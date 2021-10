Rottamazione ter, nuova scadenza il 30 novembre

Rottamazione ter, scadenze rimodulate

Potrà rientrare nella rottamazione ter e nel saldo e stralcio chi ha saltato i pagamenti degli ultimi mesi: sarà necessario saldare senza maggiorazioni gli arretrati entro il 30 novembre.

È infatti previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (rottamazione ter e saldo e stralcio) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.

Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021. Il mancato o il ritardato pagamento anche di una sola delle quote della definizione agevolata determina il decadimento della sanatoria, con la conseguenza che viene ripristinato il debito iniziale, comprensivo di sanzioni e interessi di mora.

Piani di rateizzazione, le novità

Il Decreto fiscale contiene novità anche per i piani di rateizzazione già in essere prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione: si decade dopo il mancato versamento di 18 rate e non più 10.

Lo riporta la bozza in circolazione: "Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di diciotto rate, anche non consecutive”.

Rottamazione ter 2021: come fare i versamenti

Per pagare le rate 2020 non ancora versate, le cui scadenze erano fissate il 28/02/2020, il 31/05/2020, il 31/07/2020 e il 30/11/2020, è possibile utilizzare i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso del contribuente.

Anche per il pagamento delle rate riferite al 2021 è necessario utilizzare i bollettini corrispondenti alle scadenze previste per il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.

In caso di smarrimento dei bollettini di pagamento, è possibile: