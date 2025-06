European Ocean Pact, il futuro dell’economia europea passa anche dagli oceani

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Con l’annuncio ufficiale al Summit ONU sugli Oceani del 2025, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato l’European Ocean Pact, una piattaforma strategica e giuridica che mira a consolidare tutte le politiche marittime dell’Unione in un quadro coerente, coordinato e proiettato verso il 2030.

Il nuovo patto è accompagnato da un finanziamento iniziale di 1 miliardo di euro destinato a supportare la conservazione degli oceani, la ricerca scientifica marina, le tecnologie blu e una pesca sostenibile. L’iniziativa assume un significato cruciale non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico, industriale, giuridico e geopolitico, posizionando l’Ue come leader globale in materia di governance oceanica.

Sei assi strategici per un cambiamento sistemico

Il European Ocean Pact si struttura su sei priorità interconnesse, che riflettono la trasversalità dell’agenda marittima dell’Unione:

Protezione e ripristino della salute degli oceani. Supporto agli Stati membri per il recupero degli ecosistemi marini degradati, con l’obiettivo vincolante di ripristinare il 20% degli ecosistemi marini europei entro il 2030. Competitività dell’economia blu sostenibile. Rafforzamento dell’industria marittima europea e lancio della Blue Generational Renewal Strategy, che promuove l’accesso dei giovani alle carriere nella ricerca oceanica, nella tecnologia marina e nella pesca sostenibile. Supporto alle comunità costiere, insulari e ultraperiferiche. Attraverso strategie territoriali differenziate, il patto mira a sostenere lo sviluppo economico locale in aree spesso svantaggiate ma strategiche sul piano geopolitico e ambientale. Sicurezza e difesa marittima. Potenziamento della cooperazione tra le guardie costiere europee e rafforzamento della sicurezza delle frontiere marittime, in un’ottica di prevenzione delle attività illecite e tutela degli interessi economici dell’UE. Ricerca, conoscenza e innovazione oceanica. Introduzione dell’EU Ocean Observation Initiative, un ambizioso piano per l’integrazione dei dati marini a supporto dell’industria, della regolazione ambientale e delle politiche climatiche. Diplomazia oceanica e governance internazionale. Rafforzamento della leadership europea contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), e promozione di accordi multilaterali per una gestione sostenibile delle risorse marine globali.

Un quadro giuridico e tecnologico in evoluzione

Il patto si colloca in una traiettoria di lungo periodo che vedrà, entro il 2027, l’adozione di un Ocean Act europeo, un corpus legislativo che trasformerà le priorità del patto in obblighi vincolanti per Stati membri e operatori economici. L’Ocean Act costituirà un elemento chiave del nuovo diritto europeo dell’economia blu, definendo responsabilità giuridiche chiare, strumenti di compliance ambientale e procedure armonizzate per l’utilizzo sostenibile delle risorse marine. In tal senso, l’approccio normativo integrerà principi avanzati di diritto dell’innovazione, al fine di regolare l’applicazione delle tecnologie emergenti, come i sistemi autonomi marini, l’intelligenza artificiale per il monitoraggio ambientale, e le tecnologie bioingegneristiche per il ripristino degli habitat.

Saranno stabiliti criteri normativi comuni per la valutazione del rischio tecnologico, la gestione dei dati sensibili raccolti tramite osservazione oceanica e la proprietà intellettuale delle innovazioni sviluppate con fondi pubblici. Questo approccio mira a garantire che ogni innovazione sia compatibile con i principi di eticità, sicurezza, interoperabilità e sostenibilità sistemica. Ad esempio, le tecnologie di sensoristica subacquea per il rilevamento della biodiversità dovranno rispettare le direttive UE sulla privacy dei dati e sui diritti digitali. Allo stesso modo, le piattaforme offshore di energia rinnovabile dovranno ottenere certificazioni ambientali armonizzate a livello europeo prima di essere autorizzate.

