Il sito dell'Inps ha pubblicato le graduatorie delle domande per il Bonus psicologo 2024. Per ogni domanda valida possono esserci tre esiti: accolta, parzialmente accolta e lista d'attesa

Fonte: 123RF Bonus psicologo 2024: graduatorie online sul sito Inps

Le graduatorie per l’accesso al Bonus psicologo 2024 sono consultabili sul sito dell’Inps. Con il messaggio 2976/2024 l’Istituto informa che per l’anno in corso sono state accolte 3.325 su un totale di 400.505, in base ai fondi stanziati l’anno scorso. Si tratta di una percentuale pari allo 0,83%. Le risorse disponibili per coprire la misura nel 2024 ammontano a 10 milioni di euro, così come nell’anno precedente. Per il 2025 il governo si è detto orientato a rifinanziare il Bonus psicologo. Resta però il nodo delle risorse, come per tutte le altre misure sul tavolo dal momento che la Manovra 2025 potrà contare “appena” su 25 miliardi di euro.

Come accedere alla graduatoria

Le graduatorie del Bonus psicologo 2024 sono suddivise per regione e provincia autonoma e sono basate sull’Isee, dando priorità ai redditi più bassi. In caso di parità fra Isee, passa avanti in graduatoria chi ha presentato prima la domanda.

La graduatoria è consultabile sul portale Inps. Il percorso: Home > Sostegni, Sussidi e Indennità > Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo > Utilizza il servizio. Per accedere è necessario utilizzare un metodo a scelta fra Spid, Cie o Cns.

Lo stato delle domande

Per chi abbia presentato correttamente la domanda e rientri nei requisiti richiesti, gli esiti possono essere tre:

accolta – il beneficiario riceve l’intero importo da utilizzare entro 270 giorni dalla pubblicazione del messaggio n. 2584 dell’11 luglio 2024 (praticamente il termine ultimo è il 7 aprile 2025 );

– il beneficiario riceve l’intero importo da utilizzare entro 270 giorni dalla pubblicazione del messaggio n. 2584 dell’11 luglio 2024 (praticamente il termine ultimo è il ); parzialmente accolta – il beneficiario riceve un importo parziale, con possibilità di ottenere l’intero importo in caso di risorse aggiuntive;

– il beneficiario riceve un importo parziale, con possibilità di ottenere l’intero importo in caso di risorse aggiuntive; non accolta provvisoria – il beneficiario non riceve l’importo a causa di insufficienza di fondi, ma può essere preso in considerazione se si liberano risorse. Si tratta, in altri termini, di una lista d’attesa.

Gli utenti che si trovino con la domanda parzialmente accolta o in lista d’attesa devono dunque tornare a consultare il portale Inps ad aprile 2025 per verificare se vi siano risorse residue disponibili. Chi dovesse sforare il limite dei 270 giorni si vedrà revocare il codice univoco dall’Inps in maniera unilaterale e non potrà più usufruirne.

Gli importi

Come detto, l’erogazione del Bonus psicologo è correlata all’Isee. Questi gli importi del beneficio che ammontano a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia:

fino a un massimo di 1.500 euro annui a chi ha un Isee fino a 15.000 euro ;

annui a chi ha un Isee fino a ; fino a massimo di 1.000 euro annui a chi ha un Isee tra 15.000 e 30.000 euro;

annui a chi ha un Isee tra e euro; fino a un massimo di 500 euro annui a chi ha un Isee fra 30.000 e 50.000 euro.

In caso di mancata spesa dei voucher, i beneficiari non avranno diritto a un rimborso.

Gli psicologi chiedono più fondi

David Lazzari, presidente del Cnop (Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi), conversando con Adnkronos Salute fa una richiesta al governo Meloni in vista della stesura della Manovra 2025: “Dieci milioni di euro per il Bonus psicologo è la stessa cifra finanziata nella passata legge di Bilancio, noi chiaramente crediamo – vista l’importanza che ha avuto – che si dovrebbe andare oltre e aumentare i fondi previsti nella prossima manovra. Voglio ricordare che le richieste arrivate sono state 400mila quest’anno e purtroppo non tutti coloro che ne avevano necessità sono rientrati. È un misura che va incontro ai bisogni degli italiani, e abbiamo visto come siano cresciuti i disturbi psicologici, che non possono permettersi le terapie psicologiche”.

Per restare in tema si segnala l’iniziativa Vivere Meglio dell’Enpap, che fornisce supporto psicologico gratuito. I posti attualmente disponibili sono 600.