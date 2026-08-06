Il caldo eccessivo e l’umidità stanno facendo impennare la temperatura percepita ben oltre gli standard sopportabili. Oggi, giovedì 6 agosto 2026, il ministero della Salute ha diramato il livello massimo di allerta, il cosiddetto bollino rosso, per ben 27 città monitorate.
Indice
La classifica delle città più calde
Guardando esclusivamente alla temperatura massima prevista nelle ore centrali della giornata, la situazione è più calda nelle città della Pianura Padana e del Centro Italia. La città più calda in termini assoluti è dunque Bologna, dove il termometro è previsto raggiungere i 38°C nelle ore centrali della giornata. Seguono Brescia, Perugia e Verona con 37°C, mentre numerose città si attestano sui 36°C.
Di seguito la lista delle città da bollino rosso, con le temperature più alte in Italia.
|Posizione
|Città
|Temperatura massima
|1
|Bologna
|38°C
|2
|Brescia
|37°C
|2
|Perugia
|37°C
|2
|Verona
|37°C
|5
|Firenze
|36°C
|5
|Frosinone
|36°C
|5
|Latina
|36°C
|5
|Milano
|36°C
|5
|Rieti
|36°C
|5
|Roma
|36°C
|5
|Viterbo
|36°C
|12
|Bolzano
|35°C
|12
|Napoli
|35°C
|12
|Torino
|35°C
|12
|Trieste
|35°C
|16
|Catania
|34°C
|16
|Pescara
|34°C
|16
|Reggio Calabria
|34°C
|16
|Venezia
|34°C
|20
|Ancona
|33°C
|20
|Bari
|33°C
|20
|Messina
|33°C
|23
|Cagliari
|32°C
|23
|Civitavecchia
|32°C
|25
|Campobasso
|31°C
|25
|Palermo
|31°C
|27
|Genova
|30°C
Temperatura percepita: dove il caldo si sente di più
Le rivelazioni del ministero tengono anche conto della temperatura percepita, ovvero di quella che tiene conto sia del grado di calore dell’aria sia del tasso di umidità. Ancora una volta Bologna si posiziona prima in classifica con i suoi 39° gradi percepiti, insieme a Civitavecchia, Latina e Milano. Si tratta di tutte città nelle quali la sensazione di afa è notevolmente amplifica.
Di seguito la lista delle città da bollino rosso, con le temperature percepite più alte in Italia.
|Posizione
|Città
|Temperatura percepita
|1
|Bologna
|39°C
|1
|Civitavecchia
|39°C
|1
|Latina
|39°C
|1
|Milano
|39°C
|5
|Brescia
|38°C
|5
|Cagliari
|38°C
|5
|Catania
|38°C
|5
|Messina
|38°C
|5
|Napoli
|38°C
|5
|Perugia
|38°C
|5
|Reggio Calabria
|38°C
|5
|Verona
|38°C
|13
|Firenze
|37°C
|13
|Frosinone
|37°C
|13
|Pescara
|37°C
|13
|Rieti
|37°C
|13
|Roma
|37°C
|13
|Venezia
|37°C
|13
|Viterbo
|37°C
|20
|Ancona
|36°C
|20
|Bari
|36°C
|20
|Palermo
|36°C
|20
|Torino
|36°C
|20
|Trieste
|36°C
|25
|Genova
|35°C
|26
|Bolzano
|34°C
|27
|Campobasso
|31°C
Quando l’aria contiene molta umidità, il sudore evapora con maggiore difficoltà e il corpo disperde meno efficacemente il calore. Di conseguenza la sensazione di caldo aumenta sensibilmente. Anche la presenza di cemento, asfalto e traffico contribuisce al fenomeno delle cosiddette isole di calore urbane, che fanno aumentare ulteriormente le temperature nei grandi centri abitati.
Notti “tropicali”, le città più colpite
Un altro elemento da non sottovalutare riguarda le temperature minime registrate nelle prime ore del mattino. Il dato indicato nei bollettini, che si riferisce alla temperatura rilevata alle ore 8, in diverse città italiane è rimasto compreso tra i 27 e i 29°C.
Sembrano dei valori bassi, se confrontati con quelli delle ore di punta, eppure sono sinonimo anche queste di un disagio conseguente alla crisi climatica, perché sono temperature tipiche delle cosiddette notti tropicali, durante le quali il termometro non riesce praticamente mai a scendere sotto i 20°C.
Le situazioni più critiche si sono verificate oggi in:
- Reggio Calabria e Trieste con una minima di 29°C;
- Venezia, Bari, Napoli, Messina, Civitavecchia e Ancona con 28°C;
- Milano, Bologna, Brescia, Palermo, Cagliari e Catania con 27°C.
In molte altre città, tuttavia, non si è scesi comunque sotto i 20°C. Di seguito l’elenco completo di tutte le temperature minime rilevate nei luoghi con livello massimo di allerta.
|Posizione
|Città
|Temperatura minima
|1
|Reggio Calabria
|29°C
|1
|Trieste
|29°C
|3
|Ancona
|28°C
|3
|Bari
|28°C
|3
|Civitavecchia
|28°C
|3
|Messina
|28°C
|3
|Napoli
|28°C
|3
|Verona
|28°C
|9
|Bologna
|27°C
|9
|Brescia
|27°C
|9
|Cagliari
|27°C
|9
|Catania
|27°C
|9
|Milano
|27°C
|9
|Palermo
|27°C
|15
|Genova
|26°C
|15
|Pescara
|26°C
|15
|Roma
|26°C
|18
|Firenze
|25°C
|18
|Torino
|25°C
|18
|Viterbo
|25°C
|21
|Latina
|24°C
|22
|Perugia
|23°C
|23
|Bolzano
|22°C
|23
|Campobasso
|22°C
|25
|Frosinone
|21°C
|25
|Rieti
|21°C
|27
|Venezia
|29°C