ANSA Il calendario delle scadenze fiscali di agosto 2025.

Il Fisco non va in vacanza neppure ad agosto: sono infatti moltissime le scadenze fiscali del mese più caldo dell’anno e riguardano soggetti Iva, Ires e una serie di adempimenti relativi alla dichiarazione dei redditi.

Una mini-tregua, per la verità, c’è: sul fronte fiscale il primo appuntamento di agosto è fissato per giorno 20. Abbastanza per permettere agli italiani di affrontare in pace almeno il Ferragosto.

Le scadenze fiscali di agosto 2025

Le scadenze fiscali del mese di agosto 2025 sono davvero numerose. In questa sede saranno riportate solo le principali. L’elenco completo è presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il percorso: Home Page > Scadenzario Fiscale > Mese > Agosto 2025.

Si tratta, in totale, di 138 adempimenti (più 1 comunicazione):

Irpef 8;

addizionali 16;

cedolare secca 4;

ritenute 29;

Iva 22;

Ires 8;

Irap 6;

Imposte sostitutive 18;

altro 27.

Scadenze fiscali del 20 agosto

Di seguito le principali scadenze fiscali del 20 agosto. Attenzione: molti degli importi indicati possono essere rateizzati ma il primo versamento, quello con la maggiorazione dello 0,40%, deve comunque avvenire entro il 20 agosto. Si consiglia ai contribuenti di rivolgersi al proprio consulente per calcolare correttamente interessi e codici tributo da utilizzare.

Scadenze fiscali per soggetti Isa e forfettari

Le partite Iva che applicano gli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale), insieme ai contribuenti in regime forfettario, dovranno effettuare entro il 20 agosto i versamenti legati ai modelli Redditi, Irap e Iva 2025, con la maggiorazione dello 0,40%.

Tra le voci principali:

saldo Iva 2024, con maggiorazione complessiva dell’1,6%;

Irpef, saldo 2024 e primo acconto 2025;

imposta sostitutiva per forfettari, saldo 2024 e primo acconto;

cedolare secca, Ivie, Ivafe, contributi Inps Ivs e gestione separata;

flat tax incrementale per autonomi con incremento del reddito;

acconto del 20% su redditi soggetti a tassazione separata.

Società di persone, capitali ed enti: versamenti prorogati con maggiorazione

Per società di persone e società di capitali (con esercizio coincidente con l’anno solare), sempre soggette agli Isa, il 20 agosto è il termine per i versamenti relativi a:

Ires, saldo 2024 e primo acconto 2025;

Irap, saldo 2024 e primo acconto;

maggiorazione Ires (10,5%) per società di comodo;

riallineamenti fiscali/civili da operazioni straordinarie (imposta sostitutiva 18% + 3%);

Iva su maggiori ricavi/compensi dichiarati nel modello Redditi;

diritto annuale Cciaa 2025 (codice tributo 3850).

Le società che hanno approvato il bilancio 2024 entro 180 giorni (ex art. 2364 c.c.) sono incluse nella stessa scadenza.

Adempimenti ordinari: ritenute, contributi e Iva

Il 20 agosto segna anche il termine per le liquidazioni periodiche e i versamenti ordinari, tra cui:

Iva mensile (luglio) e Iva trimestrale (secondo trimestre) con interesse dell’1%;

ritenute Irpef su redditi da lavoro dipendente, autonomo e provvigioni (codici tributo 1001, 1040, 1030);

ritenute da locazioni brevi (codice 1919);

ritenute operate dai condomìni su appalti o lavori (codici 1019 e 1020);

contributi Inps per dipendenti (luglio), artigiani/commercianti (seconda rata 2024) e gestione separata;

premio Inail, terza rata dell’autoliquidazione 2024/2025;

contributi Enasarco relativi al secondo trimestre.

Scadenze fiscali del 25 agosto

Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili).

Scadenze fiscali del 31 agosto

Invio telematico della dichiarazione Iva Ioss del mese di luglio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni.