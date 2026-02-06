Quali sono i reati più difficili da difendere?

Nella difesa penale non ci sono reati indifendibili: prove tecniche, testimonianze e indizi possono rendere alcune accuse più complesse da affrontare.

Avvocato civilista con passione per la scrittura, rende il diritto accessibile attraverso pubblicazioni mirate e consulenze chiare e personalizzate.

123RF

Capita che chi varca la soglia dello studio di un penalista, oltre a chiedere quale pena rischia, domandi: “Avvocato, ci sono accuse da cui è più difficile difendersi?”

Nella difesa penale non esistono reati impossibili da difendere. I procedimenti più complessi sono quelli in cui la prova si forma in modo solido e lascia meno spazio alla strategia difensiva.

Più che la gravità dell’accusa, spesso è la tenuta dell’impianto probatorio a determinare quanto sia difficile metterla in discussione.

Perché alcuni reati sono più difficili da difendere?

Non esistono accuse da cui sia impossibile difendersi.

“La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost.).”

Questo, però, non significa che tutte le strategie difensive partano dalle stesse condizioni.

La difesa penale tende a diventare più complessa quando l’accusa si fonda su elementi che si consolidano rapidamente e lasciano meno spazio alla contestazione della prova.

Accade più spesso nei procedimenti per:

stalking , maltrattamenti e abusi, dove l’accertamento ruota attorno alla credibilità della persona offesa;

, e abusi, dove l’accertamento ruota attorno alla credibilità della persona offesa; reati informatici e pornografia minorile , caratterizzati da prove tecniche e tracciabilità digitale;

e , caratterizzati da prove tecniche e tracciabilità digitale; resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale , che nascono dalla ricostruzione degli agenti operanti;

, che nascono dalla ricostruzione degli agenti operanti; reati associativi o contestualizzati , in cui il comportamento viene valutato all’interno di dinamiche relazionali complesse.

o , in cui il comportamento viene valutato all’interno di dinamiche relazionali complesse. reati fondati su prove scientifiche (DNA, tossicologici, accertamenti irripetibili), dove il margine di contestazione può ridursi drasticamente.

La difficoltà di una difesa dipende, soprattutto, dallo spazio concreto entro cui è possibile mettere in discussione l’accusa. Se la ricostruzione dei fatti tende a consolidarsi già nelle prime fasi delle indagini (attraverso dichiarazioni ritenute attendibili, prove tecniche o atti non reversibili), il lavoro difensivo diventa più insidioso.

Reati basati sulla credibilità della vittima: la difesa è più difficile

Ci sono procedimenti penali in cui l’accertamento dei fatti si costruisce in larga parte sulle dichiarazioni della persona offesa. Accade, ad esempio, nei casi che si consumano lontano da sguardi esterni, tra le mura domestiche, in una relazione affettiva o in vicende come maltrattamenti in famiglia o abusi, dove la presenza di testimoni è rara e la ricostruzione dell’episodio dipende quasi interamente da ciò che viene raccontato.

“Più che una ricostruzione tecnica, il processo diventa spesso un confronto tra narrazioni incompatibili”.

Da un lato chi denuncia, dall’altro chi nega o offre una versione alternativa; in mezzo, il compito del giudice di valutare attendibilità e coerenza.

La legge non richiede una pluralità di prove per affermare la responsabilità. La giurisprudenza di legittimità ritiene che anche la sola testimonianza della vittima possa fondare una condanna, purché sia sottoposta a una verifica rigorosa sotto il profilo della credibilità e dell’attendibilità (art. 192 c.p.p.).

In procedimenti di questo genere, il margine difensivo si costruisce sulla capacità di ricostruire il contesto, tempi, relazioni, comportamenti successivi all’evento.

