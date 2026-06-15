In Italia le aliquote Iva da applicare ai vari prodotti sono quattro. Ma ci sono anche operazioni che sono completamente esenti dall'imposta

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quali sono le operazioni Iva in Italia

Comprendere la natura delle diverse operazioni Iva è un pilastro della gestione amministrativa aziendale. Un errore di mappatura può comportare sanzioni fiscali o la perdita del diritto a recuperare l’imposta sugli acquisti. Cerchiamo di comprendere, quindi, la ripartizione tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti ed escluse, definendo per ciascuna gli obblighi documentali derivanti.

Operazioni Iva, le basi normative

L’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva), introdotta dal Dpr. n. 633/1972, è un’imposta generale sui consumi che colpisce l’incremento di valore di un bene o servizio nei singoli stadi di produzione e distribuzione, fino al consumatore finale, che ne sopporta il peso economico. Per i soggetti passivi (imprese e professionisti) l’imposta è neutrale grazie al meccanismo di rivalsa e detrazione.

Tuttavia, le transazioni economiche non sono trattate tutte allo stesso modo. Per stabilire se e come una transazione vada tassata, è necessaria una categorizzazione preliminare da cui discendono gli obblighi formali (fatturazione, registrazione) e sostanziali (versamento del tributo).

I tre presupposti fondamentali

L’inclusione di una transazione nel sistema Iva richiede la compresenza di tre requisiti cardine. La mancanza di uno solo di essi sposta l’operazione fuori campo:

presupposto oggettivo (artt. 2 e 3) , deve trattarsi di una cessione di beni (trasferimento di proprietà a titolo oneroso) o di una prestazione di servizi (obbligazioni di fare o non fare dietro corrispettivo);

, deve trattarsi di una cessione di beni (trasferimento di proprietà a titolo oneroso) o di una prestazione di servizi (obbligazioni di fare o non fare dietro corrispettivo); presupposto soggettivo (artt. 4 e 5) , l’operazione deve essere posta in essere da un soggetto passivo nell’esercizio di impresa, arte o professione (titolari di partita Iva). Le vendite tra privati rimangono estranee al circuito;

, l’operazione deve essere posta in essere da un soggetto passivo nell’esercizio di impresa, arte o professione (titolari di partita Iva). Le vendite tra privati rimangono estranee al circuito; presupposto territoriale (art. 7 e successivi), l’operazione deve considerarsi effettuata nel territorio dello Stato italiano, secondo regole che distinguono tra la posizione fisica dei beni e lo status del committente nei servizi (B2B o B2C).

Le operazioni imponibili

Le operazioni sono imponibili quando soddisfano contemporaneamente i tre presupposti. In questo caso l’imposta si applica interamente e sorge l’obbligo di addebitarla in fattura al cliente (rivalsa).

Le operazioni Iva generano un debito verso l’Erario per il venditore e attribuiscono all’acquirente con partita Iva il diritto di detrarre l’imposta subita sulle spese inerenti. Il sistema italiano prevede quattro aliquote differenziate:

4% (minima) , per beni di prima necessità e a valenza sociale (alimentari di base, libri, sussidi per disabili);

, per beni di prima necessità e a valenza sociale (alimentari di base, libri, sussidi per disabili); 5% (ridotta) , per specifiche prestazioni socio-sanitarie ed educative di cooperative, erbe aromatiche e alcuni prodotti per l’infanzia;

, per specifiche prestazioni socio-sanitarie ed educative di cooperative, erbe aromatiche e alcuni prodotti per l’infanzia; 10% (intermedia) , applicata a turismo, ristorazione, edilizia residenziale, trasporti e particolari prodotti agroalimentari;

, applicata a turismo, ristorazione, edilizia residenziale, trasporti e particolari prodotti agroalimentari; 22% (ordinaria), aliquota residuale applicata a tutti i beni e servizi non agevolati (elettronica, abbigliamento, auto, consulenze professionali)

Le operazioni non imponibili

Le operazioni non imponibili possiedono i requisiti oggettivi e soggettivi, ma l’Erario rinuncia all’esazione del tributo (aliquota zero) per favorire il commercio internazionale, applicando il principio di tassazione nel Paese di destinazione.

L’assenza di Iva non esonera dagli adempimenti formali: sussiste l’obbligo di emettere fattura elettronica (con specifico codice natura), registrarla e includerla nel volume d’affari.

Il grande vantaggio delle operazioni non imponibili è la conservazione del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti. Chi esporta non inserisce l’Iva nelle vendite ma recupera quella pagata ai fornitori. Per evitare crediti strutturali, la legge prevede il meccanismo del plafond (articolo 8, comma 2), che permette agli esportatori abituali di acquistare beni e servizi senza Iva entro certi limiti.

Le fattispecie principali sono:

cessioni all’esportazione (art. 8) , per i beni spediti fuori dall’Unione Europea;

, per i beni spediti fuori dall’Unione Europea; operazioni assimilate (art. 8-bis) , per le cessioni di navi o aeromobili commerciali;

, per le cessioni di navi o aeromobili commerciali; servizi internazionali (art. 9) , per i trasporti internazionali e servizi portuali;

, per i trasporti internazionali e servizi portuali; cessioni intracomunitarie (art. 41 D.L. 331/1993) per le vendite a operatori iscritti al Vies in altri Stati membri UE.

Le operazioni esenti

Le operazioni esenti (art. 10) presentano tutti i requisiti di imponibilità, ma sono sottratte al prelievo per ragioni di utilità sociale o di opportunità economica. Rientrano nel campo Iva e comportano l’obbligo di fatturazione, registrazione e dichiarazione.

Tuttavia, l’Iva pagata sui beni e servizi acquistati per svolgere attività esenti non è detraibile (art. 19, comma 2) e diventa un costo d’esercizio che grava sul professionista o sull’impresa.

Come funziona il recupero delle tasse?

Per capire quanta Iva si può recuperare in presenza di attività miste, lo Stato applica un ragionamento molto logico: puoi riprenderti l’Iva sulle tue spese solo per la parte di lavoro in cui tu stesso hai fatto pagare l’Iva ai tuoi clienti.

Il calcolo è semplice: si prende il valore delle vendite dell’anno che producono Iva (comprese le esportazioni) e lo si divide per l’incasso totale dell’attività (che include anche i servizi esenti). Se il risultato mostra che il 70% delle entrate deriva da operazioni con Iva, l’azienda potrà recuperare il 70% dell’Iva pagata sulle proprie fatture d’acquisto (utenze, merci, strumenti). Il restante 30% rimarrà un costo a carico della struttura. In breve: più vendite con Iva vengono concluse, più tasse sulle spese si possono recuperare.

Esempi tipici di esenzione sono:

prestazioni sanitarie , come visite mediche, cure odontoiatriche e diagnostica;

, come visite mediche, cure odontoiatriche e diagnostica; attività educative , come insegnamento scolastico, universitario e formazione professionale riconosciuta;

, come insegnamento scolastico, universitario e formazione professionale riconosciuta; operazioni finanziarie, tra cui ci sono servizi bancari, assicurativi e concessione di crediti.

Le operazioni escluse

Le operazioni escluse (o fuori campo Iva) sono radicalmente estranee alla struttura del tributo perché prive di uno dei tre presupposti essenziali, oppure escluse per espressa scelta di coordinamento contabile.

Si dividono in due filoni:

carenza dei presupposti nativi , come vendite effettuate da privati (manca il soggettivo) o servizi prestati all’estero (manca il territoriale);

, come vendite effettuate da privati (manca il soggettivo) o servizi prestati all’estero (manca il territoriale); esclusioni per disposizione di legge (art. 15), che coinvolgono somme che non rappresentano il pagamento di un servizio, come le penali contrattuali, gli interessi di mora o i rimborsi di spese anticipate in nome e per conto del cliente (documentate da fatture intestate al cliente stesso).

Le operazioni escluse sono non rilevanti: non comportano l’obbligo di emissione della fattura, non vanno nei registri IVA e non influenzano il volume d’affari né il diritto alla detrazione a monte.

Tabella riassuntiva di confronto