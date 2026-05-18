Tra le voci di spesa che incidono maggiormente sul bilancio delle famiglie italiane, soprattutto in un contesto di inflazione e rincari, spiccano quelle legate alla mobilità. Recuperare il 19% delle somme spese nel Modello 730/2026 per muoversi in città o per raggiungere il posto di lavoro non è più solo una possibilità, ma una necessità per ottimizzare il bilancio domestico.
Tuttavia, quando si parla di detrazione trasporti pubblici, la burocrazia nasconde spesso insidie, specialmente per chi ha figli a carico. Esiste un tetto massimo che molti ignorano, rischiando di inserire cifre che l’Agenzia delle Entrate scarterà automaticamente.
Indice
Modello 730/2026, la detrazione trasporti pubblici
La norma è chiara ma selettiva. La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Definizioni chiave per il contribuente
Per evitare errori nel Modello 730/2026, occorre distinguere cosa rientra nel concetto di abbonamento:
- gli abbonamenti ammessi sono quelli che implicano un utilizzo continuativo e non episodico del mezzo. Parliamo di titoli settimanali, mensili, annuali o agevolati (come quelli per studenti o senior);
- non è possibile detrarre i biglietti singoli, nemmeno se ne sono stati conservati a decine. Sono esclusi anche i carnet di biglietti (come, per esempio, il pacchetto da 10 corse) e i biglietti giornalieri, poiché non configurano un impegno al trasporto su base temporale estesa.
Il limite di spesa: il nodo dei 250 euro
Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione del 19% è fissato in 250 euro. Questo significa che lo sconto effettivo sulle tasse (Irpef) ammonta a un massimo di 47,50 euro.
Il limite è cumulativo?
Questa è la domanda più frequente ai Caf in queste settimane. Il limite di 250 euro deve essere inteso come riferito al singolo contribuente. Tuttavia, se un genitore sostiene la spesa per sé e per i propri figli fiscalmente a carico, il limite di 250 euro è complessivo per l’intera dichiarazione.
Esempio operativo: se un genitore acquista un abbonamento annuale da 300 euro per sé e uno da 250 euro per il figlio studente, la spesa totale sostenuta è di 550 euro. Tuttavia, nel suo Modello 730/2026, potrà indicare solo il tetto massimo di 250 euro. La parte eccedente (300 euro) va purtroppo perduta ai fini fiscali.
Gestione di più figli a carico: strategie di ripartizione
In presenza di due genitori e più figli, la strategia di inserimento dei dati può cambiare il risultato finale.
Se entrambi i genitori lavorano, presentano la dichiarazione, e hanno due figli che utilizzano il bus o il treno, la soluzione migliore è dividersi le spese:
- il genitore A detrae l’abbonamento del figlio 1 (fino a 250 euro);
- il genitore B detrae l’abbonamento del figlio 2 (fino a 250 euro).
In questo modo, la famiglia riesce a recuperare la detrazione su un totale di 500 euro di spesa, ottenendo un rimborso complessivo di 95 euro (47,50 x 2), anziché fermarsi ai soli 47,50 euro se tutte le spese fossero caricate su un solo genitore.
Per fare questo, la fattura o la ricevuta dell’abbonamento deve essere intestata al figlio a carico o al genitore che effettua la detrazione. Se il documento è intestato al figlio, la detrazione può essere ripartita tra i genitori d’intesa tra loro (solitamente al 50% o al 100% a chi ha il reddito più alto).
L’impatto del reddito sulla detrazione
Mentre si compila il Modello 730/2026, è necessario prestare la massima attenzione a una novità strutturale del sistema fiscale italiano: il décalage delle detrazioni.
Per il periodo d’imposta 2025, le detrazioni al 19% non sono più uguali per tutti. Il Governo ha introdotto un meccanismo che riduce lo sconto fiscale all’aumentare del reddito
- sotto i 75.000 euro la detrazione trasporti pubblici spetta per intero;
- tra 75.000 e 100.000 euro la percentuale del 19% viene calcolata su una base che diminuisce progressivamente;
- oltre i 100.000 euro la detrazione è drasticamente ridotta o azzerata, a meno che non si abbiano molti figli a carico (che fungono da moltiplicatore per innalzare il tetto delle spese ammesse).
Chi si trova nelle fasce di reddito medio-alte deve quindi calcolare con attenzione se e quanto riceverà effettivamente di rimborso, poiché il software dell’Agenzia delle Entrate applicherà automaticamente questi tagli.
Tracciabilità e documenti: cosa tenere a portata di mano
Non c’è spazio per le approssimazioni: l’Agenzia delle Entrate effettua controlli serrati sulla tracciabilità. Se è stato acquistato l’abbonamento in contanti, la detrazione è persa, punto.
La documentazione necessaria per il Modello 730/2026 è la seguente:
- la ricevuta di acquisto deve riportare il nome del passeggero (o del genitore se il figlio è a carico), il periodo di validità, la data di acquisto e l’importo pagato;
- deve esserci la prova di un pagamento tracciabile, come un estratto conto bancario, ricevuta del bancomat o conferma di transazione della carta di credito;
- è consigliabile fotocopiare l’abbonamento card o salvare il Pdf se digitale, poiché gli inchiostri delle ricevute termiche sbiadiscono velocemente.
Bonus trasporti: attenzione ai doppi benefici
Nel corso del 2025, alcuni contribuenti potrebbero aver usufruito di bonus erogati a livello nazionale o regionale (il cosiddetto bonus trasporti).
La regola aurea per il Modello 730/2026 è che non si può detrarre ciò che non si è pagato. Se un abbonamento annuale costa 300 euro ed è usato un voucher da 60 euro, la spesa effettiva sostenuta è di 240 euro. È solo su questi 240 euro che è possibile calcolare il 19%. Tentare di detrarre l’intero valore nominale dell’abbonamento (300 euro) costituirebbe una dichiarazione mendace che porterebbe a sanzioni in caso di controllo documentale.
Compilazione tecnica: Righi E8-E10 e Codice 40
Passiamo alla parte pratica del modulo. All’interno del quadro E, Sezione I, ci sono i righi da E8 a E10, denominati Altre spese:
- in Colonna 1 si deve inserire il codice 40 (che identifica appunto le spese per abbonamenti ai trasporti pubblici);
- in Colonna 2 si deve inserire l’importo speso, ricordando il limite dei 250 euro.
Se si sta utilizzando il 730 Precompilato, con ogni probabilità questi dati sono già inseriti. Tuttavia, è importnate verificare sempre: le aziende di trasporto a volte trasmettono i dati in modo incompleto, specialmente se l’acquisto è avvenuto tramite canali terzi (come tabaccai o edicole convenzionate).
Perché questa detrazione è fondamentale
Nonostante la cifra di 47,50 euro possa sembrare contenuta rispetto ad altre detrazioni (come quelle per le ristrutturazioni edilizie), la detrazione trasporti pubblici ha una valenza sociale enorme. È una misura che premia la sostenibilità e aiuta concretamente i giovani. Per uno studente universitario fuori sede, ad esempio, l’abbonamento ferroviario rappresenta una voce di costo fissa e pesante; poter recuperare anche una piccola parte è un atto di giustizia fiscale.