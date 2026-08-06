Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA La classifica delle città italiane più calde.

Il caldo eccessivo e l’umidità stanno facendo impennare la temperatura percepita ben oltre gli standard sopportabili. Oggi, giovedì 6 agosto 2026, il ministero della Salute ha diramato il livello massimo di allerta, il cosiddetto bollino rosso, per ben 27 città monitorate.

La classifica delle città più calde

Guardando esclusivamente alla temperatura massima prevista nelle ore centrali della giornata, la situazione è più calda nelle città della Pianura Padana e del Centro Italia. La città più calda in termini assoluti è dunque Bologna, dove il termometro è previsto raggiungere i 38°C nelle ore centrali della giornata. Seguono Brescia, Perugia e Verona con 37°C, mentre numerose città si attestano sui 36°C.

Di seguito la lista delle città da bollino rosso, con le temperature più alte in Italia.

Posizione Città Temperatura massima 1 Bologna 38°C 2 Brescia 37°C 2 Perugia 37°C 2 Verona 37°C 5 Firenze 36°C 5 Frosinone 36°C 5 Latina 36°C 5 Milano 36°C 5 Rieti 36°C 5 Roma 36°C 5 Viterbo 36°C 12 Bolzano 35°C 12 Napoli 35°C 12 Torino 35°C 12 Trieste 35°C 16 Catania 34°C 16 Pescara 34°C 16 Reggio Calabria 34°C 16 Venezia 34°C 20 Ancona 33°C 20 Bari 33°C 20 Messina 33°C 23 Cagliari 32°C 23 Civitavecchia 32°C 25 Campobasso 31°C 25 Palermo 31°C 27 Genova 30°C

Temperatura percepita: dove il caldo si sente di più

Le rivelazioni del ministero tengono anche conto della temperatura percepita, ovvero di quella che tiene conto sia del grado di calore dell’aria sia del tasso di umidità. Ancora una volta Bologna si posiziona prima in classifica con i suoi 39° gradi percepiti, insieme a Civitavecchia, Latina e Milano. Si tratta di tutte città nelle quali la sensazione di afa è notevolmente amplifica.

Di seguito la lista delle città da bollino rosso, con le temperature percepite più alte in Italia.

Posizione Città Temperatura percepita 1 Bologna 39°C 1 Civitavecchia 39°C 1 Latina 39°C 1 Milano 39°C 5 Brescia 38°C 5 Cagliari 38°C 5 Catania 38°C 5 Messina 38°C 5 Napoli 38°C 5 Perugia 38°C 5 Reggio Calabria 38°C 5 Verona 38°C 13 Firenze 37°C 13 Frosinone 37°C 13 Pescara 37°C 13 Rieti 37°C 13 Roma 37°C 13 Venezia 37°C 13 Viterbo 37°C 20 Ancona 36°C 20 Bari 36°C 20 Palermo 36°C 20 Torino 36°C 20 Trieste 36°C 25 Genova 35°C 26 Bolzano 34°C 27 Campobasso 31°C

Quando l’aria contiene molta umidità, il sudore evapora con maggiore difficoltà e il corpo disperde meno efficacemente il calore. Di conseguenza la sensazione di caldo aumenta sensibilmente. Anche la presenza di cemento, asfalto e traffico contribuisce al fenomeno delle cosiddette isole di calore urbane, che fanno aumentare ulteriormente le temperature nei grandi centri abitati.

Notti “tropicali”, le città più colpite

Un altro elemento da non sottovalutare riguarda le temperature minime registrate nelle prime ore del mattino. Il dato indicato nei bollettini, che si riferisce alla temperatura rilevata alle ore 8, in diverse città italiane è rimasto compreso tra i 27 e i 29°C.

Sembrano dei valori bassi, se confrontati con quelli delle ore di punta, eppure sono sinonimo anche queste di un disagio conseguente alla crisi climatica, perché sono temperature tipiche delle cosiddette notti tropicali, durante le quali il termometro non riesce praticamente mai a scendere sotto i 20°C.

Le situazioni più critiche si sono verificate oggi in:

Reggio Calabria e Trieste con una minima di 29°C ;

; Venezia, Bari, Napoli, Messina, Civitavecchia e Ancona con 28°C ;

; Milano, Bologna, Brescia, Palermo, Cagliari e Catania con 27°C.

In molte altre città, tuttavia, non si è scesi comunque sotto i 20°C. Di seguito l’elenco completo di tutte le temperature minime rilevate nei luoghi con livello massimo di allerta.