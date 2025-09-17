Il Governo non ha rinnovato il Bonus trasporti da 60 euro per l’anno 2025, ma non tutto è perduto.
Le Regioni mettono infatti a disposizione una serie di Bonus trasporti locali, che prendono nomi differenti, e che vengono erogati secondo importi diversi e diverse condizioni.
Indice
Abruzzo
Per studenti con Isee inferiore a 25.000 euro previsto lo sconto fino al 50%. È valido per abbonamenti annuali scolastici e accademici.
Basilicata
Gli studenti godono di sconti fino al 50%. Categorie fragili (anziani a basso reddito e disabili) hanno il trasporto gratuito. Info e scadenze sul portale regionale.
Calabria
Per gli studenti delle scuole superiori e delle università con Isee inferiore a 30.000 euro sono previsti sconti sugli abbonamenti. Per gli over 65 con Isee sotto i 20.000 euro sono previste gratuità o forti riduzioni.
Campania
La Regione Campania garantisce viaggi gratis per gli studenti nella fascia 11-26 anni. L’Isee non deve superare i 35.000. È valido per chi frequenta scuole, università e corsi post-diploma. La richiesta si fa sul portale regionale entro il 20 dicembre 2025.
Emilia-Romagna
In Emilia-Romagna il Bonus trasporti si chiama programma “Salta su” e garantisce il trasporto gratuito per studenti residenti. L’Isee è fino a 30.000 euro. Il bonus copre scuole primarie, secondarie e Cfp. La domanda va presentata entro il 18 dicembre 2025.
Friuli-Venezia Giulia
Per l’Abbonamento scolastico residenti in Friuli-Venezia Giulia è previsto lo sconto del 50% su abbonamenti annuali per gli studenti. È valido per tutto l’anno scolastico.
Lazio
Gli under 25 possono viaggiare per 30 giorni gratis su bus, metro, tram e treni. È necessaria l’attivazione via l’app Bella X Noi, tramite Spid o Cie. Valido fino al 15 settembre 2025.
A Roma vale poi il bonus sharing da 100 euro per la mobilità condivisa.
Liguria
In Liguria il Bonus trasporti si manifesta sotto forma di trasporto gratuito per minori di 19 anni. Gratis anche per residenti delle Cinque Terre. Studenti fino a 26 anni: sconto del 50% sugli abbonamenti.
Lombardia
In Lombardia troviamo il programma Dote Trasporti 2025: gli studenti nella fascia 18-26 viaggiano gratis. E ancora: aree periferiche -40% abbonamento ferroviario e famiglie con figli minori riduzioni con il programma Io Viaggio.
Marche
Under 26 e over 65 a basso reddito sui mezzi pubblici godono di gratuità o riduzioni. Per gli studenti universitari sconto fino al 70%. Over 65 con Isee inferiore ai 18.000 euro hanno il trasporto gratuito.
Molise
Gli studenti godono di sconti fino al 50%. Categorie fragili (anziani a basso reddito e disabili) hanno il trasporto gratuito. Info e scadenze sul portale regionale.
Piemonte
In Piemonte previsto lo sconto del 50% su abbonamenti ecologici. È valido solo su tram, autobus elettrici e treni a basse emissioni. Previsto il tracciamento digitale degli spostamenti.
Puglia
Bonus del 50% sul costo dell’abbonamento ai trasporti pubblici per l’anno scolastico/accademico, rivolto a studenti universitari o iscritti alla scuola secondaria di II grado.
Sardegna
Studenti con Isee inferiore ai 25.000 euro godono di uno sconto del 50%. I residenti nelle aree interne hanno agevolazioni dedicate.
Sicilia
Per gli studenti con Isee sotto i 30.000 euro sono previsti bonus su bus, treni e traghetti. Per i giovani lavoratori nella fascia 18-35 anni, previsti sconti del 30-40% su abbonamenti annuali.
Toscana
Per gli under 18, trasporto gratuito su mezzi urbani e regionali. Per gli universitari fino a 26 anni, -50% sugli abbonamenti annuali.
Trentino-Alto Adige
Lavoratori disoccupati o sospesi in formazione viaggiano gratis. Il Bonus trasporti è valido per spostamenti casa-corso e corso-casa. I corsi devono durare almeno una settimana e devono essere organizzati da enti pubblici.
Umbria
Gli studenti con Isee inferiore a 28.000 euro hanno lo sconto trasporti fino al 60%. I pendolari a basso reddito hanno riduzioni su abbonamenti mensili e annuali.
Valle d’Aosta
Gli studenti universitari godono di uno sconto del 75-90% in base all’Isee. Per gli over 65 con Isee inferiore ai 20.000 euro trasporto gratuito, mentre per Isee superiori sono previsti sconti progressivi.
Veneto
Sconto del 50% sugli abbonamenti per giovani fra 18 e 30 anni, residenti e turisti, valido su treni regionali, autobus e vaporetti. È necessaria la tessera digitale regionale.
|Regione
|Destinatari
|Agevolazioni
|Note / Scadenze
|Abruzzo
|Studenti con ISEE < 25.000 €
|Sconto fino al 50%
|Abbonamenti annuali scolastici e accademici
|Basilicata
|Studenti; categorie fragili
|Studenti: -50%
Categorie fragili: gratuito
|Info e scadenze sul portale regionale
|Calabria
|Studenti scuole superiori e università (ISEE < 30.000 €)
Over 65 (ISEE < 20.000 €)
|Sconti su abbonamenti
Gratuità o forti riduzioni
|–
|Campania
|Studenti 11–26 anni (ISEE < 35.000 €)
|Viaggi gratis
|Richiesta sul portale entro 20 dicembre 2025
|Emilia-Romagna
|Studenti residenti (ISEE < 30.000 €)
|Trasporto gratuito (programma “Salta su”)
|Domanda entro 18 dicembre 2025
|Friuli Venezia Giulia
|Studenti residenti
|-50% abbonamenti annuali
|Valido per tutto l’anno scolastico
|Lazio
|Under 25
A Roma: utenti bonus sharing
|30 giorni gratis su bus/metro/tram/treni
Bonus sharing 100 €
|Fino al 15 settembre 2025
Attivazione via app “Bella X Noi”
|Liguria
|Minori di 19 anni
Residenti Cinque Terre
Studenti fino a 26 anni
|Trasporto gratuito
-50% abbonamenti
|–
|Lombardia
|Studenti 18–26 anni
Residenti aree periferiche
Famiglie con figli minori
|Gratis (programma “Dote Trasporti 2025”)
-40% abbonamento ferroviario
Riduzioni con “Io Viaggio”
|–
|Marche
|Under 26
Over 65 a basso reddito
Studenti universitari
|Gratuità o riduzioni
-70% abbonamenti universitari
Over 65 (ISEE < 18.000 €) gratis
|–
|Molise
|Studenti; categorie fragili
|Studenti: -50%
Categorie fragili: gratuito
|Info e scadenze sul portale regionale
|Piemonte
|Utenti mezzi ecologici
|-50% abbonamenti
|Valido su tram, bus elettrici, treni a basse emissioni
Tracciamento digitale
|Puglia
|Studenti universitari e scuole secondarie II grado
|-50% abbonamenti
|Anno scolastico/accademico
|Sardegna
|Studenti (ISEE < 25.000 €)
Residenti aree interne
|-50% abbonamenti
Agevolazioni dedicate
|–
|Sicilia
|Studenti (ISEE < 30.000 €)
Giovani lavoratori 18–35 anni
|Bonus su bus, treni, traghetti
Sconti 30–40% su abbonamenti
|–
|Toscana
|Under 18
Universitari fino a 26 anni
|Trasporto gratuito
-50% abbonamenti annuali
|–
|Trentino-Alto Adige
|Lavoratori disoccupati o sospesi in formazione
|Trasporto gratuito
|Solo per spostamenti casa–corso
Corsi min. 1 settimana, organizzati da enti pubblici
|Umbria
|Studenti (ISEE < 28.000 €)
Pendolari a basso reddito
|Sconto fino al 60%
Riduzioni su abbonamenti mensili e annuali
|–
|Valle d’Aosta
|Studenti universitari
Over 65 (ISEE < 20.000 €)
|Sconto 75–90% studenti
Over 65 gratis
Sconti progressivi per ISEE più alti
|–
|Veneto
|Giovani 18–30 anni (residenti e turisti)
|-50% abbonamenti
|Valido su treni, bus e vaporetti
Richiesta tessera digitale