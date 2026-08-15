Gli stipendi fermi da 30 anni e il carovita prosciugano i bilanci familiari trasformando la pausa estiva, tra rinunce e prestiti, in un bene di lusso.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Tra caldo e rincari, molti italiani sono costretti a rimanere a casa.

Il diritto al riposo estivo, trascorrendolo fuori dalla propria comunità d’origine perché a volte lo stipendio arriva anche se non si lavora: sono entrambi simboli tangibili dell’ascesa della classe lavoratrice media italiana e della tenuta del potere d’acquisto. Un indicatore di benessere redistribuito, un meccanismo che si è inceppato.

Tra l’impennata dei costi del comparto turistico e la stagnazione trentennale dei salari, la pausa estiva cessa di essere accessibile e si trasforma in una scelta: rinuncia forzata o indebitamento. È la fotografia emersa dalle ultime rilevazioni sui consumi e sulle abitudini delle famiglie. L’estate italiana è diventata economicamente insostenibile per un cittadino su due.

Chi parte, chi rinuncia e chi resta a casa

I dati raccolti dai principali istituti di ricerca (Istat, Tecnè per Federalberghi, Facile.it, YouGov) dipingono un quadro chiaro. Il ceto medio-basso non taglia le vacanze per scelta o per un cambio di abitudini, ma per pura impossibilità finanziaria:

circa 4,4 milioni di italiani (il 9% della popolazione adulta) rinuncia del tutto alle vacanze estive per ragioni economiche e carovita;

24,2 milioni di italiani (pari al 48,5%) scelgono di trascorrere le ferie nella propria città di residenza a causa della stretta sul bilancio familiare;

13-16 milioni di cittadini (il 27% del totale) non compiono alcun viaggio nell’intero trimestre tra giugno e settembre;

circa 2 italiani su 10 finanziano la partenza ricorrendo a prestiti personali o intaccando i risparmi d’emergenza.

Chi riesce ancora a partire spesso non va lontano ed è costretto a contingentare ogni voce di costo. La risposta immediata alla contrazione del budget è la riduzione delle notti di soggiorno, la fuga verso le seconde case di proprietà o di famiglia e lo slittamento delle partenze verso i mesi meno cari di luglio e settembre. Anche nei giorni clou di Ferragosto la durata media dei viaggi si attesta ormai a poco più di 3-4 giorni, con una spesa media pro capite per notte che registra un aumento del 18% rispetto al periodo pre-pandemico, trainata dai rincari cumulati su alloggi, ristorazione e trasporti.

Le cause del paradosso: l’illusione della “vacanza a rate”

Il ricorso al credito per finanziare i consumi non è un fenomeno nuovo, ma la sua natura è profondamente mutata rispetto al passato. Negli anni ’90, l’accesso ai prestiti personali per viaggiare o acquistare beni durevoli si inseriva in un quadro di retribuzioni reali in crescita e patrimoni familiari solidi. Il debito era uno strumento espansivo, utilizzato per anticipare una disponibilità futura garantita.

Oggi la prospettiva si è ribaltata. Secondo le rilevazioni Istat, quasi il 66% della spesa mensile delle famiglie viene assorbito da spese fisse e non negoziabili come casa, affitti, bollette e generi alimentari. Il reddito residuo risulta così insufficiente per accumulare il capitale necessario a coprire una settimana di soggiorno ai prezzi di mercato attuali.

Allo stesso tempo, sottoposto a ritmi di lavoro pressanti e con una capacità di risparmio azzerata sui progetti a lungo termine, il lavoratore individua nella vacanza un bene di primaria necessità per la salute mentale. La rinuncia genera frustrazione e un senso di esclusione sociale, spingendo a consumare oltre le proprie possibilità reali.

Come evidenziato dal report di Confcooperative, chi ricorre ai finanziamenti per il Ferragosto non lo fa per concedersi un extra, ma per compensare la perdita del potere d’acquisto. Si paga a rate una spesa volatile per scavalcare il vincolo di un flusso di cassa mensile interamente saturato dai costi di sopravvivenza.

Quale conto al rientro?

La scelta di finanziare un bene di consumo immediato come le ferie estive riduce ulteriormente la tenuta finanziaria dei bilanci familiari.

Con il rientro a settembre, le rate dei finanziamenti contratti per le vacanze andranno a sommarsi alle scadenze ordinarie: spese scolastiche, rincari autunnali e bollette energetiche. Senza un recupero strutturale dei salari reali e un contenimento della spesa fissa per l’abitazione, il rischio concreto è la cronicizzazione del sovraindebitamento per una quota sempre più ampia di ceto medio.