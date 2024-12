Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Durante le festività natalizie e di Capodanno, i prezzi dei voli aumentano, con incrementi che in alcuni casi superano il 1.000%. Secondo un’indagine condotta da Altroconsumo, che ha analizzato i costi dei voli a/r da Milano e Roma verso 12 destinazioni, i voli per le isole italiane e altre destinazioni del Sud registrano gli aumenti più consistenti. In particolare, il biglietto Milano-Catania ha visto un aumento del 1.031%, passando da 34 euro a 389 euro. La stessa indagine evidenzia come, rispetto alla bassa stagione, viaggiare in Italia durante le festività costi molto di più rispetto a destinazioni estere come Londra, Parigi e Amsterdam. Ma quanto si paga in più per volare durante il periodo natalizio? E perché questi aumenti sono così elevati?

Volare durante le festività natalizie: sale il costo

Durante le vacanze di Natale e Capodanno, il costo dei voli per le destinazioni italiane è alle stelle. Secondo i dati forniti da Altroconsumo, un viaggio aereo a/r per le vacanze natalizie (dal 20 dicembre al 2 gennaio) costa in media 214 euro, ma le cifre possono essere molto più elevate a seconda della destinazione.

Le tratte più care sono quelle che collegano Milano alle isole italiane e ad alcune regioni del Sud, con aumenti che possono arrivare fino al 1.031%. Per esempio, un volo da Milano a Catania, normalmente a 34 euro in bassa stagione, può arrivare a 389 euro durante le festività natalizie, con un aumento del 1.031%.

Si tratta di un fenomeno che mette in particolar modo a disagio i viaggiatori di tratte come Milano-Palermo e Milano-Bari. Di questo si lamentano da sempre i pendolari e chi vive lontano da famiglia e amici per motivi di lavoro. Per questo esistono benefici come il taglio del prezzo dedicato a chi ha determinati requisiti.

Un confronto: quanto costa volare in un altro periodo

Confrontando i voli durante la bassa stagione, e rispetto allo scorso anno, con quelli durante le festività natalizie, emergono non poche differenze. Altroconsumo ha analizzato i voli a/r per le stesse tratte durante il periodo natalizio (dal 20 dicembre al 2 gennaio) e durante la bassa stagione (dall’11 al 23 gennaio).

I voli durante la bassa stagione sono mediamente molto più economici, con una media di 76 euro, circa il triplo più economici rispetto ai 214 euro medi del periodo natalizio. Le differenze sono evidenti per i voli domestici, dove i costi aumentano mediamente del 184%.

Quali sono i voli più costosi (e che sono aumentati di più)

Tra i voli più costosi durante le festività natalizie, spiccano quelli da Milano per la Sicilia, con aumenti che variano dal 653% al 1.031% rispetto alla bassa stagione. Il volo Milano-Catania, già citato come esempio, è aumentato di 389 euro a Natale, rispetto ai 34 euro a gennaio. Altri voli con aumenti significativi includono Milano-Palermo (+710%) e Milano-Lamezia Terme (+691%).

In generale, i voli da Milano per le regioni del Sud Italia e le isole hanno visto i rincari più evidenti. In confronto, le tratte internazionali come Milano-Londra o Milano-Parigi hanno registrato aumenti più contenuti, con differenze ridotte rispetto alla bassa stagione.

Tra i pochi casi in cui il prezzo è diminuito rispetto all’anno precedente, spicca invece il volo Roma-Milano, che ha visto una leggera riduzione del 13% rispetto alla bassa stagione.