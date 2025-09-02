IPA Le scadenze fiscali di settembre 2025.

Le scadenze fiscali di settembre 2025 mostrano un Fisco a pieno regime dopo la pausa estiva.

Sono in totale 165 gli adempimenti per i contribuenti fra versamenti, dichiarazioni, comunicazioni e opportunità di ravvedimento, fra le altre cose. L’1 e il 30 settembre coincidono con una manciata di appuntamenti fiscali, ma è il 16 settembre il vero giorno caldo per gli adempimenti, con 133 versamenti.

Scadenze fiscali del 1 settembre 2025

Chi ha mancato l’appuntamento con la scadenza fiscale dell’1 settembre 2025 dovrà puntare al ravvedimento.

Entro quella data occorreva provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente (enti non commerciali e agricoltori esonerati). Gli stessi soggetti dovevano presentare il Modello Intra 12.

Scadenze fiscali del 16 settembre 2025

Come detto, la scadenza fiscale del 16 settembre è l’appuntamento caldo del mese. Sono previsti i seguenti adempimenti:

Irpef (8);

addizionali (16);

altro (27);

cedolare secca (4);

ritenute (29);

Iva (18);

Ires (8);

Irap (6);

Imposte sostitutive (17).

Fra gli appuntamenti fiscali più importanti si segnalano:

il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

il versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti;

il versamento della quarta rata dell’imposta sostitutiva per chi è in regime forfettario agevolato, mentre la terza rata prevede la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse;

la quarta rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap a titolo di saldo per il 2024 e di primo acconto, con interessi allo 0,84%;

quarta rata e primo acconto dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali per chi è in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, oltre al versamento della terza rata con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse;

versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi;

Irap, versamento primo acconto 2025 e saldo 2024, nonché una serie di ulteriori adempimenti Irap per soggetti che si trovino in determinate condizioni;

prevista una serie di adempimenti Ires, sia ordinari sia per società di comodo con aliquota maggiorata. Riguardano il saldo 2024 e il primo acconto 2025, con rateazioni che comportano interessi crescenti;

in calendario anche una serie di adempimenti “split payment” relativi al versamento dell’Iva derivante da scissione dei pagamenti;

per i condomini è in calendario il pagamento delle ritenute su corrispettivi per prestazioni di appalto, opere o servizi rese da imprese (attenzione alla soglia dei 500 euro che se non raggiunta fa slittare il pagamento a dicembre);

gli enti pubblici con tesoreria unica sono chiamati a occuparsi delle ritenute su dipendenti, autonomi e addizionali comunali alla cessazione;

tutti i sostituti d’imposta sono tenuti a pagare ritenute su lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, indennità, premi, e imposta sostitutiva su premi di produttività, più addizionali comunali;

eccetera.

Scadenze fiscali del 30 settembre 2025

Nel calendario fiscale del 30 settembre c’è quasi una trentina di adempimenti, fra i quali si ricordano:

il superbollo e il bollo auto per Friuli-Venezia Giulia e Sardegna;

per chi ha compilato il modello 730/2025 e del modello 730-1 è il termine ultimo per ripensarci sulla destinazione di 8 x 1000, 5 x 1000 e 2 x 1000;

eccetera.