Addio al gas con nuova legge Ue: qual è l’impatto dei costi fisici della rete in bolletta

Il recepimento della direttiva 2024/1788 spinge la transizione energetica, ma gli investimenti sulle reti rischiano di pesare sulle famiglie

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Emanuela Colatosti

Giornalista

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

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Addio al gas con nuova legge Ue: qual è l’impatto dei costi fisici della rete in bolletta
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Con la direttiva Ue 2024/1788 si procede verso l'elettrificazione green del sistema dei consumi

Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2024/1788. Il testo non è più una linea guida o una bozza: da questo momento è legge a tutti gli effetti.

La nuova normativa, fortemente voluta da Bruxelles, ridisegna i mercati interni del gas naturale, dei gas rinnovabili e dell’idrogeno con il duplice obiettivo di accelerare la decarbonizzazione e introdurre una cornice di maggiore trasparenza e tutele per il consumatore finale.

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