I neopatentati secondo la definizione stabilita dall’ultimo Codice della Strada sono coloro che hanno una patente di guida da meno di 3 anni. Oltre a muovere i primi passi alla guida, devono anche stipulare un’assicurazione auto, le cui tariffe sono spesso molto elevate. Ma ci sono modi per risparmiare.

Le nuove regole per i neopatentati

Prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada venivano considerati neopatentati coloro che avevano ottenuto la patente da meno di 1 anno.

Ora la nuova normativa ha imposto un limite temporale di 3 anni dal conseguimento della licenza di guida, senza eccezione di età anagrafica.

Per i primi 3 anni i neopatentati devono rispettare dei limiti di velocità precisi che sono:

100 chilometri orari in autostrada;

90 chilometri orari nelle strade extraurbane principali.

Ci sono poi restrizioni sui veicoli che possono guidare. Per il primo anno le auto non devono avere:

una potenza massima superiore ai 105 kW se di categoria M1;

un rapporto peso/potenza non superiore ai 75 kW per tonnellata.

Tutte le limitazioni sono indicate nella carta di circolazione e partono in automatico dal giorno in cui si supera l’esame di guida.

Se non si rispettano si va incontro a sanzioni fino a 1.200 euro. Inoltre si rischia la sospensione della patente da 2 a 8 mesi e la decurtazione dei punti dalla patente.

Se i neopatentati guidano accanto a un istruttore, con un’età non superiore ai 65 anni e una patente della medesima categoria o superiore da almeno 10 anni, non si applicano i limiti di potenza.

Oltre alle regole su indicate, i neopatentati ne devono rispettare un’altra molto rigida che riguarda il tasso alcolemico, uguale allo zero assoluto.

Non è possibile dunque bere nemmeno una goccia di alcol prima di mettersi alla guida mentre per altri automobilisti il limite è dello 0,5 g/l.

L’obiettivo è quello di educare fin da subito a una guida sicura e responsabile.

Quanto costa un’assicurazione per neopatentati

L’assicurazione auto per i neopatentati costa di più rispetto ad altre.

Le compagnie, infatti, considerano i nuovi guidatori più rischiosi e per questo applicano dei premi più alti, soprattutto se il neopatentato è anche proprietario dell’auto.

Il premio annuo può anche superare i 1.000 euro se il guidatore è:

molto giovane;

vive in un luogo nel quale gli incidenti sono molto frequenti;

stipula una polizza come primo intestatario.

Il costo finale dell’assicurazione oltre che dall’età del conducente e dalla residenza, dipende anche da altri elementi come:

la tipologia di automobile ovvero la potenza, la cilindrata e il valore commerciale;

il tipo di veicolo nuovo o usato;

la classe di merito.

Le assicurazioni per neopatentati non hanno gli stessi costi per tutti. La compagnia, infatti, costruisce per ogni cliente un profilo di rischio personalizzato per cui due giovani potrebbero ricevere due preventivi molto diversi.

Dai dati di Facile.it si evince che il prezzo medio di un’assicurazione per neopatentati dai 18 ai 21 anni con Rc familiare è di 753 euro mentre quella per guidatori dai 22 ai 24 anni di 573 euro.

Come pagare meno l’assicurazione?

Come spiegato, stipulare una Rc Auto se si ha la patente da poco può costare molto. Ci sono però modi per risparmiare, come usufruire della legge Bersani.

Il guidatore può ereditare la classe di merito di un familiare con cui convive evitando di partire da quella più alta, che è la numero 14. Il veicolo, però, deve avere una potenza inferiore ai 70 kW.

Per risparmiare è disponibile anche la Rc Auto familiare che dal 2020 amplia i benefici della legge Bersani.

Tale opzione dà la possibilità di utilizzare la classe di merito più favorevole tra i membri del nucleo familiare per qualsiasi veicolo anche già assicurato.

Le coperture che dovrebbe scegliere un neopatentato

Nel momento in cui si stipula un’assicurazione auto è importante capire quali coperture si vogliono.

Di base si ha sempre la Rca, ovvero la responsabilità civile auto che copre i danni che si provocano a terzi.

Si possono scegliere garanzie in aggiunta, che possono far lievitare pesantemente il prezzo finale, come: