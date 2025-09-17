Anche se è venuto meno il Bonus trasporti nazionale, le varie Regioni mettono a disposizione delle agevolazioni locali per studenti, disabili e anziani

Il Governo non ha rinnovato il Bonus trasporti da 60 euro per l’anno 2025, ma non tutto è perduto.

Le Regioni mettono infatti a disposizione una serie di Bonus trasporti locali, che prendono nomi differenti, e che vengono erogati secondo importi diversi e diverse condizioni.

Abruzzo

Per studenti con Isee inferiore a 25.000 euro previsto lo sconto fino al 50%. È valido per abbonamenti annuali scolastici e accademici.

Basilicata

Gli studenti godono di sconti fino al 50%. Categorie fragili (anziani a basso reddito e disabili) hanno il trasporto gratuito. Info e scadenze sul portale regionale.

Calabria

Per gli studenti delle scuole superiori e delle università con Isee inferiore a 30.000 euro sono previsti sconti sugli abbonamenti. Per gli over 65 con Isee sotto i 20.000 euro sono previste gratuità o forti riduzioni.

Campania

La Regione Campania garantisce viaggi gratis per gli studenti nella fascia 11-26 anni. L’Isee non deve superare i 35.000. È valido per chi frequenta scuole, università e corsi post-diploma. La richiesta si fa sul portale regionale entro il 20 dicembre 2025.

Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna il Bonus trasporti si chiama programma “Salta su” e garantisce il trasporto gratuito per studenti residenti. L’Isee è fino a 30.000 euro. Il bonus copre scuole primarie, secondarie e Cfp. La domanda va presentata entro il 18 dicembre 2025.

Friuli-Venezia Giulia

Per l’Abbonamento scolastico residenti in Friuli-Venezia Giulia è previsto lo sconto del 50% su abbonamenti annuali per gli studenti. È valido per tutto l’anno scolastico.

Lazio

Gli under 25 possono viaggiare per 30 giorni gratis su bus, metro, tram e treni. È necessaria l’attivazione via l’app Bella X Noi, tramite Spid o Cie. Valido fino al 15 settembre 2025.

A Roma vale poi il bonus sharing da 100 euro per la mobilità condivisa.

Liguria

In Liguria il Bonus trasporti si manifesta sotto forma di trasporto gratuito per minori di 19 anni. Gratis anche per residenti delle Cinque Terre. Studenti fino a 26 anni: sconto del 50% sugli abbonamenti.

Lombardia

In Lombardia troviamo il programma Dote Trasporti 2025: gli studenti nella fascia 18-26 viaggiano gratis. E ancora: aree periferiche -40% abbonamento ferroviario e famiglie con figli minori riduzioni con il programma Io Viaggio.

Marche

Under 26 e over 65 a basso reddito sui mezzi pubblici godono di gratuità o riduzioni. Per gli studenti universitari sconto fino al 70%. Over 65 con Isee inferiore ai 18.000 euro hanno il trasporto gratuito.

Molise

Gli studenti godono di sconti fino al 50%. Categorie fragili (anziani a basso reddito e disabili) hanno il trasporto gratuito. Info e scadenze sul portale regionale.

Piemonte

In Piemonte previsto lo sconto del 50% su abbonamenti ecologici. È valido solo su tram, autobus elettrici e treni a basse emissioni. Previsto il tracciamento digitale degli spostamenti.

Puglia

Bonus del 50% sul costo dell’abbonamento ai trasporti pubblici per l’anno scolastico/accademico, rivolto a studenti universitari o iscritti alla scuola secondaria di II grado.

Sardegna

Studenti con Isee inferiore ai 25.000 euro godono di uno sconto del 50%. I residenti nelle aree interne hanno agevolazioni dedicate.

Sicilia

Per gli studenti con Isee sotto i 30.000 euro sono previsti bonus su bus, treni e traghetti. Per i giovani lavoratori nella fascia 18-35 anni, previsti sconti del 30-40% su abbonamenti annuali.

Toscana

Per gli under 18, trasporto gratuito su mezzi urbani e regionali. Per gli universitari fino a 26 anni, -50% sugli abbonamenti annuali.