A livello finanziario, la strategia sarà sostenuta da strumenti dedicati come il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), ma anche da nuove iniziative integrate nell’ambito della finanza blu sostenibile. Ciò include l’emissione di blue bonds europei, lo sviluppo di tassonomie per gli investimenti marini sostenibili e la creazione di partenariati pubblico-privati per l’accelerazione dell’innovazione marittima. L’obiettivo è catalizzare capitali privati e venture capital specializzato, in sinergia con le priorità strategiche europee del Green Deal e della twin transition digitale-ecologica. In questo contesto, casi pilota come il Baltic Blue Biotechnology Alliance o i cluster marini dell’Atlantico potranno fungere da modelli per l’adozione scalabile di pratiche di innovazione regolata.

Controversie in materia di competenze concorrenti

Tuttavia, l’attuazione dell’Ocean Act europeo potrebbe non essere priva di complessità giuridiche e contenziosi. Si prevede, infatti, che emergano controversie in materia di competenze concorrenti tra le istituzioni dell’UE e le autorità nazionali, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione delle zone economiche esclusive e delle concessioni marittime. Ulteriori tensioni potrebbero sorgere con settori industriali consolidati, come quello estrattivo o del trasporto marittimo, in caso di imposizione di vincoli ambientali più stringenti che impattino la redditività delle operazioni.

Dal punto di vista della proprietà intellettuale, si pone il problema della tutela dei brevetti e dei segreti industriali legati a tecnologie finanziate con fondi pubblici: in mancanza di un’armonizzazione legislativa, le controversie relative a licenze, royalties e accesso aperto ai dati rischiano di moltiplicarsi.

Infine, lo sviluppo di strumenti normativi innovativi come le sandbox regolatorie per tecnologie marine sperimentali comporta incertezza giuridica per gli operatori economici, i quali potrebbero esitare a investire in contesti in cui la stabilità del quadro normativo non è garantita. Per questo motivo, sarà essenziale istituire meccanismi di risoluzione delle controversie rapidi e transfrontalieri, nonché linee guida interpretative condivise dalle autorità competenti.

Un’attenta sorveglianza giuridica e un dialogo strutturato tra regolatori, imprese e comunità scientifica saranno determinanti per evitare che l’ambizione normativa del patto si traduca in un freno all’innovazione e alla competitività europea.

Geopolitica marittima e ruolo globale dell’Ue

La dimensione geopolitica del patto è particolarmente rilevante: l’Ue intende consolidare la propria sovranità strategica marittima, promuovendo partenariati internazionali e contrastando pratiche predatorie in aree extra-Ue, in particolare nel Mediterraneo, nel Mar Nero e negli spazi dell’Artico. Tale orientamento riflette una visione dell’oceano come bene comune globale, ma anche come arena competitiva tra potenze economiche, tecnologiche e militari. La strategia mira a rafforzare la capacità diplomatica e la proiezione marittima dell’Unione, anche attraverso una cooperazione rafforzata con alleanze regionali come l’ASEAN, l’Unione Africana e i paesi dell’America Latina.

La cooperazione con paesi terzi sarà vincolata al rispetto di standard ambientali e sociali elevati, inclusi gli obblighi in materia di biodiversità marina, condizioni di lavoro dignitose nella pesca industriale e tracciabilità delle filiere. L’obiettivo è duplice: prevenire il dumping ambientale e sociale e diffondere il modello regolatorio europeo come benchmark globale.

L’Ue punterà, inoltre, su una diplomazia normativa blu, promuovendo accordi multilaterali vincolanti nei contesti ONU, WTO e FAO, oltre a meccanismi bilaterali per contrastare la pesca illegale (INN), il traffico marittimo illecito e la militarizzazione dei fondali oceanici.

Implicazioni per le politiche industriali nazionali e la governance multilivello

L’attuazione dell’European Ocean Pact comporterà effetti significativi sulle politiche industriali nazionali, in particolare per gli Stati membri con economie fortemente legate al mare. I governi saranno chiamati ad aggiornare i loro piani strategici marittimi per allinearli ai target europei su sostenibilità, digitalizzazione e innovazione. Settori come la cantieristica navale, l’energia offshore, l’acquacoltura avanzata e i servizi marittimi integrati dovranno adeguarsi a standard tecnologici e ambientali più elevati, incentivando al contempo l’adozione di pratiche di economia circolare.

