Le nuove norme del Codice della Strada per le festività natalizie riguardano alcol, sostanze stupefacenti e uso di dispositivi mobili. Come evitare sanzioni durante i viaggi di Natale e Capodanno

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Guidare a Natale 2024 con le nuove regole della strada

Ogni anno, milioni di italiani si mettono in viaggio per le vacanze natalizie, pronti a festeggiare con la famiglia, gli amici o a godersi qualche giorno di relax. Con l’incremento del traffico e le difficili condizioni meteo, il periodo delle festività rappresenta anche un momento delicato per chi si mette alla guida.

Dopo l’entrata in vigore delle nuove norme nel Codice della Strada, che mirano a incrementare la sicurezza e a ridurre gli incidenti, potrebbero sorgere nuovi problemi alla guida. Le nuove disposizioni infatti non riguardano solo alcol, sostanze stupefacenti e l’uso di dispositivi elettronici. Conoscere le regole aggiornate, ed evitare di incappare in multe e sospensioni della patente, è fondamentale per non rovinarsi le vacanze.

Novità Codice della Strada: le festività a rischio

Le festività natalizie sono tra i periodi dell’anno più a rischio per gli automobilisti. Con l’aumento dei veicoli in circolazione, anche il rischio di incidenti aumenta. Il nuovo Codice della Strada fortemente voluto dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha introdotto alcune modifiche per cercare di ridurre tale pericolo, e i cambiamenti sono particolarmente rilevanti durante le vacanze di Natale.

Pensiamo, per esempio, alla safety car. Questa viene utilizzata per regolare il traffico in situazioni di emergenza e i conducenti devono assolutamente evitare di sorpassarla. Se si viola la norma, la sanzione parte da 167 euro, con la sospensione della patente per un periodo che va da 1 a 3 mesi.

In fatto di novità, una delle principali e più a rischio, per via della diffusione del comportamento, riguarda il cellulare alla guida. Dal 14 dicembre 2024, l’uso di dispositivi elettronici, anche per pochi secondi, è severamente sanzionato. Se la mano viene tolta dal volante, anche solo per interagire con il cellulare, la multa va da 250 a 1.000 euro, con la possibilità di sospensione della patente da 15 giorni a due mesi alla prima infrazione. Per i recidivi, le sanzioni possono salire ulteriormente, con multe che arrivano fino a 1.400 euro e una sospensione che può durare fino a 3 mesi.

Attenzione a sostanze alteranti e non solo

A Natale i festeggiamenti e i brindisi sono spesso parte integrante delle celebrazioni, ma è bene essere consapevoli delle nuove regole relative all’uso di alcol e sostanze stupefacenti durante la guida.

Innanzitutto, per i neopatentati, la legge stabilisce una tolleranza zero per l’alcol, il che significa che è vietato qualsiasi consumo di alcol prima di mettersi al volante. Per gli altri conducenti, le sanzioni variano a seconda del tasso alcolemico:

con un livello di alcol nel sangue compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, la multa va da 543 a 2.170 euro, con una sospensione della patente che va da 3 a 6 mesi

se il livello di alcol supera lo 0,8, la multa può arrivare fino a 6.000 euro, e la sospensione della patente può durare fino a 2 anni, oltre alla decurtazione di dieci punti

Anche per chi fa uso di sostanze stupefacenti alla guida, la legge è severa. L’ammenda per guida sotto l’influenza di droghe va da 1.500 a 6.000 euro, con sospensione della patente per un periodo che va da 1 a 2 anni.

Infine, non bisogna sottovalutare il rischio delle distrazioni alla guida o la stanchezza post abbuffata. La Polizia Stradale consiglia di fare delle pause regolari durante il viaggio, soprattutto se ci si sente stanchi o distratti. Ogni 2 ore di guida è bene fermarsi per 10-15 minuti per mantenere alta la concentrazione e ridurre il rischio di incidenti.