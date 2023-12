Come funzionano le agevolazioni che saranno prorogate ancora per due mesi in favore del mondo del pallone? Intanto l'AIC si oppone e punta a far saltare tutto

Decreto Crescita 2024, si va verso la proroga: ma l'AIC si oppone, come funziona

Il Decreto Crescita potrebbe essere prorogato per altri due mesi, con la tanto discussa agevolazione che potrebbe aver vita, seppur breve, anche nel 2024. E a sorridere, in tal senso, possono essere diversi club di Serie A (e non solo), che puntano a mettere in atto un mercato invernale importante contando sull’aiuto dello Stato per contrattualizzare, in maniera agevolata, colpi nella finestra di riparazione che verrà.

Ma la proroga, che è inserita all’interno del Decreto Milleproroghe che nelle prossime arriverà in Consiglio dei Ministri per poi finire in Gazzetta Ufficiale, porta con sé numerose polemiche, tra chi la vuole e chi, invece, si oppone fermamente.

Decreto Crescita 2024 verso la proroga

Una vittoria a metà, ma pur sempre una vittoria per il mondo del calcio nostrano che hanno ottenuto, salvo ribaltoni dell’ultimo momento, una proroga del Decreto Crescita. A dir la verità si tratterebbe di una mini proroga dell’agevolazione che ha permesso ai club, negli ultimi anni, di proporre importanti vantaggi fiscali per i giocatori arrivati dall’estero e che ha dato anche la possibilità alle società italiane di poter pagare stipendi più competitivi valorizzando l’intero sistema calcio.

Una misura che avrà almeno altri due mesi di vita e che si salva, per il momento, dalla fine che gli era stata annunciata da gennaio. Ma nel Decreto Milleproroghe che arriverà in Consiglio dei Ministri per poi finire in Gazzetta Ufficiale, all’articolo 15 comma 3 della bozza si parla proprio di “attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”, disponendo che quindi il Decreto continui almeno fino al 29 febbraio 2024.

Ma secondo quanto scritto, il Decreto continuerà “a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023” solo “se le società sportive datrici di lavoro risultano in regola con il pagamento degli obblighi fiscali contributivi e previdenziali“. Quindi, in poche parole, la proroga sarà applicabile ai soli club in regola.

Una vittoria a metà per i club, perché di fatto si tratta di un rinvio di poco di una situazione che avrebbe effetti imponenti sul calcio italiano. E anche per questo, infatti, il ministro per lo Sport Andrea Abodi aveva chiesto una proroga almeno fino a luglio, per “salvare” parzialmente anche la finestra di mercato estivo.

Ma intanto i club sorridono, perché dalla proroga di due mesi arrivano comunque buone notizie. Lo slittamento, infatti, permetterà alle società di potersi muovere sul mercato con i soliti vantaggi del Decreto Crescita ancora per gennaio, con i tecnici che faranno le loro richieste e i ds che proveranno ad accontentarli puntando su contratti pluriennali per poter contare sulle agevolazioni del decreto che, almeno alla finestra attuale di mercato, non ha garanzia di sopravvivere fino a giugno.

Come funziona il Decreto Crescita

Ma cos’è il Decreto Crescita e come funziona? Parliamo di un Decreto diramato il 30 aprile 2019 e convertito poi in legge qualche mese dopo, che non riguarda esclusivamente il calcio, ma una serie di settori in modo tale da rilanciare gli investimenti in Italia e quindi favorire lo sviluppo economico del Paese.

Si tratta, in poche parole, di una misura inizialmente pensata per favorire il “ritorno dei cervelli in fuga“, che però ha avuto particolari effetti anche nello sport, nello specifico per quanto previsto nell’articolo 5 il cui obiettivo è la creazione di un regime fiscale agevolato (entrato in funzione dal primo gennaio 2020) per attrarre professionisti e lavoratori residenti all’estero, sia italiani che stranieri, con stipendi vantaggiosi o, addirittura, da paperoni.

La traduzione è una minore tassazione sul reddito dei lavoratori non residenti in Italia nel biennio precedente a quello dell’acquisto e che si impegnano a risiedere nel nostro Paese nei due anni seguenti, con una riduzione del 25% rispetto alla precedente soglia del 45%.

Polemica dell’AIC contro il Decreto Crescita

Una misura che, come detto, è stata la fortuna per diverse operazioni di mercato nel passato recente. Ne sa qualcosa il Milan che ha potuto contare sul Decreto Crescita per gli acquisti estivi di Pulisic e Musah, ma anche l’Inter con Marcus Thuram o la Roma con l’iraniano Azmoun, e tanti altri colpi.

Ma nonostante la Serie A sia tornata competizione di interesse per le agevolazioni fiscali, con tanti grandi nomi rientrati nel nostro Paese, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, ha inviato una lettera al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al viceministro Leo e al ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per ribadire il no alla proroga del Decreto Crescita che doveva essere abrogato a partire dal 1 gennaio 2024.

Il presidente AIC, nella lettera, ha infatti sottolineato tutte le “ragioni del no” che non sono legate a interessi economici “bensì alla necessità di tutelare il talento e il patrimonio sportivo rappresentato dai calciatori italiani“.

“Ai ministri – spiega Calcagno – abbiamo trasmesso un nostro report che fotografa l’attuale presenza di calciatori italiani e stranieri in Serie A. C’è un dato allarmante che emerge negli atleti Under 21 con una percentuale di impiego più alta per i calciatori stranieri rispetto ai ragazzi italiani e, in alcuni casi, ci troviamo di fronte a squadre composte addirittura per il 90% solo da calciatori stranieri. Noi crediamo che solo invertendo questo trend e ristabilendo una parità competitiva tra atleti italiani e stranieri potremmo crescere come sistema, soprattutto in funzione della nostra Nazionale”.

Proroga di due mesi, poi? Cosa faranno i club

Da una parte la mini proroga, dall’altro il muro dell’AIC che si sommano comunque a una certezza per i club di A: la lotta non è finita. Infatti il rinvio dell’abrogazione del Decreto Crescita spinge le società a trovare un modo per evitare l’abolizione, con un emendamento o una moratoria che rimandi ancora più in là la fine delle agevolazioni.

Due mesi di tempo in più per pensare, pianificare e mettere sul tavolo proposte per ottenere qualcosa dal Governo come già successo nei mesi scorsi in cui la Lega con una lettera alla premier Meloni e al Consiglio dei Ministri aveva definito “conseguenze nefaste sul nostro calcio” in caso di abolizione del Decreto a gennaio 2024.

Il Governo, almeno nella prima tranche del pressing, ha dimostrato di aver recepito il messaggio e ha dato una mano al calcio senza concedere troppo. E ora i club sperano di convincere con decisione l’esecutivo che però non potrà non tenere conto delle proteste sollevate dall’AIC.