche se dal punto di vista climatico il pollo convenzionale ha la più bassa impronta di carbonio tra le principali carni. Tuttavia, sostituire il pollo ha vantaggi reali per il benessere animale, può limitare le malattie zoonotiche e, utilizzando meno antibiotici, potrebbe contribuire a frenare il problema della resistenza agli antibiotici. La maggior parte delle aziende ha progetti per estendere la propria gamma a manzo e altre carni.

La domanda chiave ora è se qualcuno consumerà questi prodotti. Sondaggi hanno evidenziato una vasta variabilità nella disposizione dei consumatori a mangiare carne coltivata, in parte a seconda di come viene chiamata. Le opinioni sono più positive nei confronti della carne coltivata e della carne pulita rispetto a descrizioni che utilizzano coltivata in laboratorio o artificiale. In Cina, dove il consumo di carne sta aumentando rapidamente, potrebbe aprirsi un ampio mercato. Nel mondo occidentale la carne coltivata potrebbe trovare un grande mercato tra i vegetariani. Se la carne coltivata vorrà davvero avere un futuro commerciale, dovrà sostituire la carne convenzionale, non diventare un altro articolo di lusso.