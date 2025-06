9.139 evasori fiscali totali, 58.315 lavoratori in nero o irregolari, 20.918 denunce per reati tributari e beni sequestrati per oltre 6,2 miliardi: sono alcuni dei numeri dell'attività della Guardia di Finanza

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

ANSA Guardia di Finanza: sequestrati 6,2 miliardi e scoperti 58.000 lavoratori irregolari.

Dichiaravano reddito zero, a fronte di introiti spesso importanti: la Guardia di Finanza ha scoperto oltre 9.000 evasori totali, come riporta il bilancio degli ultimi 17 mesi di attività delle Fiamme gialle, presentato in occasione del 251° anniversario del Corpo.

E sono state denunciate quasi 21.000 persone per reati tributari, mentre i beni sequestrati ammontano ad oltre 6,2 miliardi di euro.

Il lavoro nero cala leggermente

I 9.139 evasori totali esercitavano attività d’impresa o lavoro autonomo ed erano completamente sconosciuti al Fisco. In molti casi operavano su piattaforme di ecommerce.

A questi si aggiungono 58.315 lavoratori in nero o irregolari, un dato in lieve flessione rispetto all’anno precedente, quando ne erano stati rilevati oltre 59.000.

Delle 20.918 denunce per reati tributari, 496 si sono tradotte in arresti. L’attività investigativa ha permesso di individuare 1.118 casi di evasione fiscale internazionale, spesso legata a organizzazioni occulte, manipolazione dei prezzi di trasferimento, falsi trasferimenti di residenza fiscale o illecita detenzione di capitali all’estero.

Il valore complessivo dei beni sequestrati come profitto dell’evasione o delle frodi fiscali (6,2 miliardi) è in calo rispetto agli 8,3 miliardi registrati nel periodo precedente.

Crediti fittizi e partite Iva fantasma

Nel solo 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza ha eseguito oltre 1 milione di interventi e circa 106.000 indagini. Tra le attività più rilevanti, l’analisi dei crediti d’imposta fittizi in materia edilizia ed energetica, a riprova del fatto che il Superbonus è spesso stato un affare per i furbetti, e la segnalazione di 5.442 soggetti a rischio fiscale per la cessazione della partita Iva o la cancellazione dal Vies.

Frodi nei fondi pubblici e nel Pnrr

Rilevante anche il fronte della tutela della spesa pubblica, con 14.428 controlli sui fondi del Pnrr e sugli appalti pubblici per oltre 11,3 miliardi di euro. Le truffe hanno coinvolto spesso società fittizie create ad hoc per ottenere fondi pubblici, in alcuni casi intestate a giovani appena maggiorenni o anziani ultraottantenni, con bilanci cresciuti in modo sospetto da un anno all’altro.

Nel complesso, sono stati accertati contributi indebitamente percepiti per oltre 1,12 miliardi di euro da fondi europei, mentre le frodi ai danni delle risorse nazionali, previdenziali e assistenziali superano gli 800 milioni.

Denunce per danni alla spesa pubblica

Le indagini in tema di spesa pubblica hanno portato a 28.207 denunce e all’identificazione di 5.208 responsabili di danni erariali per oltre 2,57 miliardi di euro. L’attività è stata condotta in stretta collaborazione con l’Autorità giudiziaria e la Corte dei conti.

Significativo anche il contributo alla lotta contro la corruzione, con 286 arresti, 2.419 denunce e sequestri per 275 milioni di euro.

Indagini su misura

Non nasconde la soddisfazione Alberto Nastasia, generale della Guardia di Finanza:

“Le nostre indagini sono su misura perché si adattano in ragione dell’evoluzione dei sistemi di frode utilizzati e sono selettivamente orientate verso obiettivi predeterminati. I sistemi di frode scoperti sono poi illustrati nell’ambito della Rete dei referenti antifrode del Pnrr, tavolo tecnico istituito presso la Ragioneria generale dello Stato, cui partecipano rappresentanti di tutte le Amministrazioni centrali titolari di risorse Pnrr, nella prospettiva di consentire l’adozione delle necessarie misure”.

E analoghe metodologie sono utilizzate anche sul fronte della tutela della spesa pubblica nazionale.