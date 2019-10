Fisco, in arrivo l’evasometro con “anonimizzazione”

editato in: da

Nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, il governo ha stanziato 83 milioni di euro per la misura denominata “evasometro con armonizzazione”, uno strumento finora usato solo in via sperimentale che promette di stanare gli evasori.

Come? Grazie a un algoritmo in grado di incrociare i dati su redditi, pagamenti, consumi e fatture – dei cittadini e delle imprese – con l’intelligenza artificiale, in tempo reale e con possibilità potenzialmente smisurate di raccogliere informazioni. Se l’intelligenza artificiale troverà delle incongruenze, si procederà con accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Una sorta di Grande fratello fiscale “anonimo”, in cui la privacy è salvaguardata: la raccolta dei dati infatti non individua nomi e cognomi e tutte le profilazioni restano anonime. I nomi “saltano fuori” solo quando l’algoritmo segnala un’incongruenza, per esempio, tra quanto si dichiara e quanto si possiede o si spende. L’alert del sistema fa scattare i controlli quando rileva uno scostamento del 20-25% tra quanto risulta dal saldo del conto corrente di fine anno e quanto dichiarato al Fisco.

In tal caso l’onere della prova spetterà al contribuente che – documenti alla mano – dovrà dimostrare la provenienza lecita dei redditi non dichiarati al Fisco.

L’evasometro è già operativo in fase sperimentale da agosto ma l’avvio della vera e propria fase di controllo è prevista per il 2020. I controlli dei conti correnti e i relativi problemi legati alla riservatezza non sono certo una novità. Antonello Soro, Presidente del Garante della Privacy, spiega che già da diversi anni l’Agenzia delle Entrate raccoglie dati relativi a milioni di conti correnti e altri rapporti finanziari degli italiani, i dati relativi a obbligazioni, fondi pensioni, acquisto e vendita di oro, mutui e utenze varie.