Pornografia minorile: la prova digitale complica la difesa

I processi legati alla pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) sono tra i reati più difficili da difendere. In questi casi, l’accertamento dei fatti passa attraverso strumenti informatici capaci di ricostruire attività digitali anche a distanza di tempo. Metadati, cronologie di accesso, indirizzi IP, file cancellati ma recuperabili e sistemi di tracciabilità possono contribuire a delineare un quadro investigativo articolato, che richiede alla difesa competenze tecniche specialistiche.

Un aspetto delicato riguarda la catena di custodia del dato digitale.

“Garantire che la prova informatico sia stata acquisita, conservata e analizzata senza alterazioni è essenziale per assicurarne l’affidabilità processuale”.

Perciò, il codice di rito disciplina gli accertamenti tecnici irripetibili e le attività di perquisizione e sequestro informatico (artt. 247 e 354 c.p.p.), volti a preservare l’integrità della prova.

Va anche considerato che l’impatto emotivo di un’accusa non equivale a prova di colpevolezza. Anche nei casi che suscitano maggiore allarme sociale, resta fermo il criterio dell’accertamento oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.).

Oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale: la difesa deve confrontarsi con la versione dell’autorità

Tra i reati più difficili da difendere rientrano anche quelli per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 341-bis e 337 c.p.). Si tratta spesso di episodi che si sviluppano in pochi istanti, un controllo su strada, un intervento delle forze dell’ordine, situazioni di tensione, che vengono ricostruiti perlopiù a partire dalle dichiarazioni degli agenti coinvolti.

“La testimonianza del pubblico ufficiale non ha un valore in automatico superiore alle altre, ma proviene da soggetti chiamati istituzionalmente a riferire fatti osservati nell’esercizio delle loro funzioni”.

Per questo il giudice è chiamato a valutarne con attenzione, coerenza, precisione e compatibilità con le circostanze oggettive (art. 192 c.p.p.).

La difficoltà difensiva nasce spesso proprio dalle dinamiche concitate in cui questi episodi maturano. La rapidità degli eventi, il clima emotivo possono rendere più complessa una ricostruzione analitica dei fatti, specie se mancano testimoni.

Negli ultimi anni, hanno assunto un peso crescente le prove video, effettuate da passanti o dagli stessi interessati. Il video può essere uno strumento di tutela, perché consente di fissare elementi che altrimenti resterebbero affidati alla memoria dei presenti. Allo stesso tempo, però, può contribuire ad aumentare la tensione del momento, il tentativo di documentare l’intervento può essere percepito come una forma di ostacolo all’azione dell’autorità, con il rischio di innescare un’escalation.

Quali fattori complicano la difesa penale?

Nella pratica professionale, la complessità di una difesa emerge dalle primissime fasi del procedimento.

Un primo indice critico si riscontra quando l’ipotesi investigativa si consolida rapidamente attraverso atti difficilmente reversibili, ad esempio una misura cautelare fondata su gravi indizi, una consulenza tecnica già depositata o intercettazioni ritenute convergenti. In questi scenari la difesa non si limita a contestare il contenuto della prova, ma deve intervenire sulla sua formazione, verificando la correttezza dell’acquisizione.

La difficoltà aumenta anche nei procedimenti costruiti su tracce documentali o digitali in apparenza lineari. Si pensi a una sequenza di accessi informatici ricondotti a un determinato dispositivo, oppure a conversazioni estrapolate da chat, elementi che, se letti isolatamente, possono apparire univoci, ma che richiedono un’analisi difensiva capace di ricollocarli nel loro contesto effettivo.

Un ulteriore fattore riguarda la direzione iniziale delle indagini. Quando l’attività investigativa si orienta presto verso un unico soggetto, esiste il rischio fisiologico che gli elementi successivi vengano interpretati in continuità con quella prima ipotesi. È proprio in questi casi che la difesa assume una funzione decisiva di verifica critica del materiale raccolto.

Non va poi trascurato il peso processuale degli indizi gravi, precisi e concordanti. La complessità nasce quando tali elementi si presentano tra loro coerenti, perché il lavoro difensivo deve allora misurarsi non con il singolo dato, ma con la solidità dell’intero impianto.