Trentino-Alto Adige

Lavoratori disoccupati o sospesi in formazione viaggiano gratis. Il Bonus trasporti è valido per spostamenti casa-corso e corso-casa. I corsi devono durare almeno una settimana e devono essere organizzati da enti pubblici.

Umbria

Gli studenti con Isee inferiore a 28.000 euro hanno lo sconto trasporti fino al 60%. I pendolari a basso reddito hanno riduzioni su abbonamenti mensili e annuali.

Valle d’Aosta

Gli studenti universitari godono di uno sconto del 75-90% in base all’Isee. Per gli over 65 con Isee inferiore ai 20.000 euro trasporto gratuito, mentre per Isee superiori sono previsti sconti progressivi.

Veneto

Sconto del 50% sugli abbonamenti per giovani fra 18 e 30 anni, residenti e turisti, valido su treni regionali, autobus e vaporetti. È necessaria la tessera digitale regionale.

Regione Destinatari Agevolazioni Note / Scadenze Abruzzo Studenti con ISEE < 25.000 € Sconto fino al 50% Abbonamenti annuali scolastici e accademici Basilicata Studenti; categorie fragili Studenti: -50%

Categorie fragili: gratuito Info e scadenze sul portale regionale Calabria Studenti scuole superiori e università (ISEE < 30.000 €)

Over 65 (ISEE < 20.000 €) Sconti su abbonamenti

Gratuità o forti riduzioni – Campania Studenti 11–26 anni (ISEE < 35.000 €) Viaggi gratis Richiesta sul portale entro 20 dicembre 2025 Emilia-Romagna Studenti residenti (ISEE < 30.000 €) Trasporto gratuito (programma “Salta su”) Domanda entro 18 dicembre 2025 Friuli Venezia Giulia Studenti residenti -50% abbonamenti annuali Valido per tutto l’anno scolastico Lazio Under 25

A Roma: utenti bonus sharing 30 giorni gratis su bus/metro/tram/treni

Bonus sharing 100 € Fino al 15 settembre 2025

Attivazione via app “Bella X Noi” Liguria Minori di 19 anni

Residenti Cinque Terre

Studenti fino a 26 anni Trasporto gratuito

-50% abbonamenti – Lombardia Studenti 18–26 anni

Residenti aree periferiche

Famiglie con figli minori Gratis (programma “Dote Trasporti 2025”)

-40% abbonamento ferroviario

Riduzioni con “Io Viaggio” – Marche Under 26

Over 65 a basso reddito

Studenti universitari Gratuità o riduzioni

-70% abbonamenti universitari

Over 65 (ISEE < 18.000 €) gratis – Molise Studenti; categorie fragili Studenti: -50%

Categorie fragili: gratuito Info e scadenze sul portale regionale Piemonte Utenti mezzi ecologici -50% abbonamenti Valido su tram, bus elettrici, treni a basse emissioni

Tracciamento digitale Puglia Studenti universitari e scuole secondarie II grado -50% abbonamenti Anno scolastico/accademico Sardegna Studenti (ISEE < 25.000 €)

Residenti aree interne -50% abbonamenti

Agevolazioni dedicate – Sicilia Studenti (ISEE < 30.000 €)

Giovani lavoratori 18–35 anni Bonus su bus, treni, traghetti

Sconti 30–40% su abbonamenti – Toscana Under 18

Universitari fino a 26 anni Trasporto gratuito

-50% abbonamenti annuali – Trentino-Alto Adige Lavoratori disoccupati o sospesi in formazione Trasporto gratuito Solo per spostamenti casa–corso

Corsi min. 1 settimana, organizzati da enti pubblici Umbria Studenti (ISEE < 28.000 €)

Pendolari a basso reddito Sconto fino al 60%

Riduzioni su abbonamenti mensili e annuali – Valle d’Aosta Studenti universitari

Over 65 (ISEE < 20.000 €) Sconto 75–90% studenti

Over 65 gratis

Sconti progressivi per ISEE più alti – Veneto Giovani 18–30 anni (residenti e turisti) -50% abbonamenti Valido su treni, bus e vaporetti

Richiesta tessera digitale