Si apriranno nuove opportunità per la reindustrializzazione blu, soprattutto nelle regioni costiere meno sviluppate, attraverso l’attrazione di investimenti europei e il rafforzamento delle filiere locali. In questo contesto, le politiche di coesione e i fondi strutturali dell’Ue potranno fungere da catalizzatori per una transizione industriale inclusiva.

La riuscita del patto dipenderà dalla capacità dell’Ue di costruire modelli di governance multilivello efficaci, in cui Commissione, Stati membri, regioni costiere, municipalità portuali e attori privati cooperino in modo coordinato. Sarà necessario istituire piattaforme interistituzionali per garantire la coerenza normativa e favorire l’innovazione collaborativa tra enti pubblici, imprese, università e centri di ricerca.

Indicatori di performance per il monitoraggio dell’Ocean Pact

Per garantire l’efficacia e la trasparenza dell’attuazione del patto, la Commissione europea prevede l’introduzione di una serie di KPI (Key Performance Indicators) standardizzati e tracciabili, integrati nell’Ocean Pact Dashboard. Questi indicatori, aggiornati regolarmente, serviranno a valutare i progressi a livello europeo, nazionale e regionale. Tra i principali KPI previsti:

% di ecosistemi marini restaurati rispetto all’obiettivo del 20% entro il 2030

rispetto all’obiettivo del 20% entro il 2030 Tasso di riduzione dell’inquinamento da plastica e nutrienti nelle acque costiere europee

nelle acque costiere europee Livello di adozione di tecnologie sostenibili nei settori della pesca, acquacoltura e trasporto marittimo

nei settori della pesca, acquacoltura e trasporto marittimo Numero di partnership pubblico-private attive nel campo della blue economy

nel campo della blue economy Quota di finanziamenti allocati a progetti di ricerca marina e innovazione tecnologica

Livello di partecipazione delle comunità costiere nei processi decisionali multilivello

nei processi decisionali multilivello Grado di compliance normativa da parte degli operatori economici in merito agli standard ambientali e sociali

in merito agli standard ambientali e sociali Numero di accordi internazionali firmati o rinnovati in materia di governance oceanica e contrasto alla pesca INN.

Questi indicatori fungeranno da strumento decisionale sia per la pianificazione strategica che per la revisione delle politiche, permettendo un adattamento tempestivo delle misure in caso di scostamenti dagli obiettivi prefissati.

In definitiva, l’European Ocean Pact rappresenta un banco di prova per il futuro dell’integrazione europea, in cui ambizioni ambientali, esigenze industriali e relazioni internazionali si intrecciano nella costruzione di una nuova architettura politica e giuridica per la governance degli oceani.

Monitoraggio e trasparenza

La Commissione ha annunciato la creazione dell’Ocean Pact Dashboard, una piattaforma digitale avanzata che fungerà da nodo centrale per la raccolta, l’analisi e la visualizzazione dei dati relativi all’attuazione del patto. Il sistema sarà progettato per garantire interoperabilità tra le banche dati europee e nazionali, integrando dataset provenienti da agenzie ambientali, istituti di ricerca, satelliti, sensori oceanici e reportistica degli stakeholder.

La Dashboard sfrutterà strumenti di intelligenza artificiale e modellazione predittiva per monitorare tendenze ecologiche, industriali e socio-economiche, supportando la governance basata su evidenze. Ogni attore coinvolto – dalle autorità locali ai responsabili politici a livello UE – avrà accesso a moduli personalizzati per il monitoraggio degli indicatori rilevanti, con livelli differenziati di autorizzazione e responsabilità.

Sarà, inoltre, prevista una sezione pubblica per la rendicontazione trasparente verso i cittadini europei, dove verranno pubblicati i progressi in tempo reale, i dati geospaziali delle aree marine protette, le emissioni marittime e l’uso dei fondi.

Questa infrastruttura digitale si inserisce nel più ampio sforzo della Commissione per una governance data-driven e responsabile, che consenta un dialogo continuo tra istituzioni, imprese, scienza e società civile.

Il European Ocean Pact rappresenta, dunque, una svolta strategica per l’Europa, unendo politiche ambientali, industriali, finanziarie e diplomatiche in un’unica visione integrata degli oceani come motore sistemico di sostenibilità, innovazione e competitività globale.