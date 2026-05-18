Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come portare in detrazione l'abbonamento al pullman

Tra le voci di spesa che incidono maggiormente sul bilancio delle famiglie italiane, soprattutto in un contesto di inflazione e rincari, spiccano quelle legate alla mobilità. Recuperare il 19% delle somme spese nel Modello 730/2026 per muoversi in città o per raggiungere il posto di lavoro non è più solo una possibilità, ma una necessità per ottimizzare il bilancio domestico.

Tuttavia, quando si parla di detrazione trasporti pubblici, la burocrazia nasconde spesso insidie, specialmente per chi ha figli a carico. Esiste un tetto massimo che molti ignorano, rischiando di inserire cifre che l’Agenzia delle Entrate scarterà automaticamente.

Modello 730/2026, la detrazione trasporti pubblici

La norma è chiara ma selettiva. La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Definizioni chiave per il contribuente

Per evitare errori nel Modello 730/2026, occorre distinguere cosa rientra nel concetto di abbonamento:

gli abbonamenti ammessi sono quelli che implicano un utilizzo continuativo e non episodico del mezzo. Parliamo di titoli settimanali, mensili, annuali o agevolati (come quelli per studenti o senior);

sono quelli che implicano un utilizzo continuativo e non episodico del mezzo. Parliamo di titoli settimanali, mensili, annuali o agevolati (come quelli per studenti o senior); non è possibile detrarre i biglietti singoli, nemmeno se ne sono stati conservati a decine. Sono esclusi anche i carnet di biglietti (come, per esempio, il pacchetto da 10 corse) e i biglietti giornalieri, poiché non configurano un impegno al trasporto su base temporale estesa.

Il limite di spesa: il nodo dei 250 euro

Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione del 19% è fissato in 250 euro. Questo significa che lo sconto effettivo sulle tasse (Irpef) ammonta a un massimo di 47,50 euro.

Il limite è cumulativo?

Questa è la domanda più frequente ai Caf in queste settimane. Il limite di 250 euro deve essere inteso come riferito al singolo contribuente. Tuttavia, se un genitore sostiene la spesa per sé e per i propri figli fiscalmente a carico, il limite di 250 euro è complessivo per l’intera dichiarazione.

Esempio operativo: se un genitore acquista un abbonamento annuale da 300 euro per sé e uno da 250 euro per il figlio studente, la spesa totale sostenuta è di 550 euro. Tuttavia, nel suo Modello 730/2026, potrà indicare solo il tetto massimo di 250 euro. La parte eccedente (300 euro) va purtroppo perduta ai fini fiscali.

Gestione di più figli a carico: strategie di ripartizione

In presenza di due genitori e più figli, la strategia di inserimento dei dati può cambiare il risultato finale.

Se entrambi i genitori lavorano, presentano la dichiarazione, e hanno due figli che utilizzano il bus o il treno, la soluzione migliore è dividersi le spese:

il genitore A detrae l’abbonamento del figlio 1 (fino a 250 euro);

detrae l’abbonamento del (fino a 250 euro); il genitore B detrae l’abbonamento del figlio 2 (fino a 250 euro).

In questo modo, la famiglia riesce a recuperare la detrazione su un totale di 500 euro di spesa, ottenendo un rimborso complessivo di 95 euro (47,50 x 2), anziché fermarsi ai soli 47,50 euro se tutte le spese fossero caricate su un solo genitore.

Per fare questo, la fattura o la ricevuta dell’abbonamento deve essere intestata al figlio a carico o al genitore che effettua la detrazione. Se il documento è intestato al figlio, la detrazione può essere ripartita tra i genitori d’intesa tra loro (solitamente al 50% o al 100% a chi ha il reddito più alto).

L’impatto del reddito sulla detrazione

Mentre si compila il Modello 730/2026, è necessario prestare la massima attenzione a una novità strutturale del sistema fiscale italiano: il décalage delle detrazioni.

Per il periodo d’imposta 2025, le detrazioni al 19% non sono più uguali per tutti. Il Governo ha introdotto un meccanismo che riduce lo sconto fiscale all’aumentare del reddito

sotto i 75.000 euro la detrazione trasporti pubblici spetta per intero;

tra 75.000 e 100.000 euro la percentuale del 19% viene calcolata su una base che diminuisce progressivamente;

oltre i 100.000 euro la detrazione è drasticamente ridotta o azzerata, a meno che non si abbiano molti figli a carico (che fungono da moltiplicatore per innalzare il tetto delle spese ammesse).

Chi si trova nelle fasce di reddito medio-alte deve quindi calcolare con attenzione se e quanto riceverà effettivamente di rimborso, poiché il software dell’Agenzia delle Entrate applicherà automaticamente questi tagli.

Tracciabilità e documenti: cosa tenere a portata di mano

Non c’è spazio per le approssimazioni: l’Agenzia delle Entrate effettua controlli serrati sulla tracciabilità. Se è stato acquistato l’abbonamento in contanti, la detrazione è persa, punto.

La documentazione necessaria per il Modello 730/2026 è la seguente:

la ricevuta di acquisto deve riportare il nome del passeggero (o del genitore se il figlio è a carico), il periodo di validità, la data di acquisto e l’importo pagato;

deve esserci la prova di un pagamento tracciabile, come un estratto conto bancario, ricevuta del bancomat o conferma di transazione della carta di credito;

è consigliabile fotocopiare l’abbonamento card o salvare il Pdf se digitale, poiché gli inchiostri delle ricevute termiche sbiadiscono velocemente.

Bonus trasporti: attenzione ai doppi benefici

Nel corso del 2025, alcuni contribuenti potrebbero aver usufruito di bonus erogati a livello nazionale o regionale (il cosiddetto bonus trasporti).

La regola aurea per il Modello 730/2026 è che non si può detrarre ciò che non si è pagato. Se un abbonamento annuale costa 300 euro ed è usato un voucher da 60 euro, la spesa effettiva sostenuta è di 240 euro. È solo su questi 240 euro che è possibile calcolare il 19%. Tentare di detrarre l’intero valore nominale dell’abbonamento (300 euro) costituirebbe una dichiarazione mendace che porterebbe a sanzioni in caso di controllo documentale.

Compilazione tecnica: Righi E8-E10 e Codice 40

Passiamo alla parte pratica del modulo. All’interno del quadro E, Sezione I, ci sono i righi da E8 a E10, denominati Altre spese:

in Colonna 1 si deve inserire il codice 40 (che identifica appunto le spese per abbonamenti ai trasporti pubblici);

si deve inserire il (che identifica appunto le spese per abbonamenti ai trasporti pubblici); in Colonna 2 si deve inserire l’importo speso, ricordando il limite dei 250 euro.

Se si sta utilizzando il 730 Precompilato, con ogni probabilità questi dati sono già inseriti. Tuttavia, è importnate verificare sempre: le aziende di trasporto a volte trasmettono i dati in modo incompleto, specialmente se l’acquisto è avvenuto tramite canali terzi (come tabaccai o edicole convenzionate).

Perché questa detrazione è fondamentale

Nonostante la cifra di 47,50 euro possa sembrare contenuta rispetto ad altre detrazioni (come quelle per le ristrutturazioni edilizie), la detrazione trasporti pubblici ha una valenza sociale enorme. È una misura che premia la sostenibilità e aiuta concretamente i giovani. Per uno studente universitario fuori sede, ad esempio, l’abbonamento ferroviario rappresenta una voce di costo fissa e pesante; poter recuperare anche una piccola parte è un atto di giustizia fiscale.